DTM Oschersleben: Preining ilk kez pole pozisyonunda, Ayhancan altıncı!

Yirmi dakikalık seans bir kez daha kıran kırana geçti, günün sonunda mutlu sona ulaşan isimse 1.21.347 ile Manthey Porsche sürücüsü Thomas Preining oldu.

Kariyerinin ilk pole pozisyonunu yakalayan Preining için kolay bir seans değildi, nitekim dün podyuma çıkan Toksport WRT Porsche sürücüsü Tim Heinemann'ın sadece 0.055 saniye önündeydi.

Clemens Schmid üçüncülüğü alarak Lamborghini'ye iyi bir sonuç getirirken, dünkü istikrarını koruyan bir diğer Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti dördüncü sıradaydı. Beşinci sıra Preining'in takım arkadaşı Dennis Olsen'e gitti.

Dün sıralama turlarını 15. tamamlayan temsilcimiz Ayhancan Güven bugün araca daha alışmış göründü ve Bernhard Porsche ile başarılı bir altıncılık elde etti. Hemen arkasında diğer Toksport WRT ile Christian Engelhart yer alıyor.

Mercedes, Cumartesi günü sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra çok daha iyi bir performans sergiledi; Maro Engel sekizinci, Jusuf Owega dokuzuncu, Lucas Auer onuncu sırada.

BMW bir nebze hayal kırıklığı yaşadı, en iyi BMW 11. sıradaki Rene Rast olurken, son şampiyon Sheldon van der Linde ancak 15. sırada yer alabildi.

Dünün galibi Franck Perera ancak 18. olabilirken, Jack Aitken 17. sırada kaldı.

Sıra No Sürücü Araç Zaman Fark 1 91 Thomas Preining Porsche 1'21.347 2 9 Tim Heinemann Porsche 1'21.402 0.055 3 63 Clemens Schmid Lamborghini 1'21.436 0.089 4 92 Mirko Bortolotti Lamborghini 1'21.450 0.103 5 90 Dennis Olsen Porsche 1'21.573 0.226 6 24 Ayhancan Guven Porsche 1'21.581 0.234 7 99 C.Engelhart Porsche 1'21.651 0.304 8 48 Maro Engel Mercedes 1'21.665 0.318 9 84 Jusuf Owega Mercedes 1'21.670 0.323 10 22 Lucas Auer Mercedes 1'21.673 0.326 11 33 René Rast BMW 1'21.686 0.339 12 19 Mick Wishofer Lamborghini 1'21.696 0.349 13 7 Ricardo Feller Audi 1'21.698 0.351 14 3 K.van der Linde Audi 1'21.786 0.439 15 1 S.van der Linde BMW 1'21.865 0.518 16 27 David Schumacher Mercedes 1'21.868 0.521 17 14 Jack Aitken Ferrari 1'21.924 0.577 18 94 Franck Perera Lamborghini 1'21.925 0.578 19 69 T.Vermeulen Ferrari 1'21.959 0.612 20 83 P.Niederhauser Audi 1'22.040 0.693 21 75 Laurin Heinrich Porsche 1'22.049 0.702 22 11 Marco Wittmann BMW 1'22.057 0.710 23 4 Luca Stolz Mercedes 1'22.180 0.833 24 36 Arjun Maini Mercedes 1'22.203 0.856 25 8 Luca Engstler Audi 1'22.264 0.917 26 40 Mattia Drudi Audi 1'22.295 0.948 27 6 Alessio Deledda Lamborghini 1'23.021 1.674