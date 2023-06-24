DTM Zandvoort sıralama turları: Pole pozisyonu Engel'in, Ayhancan 11.
Bir aylık aranın ardından Zandvoort'ta dönen DTM'de sıralama turları heyecanlı geçti, temsilcimiz Ayhancan Güven 11. olurken, pole pozisyonu Maro Engel'e gitti.
Cuma günü iki antrenman seansını da domine eden Maro Engel, 20 dakikalık seansın orta noktasından sonra, yani pist hızlandıktan sonra turlamayı tercih etti.
Bu tercihini yüksek temposuyla birleştiren Engel, 1.32.585'lik derecesiyle pole pozisyonuna ulaştı.
Seans boyunca Engel'in tek rakibi konumundaki BMW sürücüsü Sheldon van der Linde 0.030 saniye geride ikinci olurken, diğer BMW sürücüsü Marco Wittmann 0.297 saniye geride üçüncüydü.
Dördüncü sıra son turunda hata yapan ve son viraja gelirken yüksek hızda çakıl havuzunu ziyaret eden Franck Perera'ya giderken, beşinci sırada sürpriz diyebileceğimiz bir isim var: bu hafta sonu IMSA'da yarışan Jack Aitken'in yerini alan Albert Costa.
Mirko Bortolotti altıncı, Jusuf Owega yedinci, Kelvin van der Linde sekizinci, Patric Niederhauser dokuzuncu sıraları aldı.
Günün hayal kırıklığı ise sezona epey iyi başladıktan sonra Performans Dengesi değişiklikleri nedeniyle biraz zayıflayan Porsche oldu, en iyi Porsche 10. sıradaki Thomas Preining.
Preining'in hemen arkasında ise bir diğer Porsche sürücüsü ve temsilcimiz Ayhancan Güven yer alıyor; sıralama turlarına çok iyi başlayan ve bir ara ikinciliğe kadar yükselen Ayhancan, derecesini geliştirememesinin akabinde 11. sırayla yetindi.
Bu hafta sonu Formula E'de mücadele eden Rene Rast'ın yerine geçen Dries Vanthoor, kariyerinin ilk DTM yarışına 16. sırada başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Zaman
|Fark
|1
|Maro Engel
|1'32.585
|2
|Sheldon Linde
|1'32.615
|0.030
|3
|Marco Wittmann
|1'32.882
|0.297
|4
|Frank Perera
|1'32.883
|0.298
|5
|Albert Costa
|1'32.926
|0.341
|6
|Mirko Bortolotti
|1'32.934
|0.349
|7
|Jusuf Owega
|1'32.945
|0.360
|8
|Kelvin van der Linde
|1'32.993
|0.408
|9
|Patric Niederhauser
|1'33.053
|0.468
|10
|Thomas Preining
|1'33.075
|0.490
|11
|Ayhancan Güven
|1'33.084
|0.499
|12
|Lucas Auer
|1'33.128
|0.543
|13
|Luca Engstler
|1'33.137
|0.552
|14
|Luca Stolz
|1'33.162
|0.577
|15
|Mattia Drudi
|1'33.166
|0.581
|16
|Dries Vanthoor
|1'33.172
|0.587
|17
|Ricardo Feller
|1'33.258
|0.673
|18
|Dennis Olsen
|1'33.279
|0.694
|19
|David Schumacher
|1'33.298
|0.713
|20
|Laurin Heinrich
|1'33.333
|0.748
|21
|Arjun Maini
|1'33.334
|0.749
|22
|Tim Heinemann
|1'33.459
|0.874
|23
|Mick Wishofer
|1'33.493
|0.908
|24
|Clemens Schmid
|1'33.664
|1.079
|25
|Christian Engelhart
|1'33.712
|1.127
|26
|Thierry Vermeulen
|1'34.129
|1.544
|27
|Alessio Deledda
|1'35.406
|2.821
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi! Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim" Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika" Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.