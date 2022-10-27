Manthey ve Toksport, Porsche ile DTM'e giriş yapmayı değerlendiriyor

Haberi dinle

2022 sezonunda tarihinde ilk kez DTM'de yarışan Porsche, SSR Performance ve Team Bernhard adına üç araçlı bir program izledi. Programda yer alan sürücüler ise Laurens Vanthoor, Dennis Olsen ve Thomas Preining idi.

İyi bir sezon geçiren ve üç galibiyet elde eden Porsche, bir aşamada Preining ile şampiyonluk savaşı dahi verdi. Tüm bu başarıların ardından iyi bir izlenim bırakan Stuggart merkezli üretici, birçok takımın da ilgisini çekti. Bu takımların en önemlisi, Porsche'nin WEC'deki ortaklarından Manthey Racing.

Takım, gelecek sezon itibariyle GTE Pro sınıfının tarihe karışacak olması ve Porsche'nin de Penske ile ortaklık kurarak Hypercar sınıfına geçiş yapacak olması nedeniyle operasyonlarını DTM'e kaydırmayı düşünüyor.

Motorsport-Total.com'a bir röportaj veren takım patronu Olaf Manthey, gelecek sezon ne yapacaklarıyla ilgili henüz kesin bir plan yapmadıklarında ısrar ederken, DTM'in popülaritesi ve itibarının onu diğer GT3 şampiyonalarından daha cazip hale getirdiğini söyledi.

Manthey, "Henüz bir karar verilmedi. Ne de olsa katılabileceğimiz pek çok GT3 serisi var."

"Şu anda hala bu konuyu araştırıyoruz. Ne yönde ilerlediğimiz konusunda daha net bir şey söyleyebilmemiz için sanırım birkaç hafta daha geçmesi gerekecek."

"Her zaman hangi serinin daha kapsamlı olduğuna, izleyici sayısına ve diğer birçok faktöre bakmak zorundasınız. Her şey mantık çerçevesine oturmalı."

Geçtiğimiz sezon SSR Performance'a Olsen ve Vanthoor'un veri ve yarış mühendisliğini yapması için dört çalışan gönderen Manthey'in seride sınırlı da olsa bir varlığı vardı. Eğer Manthey DTM'e katılmaya karar verirse, bu mühendislerin de takıma geri dönmesi bekleniyor.

#100 Toksport WRT Porsche 911 GT3-R: Julien Andlauer, Marvin Dienst, Sven Muller Photo by: Porsche Motorsport

Seriye giriş yapmayı düşünen bir diğer takım ise Toksport WRT.

2021 sezonunda Wildcard ile Nürburgring'deki mücadeleye katılan takım, 2022'de Mercedes ve Aston Martin ile ortaklık kurarak DTM'de yarışmaya çalışsa da başarılı olamamıştı.

Bu sezonun başlarında Mercedes ile bağlarını koparan ve Porsche ile ortaklık kuran takımın gelecek yıl DTM'de yarışmak için gerekli finansmanı şimdiden sağladığı anlaşılıyor, hatta Porsche'den yepyeni araçların sipariş edildiğine dair söylentiler dahi mevcut.

Porsche için kötü haber ise, SSR Motorsport'un tüm başarılara rağmen kendileriyle bağları koparmayı ve başka bir ortaklık kurmayı düşünmesi.

İlk kez 2020 sezonunda Porsche ile ADAC GT Masters'te yarışan takım, Christian Engelhart ve Michael Ammermuller ile henüz ilk sezonlarında şampiyonluğa ulaştı. DTM programının da nispeten başarılı geçtiğini söyleyebiliriz.

Takım patronu Mario Schuhbauer olası bir değişiklik hakkında yorum yapmadı, ancak takımın Lamborghini ve BMW de dahil olmak üzere birtakım üreticilerle bağlantı kurduğu söyleniyor.

DTM son zamanlarda her üreticiyi altı araçla sınırlamayı düşünüyor, bu nedenle farklı bir üreticiye geçiş başka bir potansiyel sorunu çözecek, nitekim SSR'nin 2023'te farklı bir markayla yarışması halinde diğer üç Porsche takımının ikişer araçla yarışması için yeterli alan kalacak.