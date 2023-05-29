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DTM Oschersleben: Engelhart kazandı, Porsche ilk dördü kapattı, Ayhancan yarış dışı

Porsche sürücüsü Christian Engelhart, yedinci başladığı mücadelede Thomas Preining'in uzun tur cezasından da faydalanarak DTM kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Christian Engelhart, Toksport WRT Porsche 911 GT3-R

Mücadeleyi son 10 dakikaya kadar rahat şekilde lider götüren Preining, pit stop esnasındaki bir prosedür ihlali gerekçesiyle aldığı uzun tur cezasına kadar üçüncü zaferine ulaşacak gibiydi. 

Cezanın ardından üçüncü sıraya gerileyen Preining, liderliği Engelhart'a, ikinciliği Tim Heinemann'a bırakmış oldu.

Yarışın kalan kısmında da liderliği bırakmayan Engelhart, böylece yedinci sıradan başladığı mücadeleyi mutlu sonla tamamladı ve kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı.

Heinemann ikinci olarak arka arkaya ikinci podyumunu elde ederken, dün podyuma çıkan Franck Perera ve Jack Aitken'in puan alamamsı sonucu şampiyona liderliğine de yükseldi.

Podyumu büyük hayal kırıklığı yaşayan Preining tamamlarken, dördüncü sıranın Dennis Olsen'e gitmesi sayesinde Porsche ilk dörtte tam dört araçla yer aldı!

En iyi Lamborghini beşinci sıradaki Schmid oldu; pit stoplarda iki sıra kaybeden Schmid, son turlarda Mirko Bortolotti'yi arkasında tutmayı başardı.

Mücadeleye 13. sırada başlayan Ricardo Feller iyi bir pit stratejisiyle yedinciliğe yükselerek pek iyi bir gün geçirmeyen Audi'ye puan getiren tek isim oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Mercedes ikinci yarışta da zorlandı, Jusuf Owega sekizinci, Lucas Auer onuncu olarak Mercedes'e puan getirseler de beklentilerin altında kaldılar.

Mercedes sürücülerinin arasında ise Ayhancan'ın takım arkadaşı Laurin Henrich yer aldı.

Kabus yaşayan bir diğer üretici de BMW oldu, Rene Rast bir hata sonucu yarış dışı kalırken, Marco Wittmann uzun tur cezasıyla 18, son şampiyon Sheldon van der Linde 11. oldu.

Mücadeleye altıncı sıradan başlayan ve ilk turları iyi bir şekilde götüren temsilcimiz Ayhancan Güven, bitime altı tur kala fren arızası yaşayarak yarışa veda etti ve iyi bir tempo gösterdiği ilk hafta sonundan puansız ayrıldı.

 

Race results:

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 99 Germany Christian Engelhart
Porsche 911 GT3 R (992)
2 9 Tim Heinemann
Porsche 911 GT3 R (992) 0.872
3 91 Austria Thomas Preining
Porsche 911 GT3 R (992) 1.232
4 90 Norway Dennis Olsen
Porsche 911 GT3 R (992) 1.687
5 63 Austria Clemens Schmid
Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 0.762
6 92 Italy Mirko Bortolotti
Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 2.685
7 7 Switzerland Ricardo Feller
Audi R8 LMS Evo II 0.738
8 84 Jusuf Owega
Mercedes-AMG GT3 Evo 0.535
9 75 Germany Laurin Heinrich
Porsche 911 GT3 R (992) 0.387
10 22 Austria Lucas Auer
Mercedes-AMG GT3 Evo 3.610
11 1 South Africa Sheldon Linde
BMW M4 GT3 1.793
12 94 Frank Perera
Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 0.508
13 27 Germany David Schumacher
Mercedes-AMG GT3 Evo 0.889
14 48 Germany Maro Engel
Mercedes-AMG GT3 Evo 0.342
15 36 India Arjun Maini
Mercedes-AMG GT3 Evo 1.311
16 69 Thierry Vermeulen
Ferrari 296 GT3 0.497
17 14 United Kingdom Jack Aitken
Ferrari 296 GT3 2.729
18 11 Germany Marco Wittmann
BMW M4 GT3 2.246
19 83 Switzerland Patric Niederhauser
Audi R8 LMS Evo II 4.375
20 6 Italy Alessio Deledda
Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 0.530
21 8 Germany Luca Engstler
Audi R8 LMS Evo II
22 24 Turkey Ayhancan Güven
Porsche 911 GT3 R (992)
23 4 Germany Luca Stolz
Mercedes-AMG GT3 Evo
24 3 South Africa Kelvin vanderLinde
Audi R8 LMS Evo II
25 19 Austria Mick Wishofer
Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
26 40 Italy Mattia Drudi
Audi R8 LMS Evo II
27 33 Germany René Rast
BMW M4 GT3
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