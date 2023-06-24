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DTM / Zandvoort Haberler

DTM Zandvoort sıralama turları: Pole pozisyonu Engel'in, Ayhancan 11.

Bir aylık aranın ardından Zandvoort'ta dönen DTM'de sıralama turları heyecanlı geçti, temsilcimiz Ayhancan Güven 11. olurken, pole pozisyonu Maro Engel'e gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Maro Engel, Mercedes-AMG Team Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3

Cuma günü iki antrenman seansını da domine eden Maro Engel, 20 dakikalık seansın orta noktasından sonra, yani pist hızlandıktan sonra turlamayı tercih etti.

Bu tercihini yüksek temposuyla birleştiren Engel, 1.32.585'lik derecesiyle pole pozisyonuna ulaştı.

Seans boyunca Engel'in tek rakibi konumundaki BMW sürücüsü Sheldon van der Linde 0.030 saniye geride ikinci olurken, diğer BMW sürücüsü Marco Wittmann 0.297 saniye geride üçüncüydü.

Dördüncü sıra son turunda hata yapan ve son viraja gelirken yüksek hızda çakıl havuzunu ziyaret eden Franck Perera'ya giderken, beşinci sırada sürpriz diyebileceğimiz bir isim var: bu hafta sonu IMSA'da yarışan Jack Aitken'in yerini alan Albert Costa.

Mirko Bortolotti altıncı, Jusuf Owega yedinci, Kelvin van der Linde sekizinci, Patric Niederhauser dokuzuncu sıraları aldı.

Günün hayal kırıklığı ise sezona epey iyi başladıktan sonra Performans Dengesi değişiklikleri nedeniyle biraz zayıflayan Porsche oldu, en iyi Porsche 10. sıradaki Thomas Preining. 

Preining'in hemen arkasında ise bir diğer Porsche sürücüsü ve temsilcimiz Ayhancan Güven yer alıyor; sıralama turlarına çok iyi başlayan ve bir ara ikinciliğe kadar yükselen Ayhancan, derecesini geliştirememesinin akabinde 11. sırayla yetindi.

Bu hafta sonu Formula E'de mücadele eden Rene Rast'ın yerine geçen Dries Vanthoor, kariyerinin ilk DTM yarışına 16. sırada başlayacak.

 

Sıra Sürücü Zaman Fark
1 Germany Maro Engel 1'32.585  
2 South Africa Sheldon Linde 1'32.615 0.030
3 Germany Marco Wittmann 1'32.882 0.297
4 Frank Perera 1'32.883 0.298
5 Albert Costa 1'32.926 0.341
6 Italy Mirko Bortolotti 1'32.934 0.349
7 Jusuf Owega 1'32.945 0.360
8 South Africa Kelvin van der Linde 1'32.993 0.408
9 Switzerland Patric Niederhauser 1'33.053 0.468
10 Austria Thomas Preining 1'33.075 0.490
11 Turkey Ayhancan Güven 1'33.084 0.499
12 Austria Lucas Auer 1'33.128 0.543
13 Germany Luca Engstler 1'33.137 0.552
14 Germany Luca Stolz 1'33.162 0.577
15 Italy Mattia Drudi 1'33.166 0.581
16 Dries Vanthoor 1'33.172 0.587
17 Switzerland Ricardo Feller 1'33.258 0.673
18 Norway Dennis Olsen 1'33.279 0.694
19 Germany David Schumacher 1'33.298 0.713
20 Germany Laurin Heinrich 1'33.333 0.748
21 India Arjun Maini 1'33.334 0.749
22 Tim Heinemann 1'33.459 0.874
23 Austria Mick Wishofer 1'33.493 0.908
24 Austria Clemens Schmid 1'33.664 1.079
25 Germany Christian Engelhart 1'33.712 1.127
26 Thierry Vermeulen 1'34.129 1.544
27 Italy Alessio Deledda 1'35.406 2.821
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