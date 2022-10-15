DTM, 2023'te üreticiler için maksimum araç sınırı belirleyebilir

Haberi dinle

Geçen hafta sonu Hockenheim'da 2022 DTM sezonunun tamamlanmasının ardından ITR, GT3 düzenlemeleri altında; çalışmalara şimdiden başladı.

Pit alanında tam ekipmanlı bir ekiple aynı miktarda yer kaplayan tek araçlı takımlara yasak getirmeyi düşünmenin yanı sıra, DTM ayrıca 2023'ten itibaren üretici başına altı araçlık bir sınır koyabilir.

ITR konuyla ilgili yorum yapmayı reddetmesine rağmen, farklı üreticilerin kaynakları Motorsport.com'un kardeş web sitesi Motorsport-Total.com'a bu fikrin kendileriyle daha önce tartışıldığını söyledi.

Şu anda böyle bir kısıtlama, yalnızca dört farklı takım ile toplam sekiz aracı olan ve 2022 gridindeki üreticilerde en büyük varlığa sahip olan Mercedes'i etkileyecek.

Lausitzring gibi bazı pistlerdeki altyapı kısıtlamaları, önümüzdeki yıl için griddeki araç sayısını sınırlamaya yönelik baskının ana nedeni olarak görülüyor.

ITR Patronu Gerhard Berger Motorsport.com'a “Korkarım ki bütün takımları kabul edemeyeceğiz.”

"26 ila 30 araç olursa her şey harika olur. Biz kaliteye odaklanıyoruz, gridin kalitesi olduğu gibi kalmalı."

"Pit şeridindeki alanın sınırlı olduğu birkaç yarış pisti var. O yüzden aslında ideal sayı 28'dir. 30 araçla gerçekten dar olur." dedi.

Hem Audi hem de BMW, 2021'den itibaren müşteri tabanlı GT3 serisine geçeceğini duyurduğunda DTM'yi iki yıl boyunca desteklemeyi kabul etmişti. Aynı şekilde Mercedes de geçen yılın başında fabrika desteğiyle DTM'ye döndüğünü duyurduğunda durumu kabul etmişti.

Ancak Berger, üreticilerle önümüzdeki yıl DTM'ye katılmaya devam etmeleri konusunda görüşmelerin iyi gittiğini ve Class 1 dönemine kıyasla daha düşük işletme maliyetleri nedeniyle serinin otomobil markaları için çekici bir hedef haline geldiğini düşündüğünü söyledi.

Berger, "DTM'deki yatırımların geri dönüşünden herkes çok memnun, ayrıca herkes bunun zor bir şey olmadığının da farkında."

"Şu an tüm üreticilerle yapıcı görüşmelerimiz olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Start grid Photo by: DTM

Hockenheim'daki 2022 DTM şampiyonluk yarışına, Hypercar program patronu Rob Leupen ve bu yıl FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda takım patronu rolünü üstlenen Le Mans 24 Saat galibi Kamui Kobayashi de dahil olmak üzere Toyota temsilcileri katıldı.

Toyota GR GT3 bu yılın başlarında, 2024'ten itibaren müşteri sporlarında tanıtılabilecek bir konsept çalışması olarak tanıtılmıştı.

Şu anda Multimatic'te çalışan eski Porsche spor otomobil direktörü Pascal Zurlinden de sezonun son ayağı için Almanya'daki pistteydi. Multimatic, yine 2024'te piyasaya sürülecek olan yeni Ford Mustang GT3 yarış aracının geliştirilmesine dahil oldu.

Berger, 2021'de şampiyonanın GT3 araçlarına geçişinin ardından şimdiye kadar Alman üreticiler hariç sadece Ferrari ve Lamborghini'nin ilgisini çektiğini ve Almanya dışından daha fazla üretici görmek istediğini söyledi.

Berger, "Bir İngiliz, bir Amerikan ve bir Japon üreticimiz olsaydı güzel olurdu." dedi.

Vila Real'in 2023 DTM takvimine katılma şansı, geçen hafta sonu yarış için Portekiz'den bir heyetin Hockenheim'a gitmesiyle birlikte arttı.

Vila Real, serinin 'köklerine geri dönme' ve yalnızca geleneksel olarak güçlü bir hayran kitlesine sahip olduğu ülkelerde yarışma kararının ardından, gelecek yıl DTM takvimindeki Almanca konuşulmayan tek pist olabilir.

DTM'nin 2023 programını açıklamasının birkaç hafta daha sürmesi bekleniyor ancak ITR'den Martin Tomczyk ilk yarışın nisan ayında gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.