DTM Oschersleben: Preining ilk kez pole pozisyonunda, Ayhancan altıncı!
Thomas Preining kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaşırken, Porsche ilk yedi sırada tam beş araçla yer alıyor. Ayhancan Güven ise altıncı sırada!
Yirmi dakikalık seans bir kez daha kıran kırana geçti, günün sonunda mutlu sona ulaşan isimse 1.21.347 ile Manthey Porsche sürücüsü Thomas Preining oldu.
Kariyerinin ilk pole pozisyonunu yakalayan Preining için kolay bir seans değildi, nitekim dün podyuma çıkan Toksport WRT Porsche sürücüsü Tim Heinemann'ın sadece 0.055 saniye önündeydi.
Clemens Schmid üçüncülüğü alarak Lamborghini'ye iyi bir sonuç getirirken, dünkü istikrarını koruyan bir diğer Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti dördüncü sıradaydı. Beşinci sıra Preining'in takım arkadaşı Dennis Olsen'e gitti.
Dün sıralama turlarını 15. tamamlayan temsilcimiz Ayhancan Güven bugün araca daha alışmış göründü ve Bernhard Porsche ile başarılı bir altıncılık elde etti. Hemen arkasında diğer Toksport WRT ile Christian Engelhart yer alıyor.
Mercedes, Cumartesi günü sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra çok daha iyi bir performans sergiledi; Maro Engel sekizinci, Jusuf Owega dokuzuncu, Lucas Auer onuncu sırada.
BMW bir nebze hayal kırıklığı yaşadı, en iyi BMW 11. sıradaki Rene Rast olurken, son şampiyon Sheldon van der Linde ancak 15. sırada yer alabildi.
Dünün galibi Franck Perera ancak 18. olabilirken, Jack Aitken 17. sırada kaldı.
|Sıra
|No
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|91
|Thomas Preining
|Porsche
|1'21.347
|2
|9
|Tim Heinemann
|Porsche
|1'21.402
|0.055
|3
|63
|Clemens Schmid
|Lamborghini
|1'21.436
|0.089
|4
|92
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini
|1'21.450
|0.103
|5
|90
|Dennis Olsen
|Porsche
|1'21.573
|0.226
|6
|24
|Ayhancan Guven
|Porsche
|1'21.581
|0.234
|7
|99
|C.Engelhart
|Porsche
|1'21.651
|0.304
|8
|48
|Maro Engel
|Mercedes
|1'21.665
|0.318
|9
|84
|Jusuf Owega
|Mercedes
|1'21.670
|0.323
|10
|22
|Lucas Auer
|Mercedes
|1'21.673
|0.326
|11
|33
|René Rast
|BMW
|1'21.686
|0.339
|12
|19
|Mick Wishofer
|Lamborghini
|1'21.696
|0.349
|13
|7
|Ricardo Feller
|Audi
|1'21.698
|0.351
|14
|3
|K.van der Linde
|Audi
|1'21.786
|0.439
|15
|1
|S.van der Linde
|BMW
|1'21.865
|0.518
|16
|27
|David Schumacher
|Mercedes
|1'21.868
|0.521
|17
|14
|Jack Aitken
|Ferrari
|1'21.924
|0.577
|18
|94
|Franck Perera
|Lamborghini
|1'21.925
|0.578
|19
|69
|T.Vermeulen
|Ferrari
|1'21.959
|0.612
|20
|83
|P.Niederhauser
|Audi
|1'22.040
|0.693
|21
|75
|Laurin Heinrich
|Porsche
|1'22.049
|0.702
|22
|11
|Marco Wittmann
|BMW
|1'22.057
|0.710
|23
|4
|Luca Stolz
|Mercedes
|1'22.180
|0.833
|24
|36
|Arjun Maini
|Mercedes
|1'22.203
|0.856
|25
|8
|Luca Engstler
|Audi
|1'22.264
|0.917
|26
|40
|Mattia Drudi
|Audi
|1'22.295
|0.948
|27
|6
|Alessio Deledda
|Lamborghini
|1'23.021
|1.674
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