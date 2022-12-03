ADAC, DTM'i ITR'den devraldı

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Çarşamba günü yapılan açıklamayla, ana kuruluşu ITR'nin feshedildiğine dair haberlerin ardından serinin geleceği hakkındaki tüm belirsizlik sona erdi.

ADAC bununla, Alman motor sporlarındaki yapıyı yeniden düzenlemeyi ve diğer kategorilerle sinerji yaratmayı hedefliyor.

DTM gibi GT3'te de çalışan GT Masters, Almanya'nın önde gelen otomobil kulübü tarafından yürütülen birkaç şampiyonadan biridir.

ADAC, daha fazla ayrıntı vermeden; hem DTM hem de GT Masters'taki mevcut katılımcılara 2023 Şampiyonalarında rekabet etme fırsatı sunacağını söyledi.

8 Aralık'ta Münih'te, DTM'nin ADAC altında nasıl yürütüleceğine ilişkin daha fazla bilginin halka açıklanacağı bir basın toplantısı yapılması planlandı.

ADAC Spor Başkanı Dr. Gerd Ennser, "DTM gibi başka hiçbir marka Alman motor sporlarını temsil etmez, ADAC, motor sporlarının kültürel bir varlığı olduğu için DTM'yi korumak istiyor."

“Sadece Almanya'da değil, dünya çapında motor sporlarında da olağanüstü bir üne sahiptir. Gelecek yıldan itibaren DTM, ADAC çatısı altında uzun tarihinde yeni bir sayfa açacak." dedi.

DTM daha önce eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger ve son yıllarda çok sayıda otomobil üreticisinin ortak sahibi olduğu ITR tarafından işletiliyordu.

Ancak hem Audi hem de BMW, 2020'de Class One döneminin sona ermesinin ardından hisselerini geri çekerek, Berger'i dışarıda bırakmış oldu.

COVID-19 salgını, DTM'nin gelirinin büyük ölçüde bilet satışlarına dayanması sebebiyle ITR'nin mali durumu üzerinde ciddi bir etkiye sahip oldu ve ADAC ile görüşmelere girerken şirketin kapatılmasına karar verildi.

DTM'deki gelecekteki rolü şu anda bilinmeyen Berger, “Şimdi, DTM'nin uzun vadeli geleceği için temel oluşturma zamanı geldi."

“Bu nedenle markayı ADAC'a devretmeye karar verdim. Markanın ADAC ile doğru ellerde olduğuna kesinlikle inanıyorum, gelecekte tüm motor sporları hayranlarına benzersiz bir deneyim sunmak için gerekli bilgi birikimi burada mevcut."

“Uzun vadeli deneyim sebebiyle ve motor sporlarına olan bağlılığı sayesinde ADAC, yalnızca mümkün olan en iyi sinerjileri yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda DTM'yi sürekli olarak daha da geliştiriyor."

“Böylece, başarılı motor sporlarını daha uzun yıllar en üst düzeyde görmeye devam edebilmemiz için en iyi koşullar yerine getirildi.” dedi.