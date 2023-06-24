DTM Zandvoort sıralama turları: Pole pozisyonu Engel'in, Ayhancan 11.

Cuma günü iki antrenman seansını da domine eden Maro Engel, 20 dakikalık seansın orta noktasından sonra, yani pist hızlandıktan sonra turlamayı tercih etti.

Bu tercihini yüksek temposuyla birleştiren Engel, 1.32.585'lik derecesiyle pole pozisyonuna ulaştı.

Seans boyunca Engel'in tek rakibi konumundaki BMW sürücüsü Sheldon van der Linde 0.030 saniye geride ikinci olurken, diğer BMW sürücüsü Marco Wittmann 0.297 saniye geride üçüncüydü.

Dördüncü sıra son turunda hata yapan ve son viraja gelirken yüksek hızda çakıl havuzunu ziyaret eden Franck Perera'ya giderken, beşinci sırada sürpriz diyebileceğimiz bir isim var: bu hafta sonu IMSA'da yarışan Jack Aitken'in yerini alan Albert Costa.

Mirko Bortolotti altıncı, Jusuf Owega yedinci, Kelvin van der Linde sekizinci, Patric Niederhauser dokuzuncu sıraları aldı.

Günün hayal kırıklığı ise sezona epey iyi başladıktan sonra Performans Dengesi değişiklikleri nedeniyle biraz zayıflayan Porsche oldu, en iyi Porsche 10. sıradaki Thomas Preining.

Preining'in hemen arkasında ise bir diğer Porsche sürücüsü ve temsilcimiz Ayhancan Güven yer alıyor; sıralama turlarına çok iyi başlayan ve bir ara ikinciliğe kadar yükselen Ayhancan, derecesini geliştirememesinin akabinde 11. sırayla yetindi.

Bu hafta sonu Formula E'de mücadele eden Rene Rast'ın yerine geçen Dries Vanthoor, kariyerinin ilk DTM yarışına 16. sırada başlayacak.