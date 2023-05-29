DTM Oschersleben: Engelhart kazandı, Porsche ilk dördü kapattı, Ayhancan yarış dışı

Mücadeleyi son 10 dakikaya kadar rahat şekilde lider götüren Preining, pit stop esnasındaki bir prosedür ihlali gerekçesiyle aldığı uzun tur cezasına kadar üçüncü zaferine ulaşacak gibiydi.

Cezanın ardından üçüncü sıraya gerileyen Preining, liderliği Engelhart'a, ikinciliği Tim Heinemann'a bırakmış oldu.

Yarışın kalan kısmında da liderliği bırakmayan Engelhart, böylece yedinci sıradan başladığı mücadeleyi mutlu sonla tamamladı ve kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı.

Heinemann ikinci olarak arka arkaya ikinci podyumunu elde ederken, dün podyuma çıkan Franck Perera ve Jack Aitken'in puan alamamsı sonucu şampiyona liderliğine de yükseldi.

Podyumu büyük hayal kırıklığı yaşayan Preining tamamlarken, dördüncü sıranın Dennis Olsen'e gitmesi sayesinde Porsche ilk dörtte tam dört araçla yer aldı!

En iyi Lamborghini beşinci sıradaki Schmid oldu; pit stoplarda iki sıra kaybeden Schmid, son turlarda Mirko Bortolotti'yi arkasında tutmayı başardı.

Mücadeleye 13. sırada başlayan Ricardo Feller iyi bir pit stratejisiyle yedinciliğe yükselerek pek iyi bir gün geçirmeyen Audi'ye puan getiren tek isim oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Mercedes ikinci yarışta da zorlandı, Jusuf Owega sekizinci, Lucas Auer onuncu olarak Mercedes'e puan getirseler de beklentilerin altında kaldılar.

Mercedes sürücülerinin arasında ise Ayhancan'ın takım arkadaşı Laurin Henrich yer aldı.

Kabus yaşayan bir diğer üretici de BMW oldu, Rene Rast bir hata sonucu yarış dışı kalırken, Marco Wittmann uzun tur cezasıyla 18, son şampiyon Sheldon van der Linde 11. oldu.

Mücadeleye altıncı sıradan başlayan ve ilk turları iyi bir şekilde götüren temsilcimiz Ayhancan Güven, bitime altı tur kala fren arızası yaşayarak yarışa veda etti ve iyi bir tempo gösterdiği ilk hafta sonundan puansız ayrıldı.

Race results: