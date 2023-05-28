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DTM / Oschersleben Sıralama turları raporu

DTM Oschersleben: Preining ilk kez pole pozisyonunda, Ayhancan altıncı!

Thomas Preining kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaşırken, Porsche ilk yedi sırada tam beş araçla yer alıyor. Ayhancan Güven ise altıncı sırada!

Rachit Thukral
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Thomas Preining, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Yirmi dakikalık seans bir kez daha kıran kırana geçti, günün sonunda mutlu sona ulaşan isimse 1.21.347 ile Manthey Porsche sürücüsü Thomas Preining oldu.

Kariyerinin ilk pole pozisyonunu yakalayan Preining için kolay bir seans değildi, nitekim dün podyuma çıkan Toksport WRT Porsche sürücüsü Tim Heinemann'ın sadece 0.055 saniye önündeydi. 

Clemens Schmid üçüncülüğü alarak Lamborghini'ye iyi bir sonuç getirirken, dünkü istikrarını koruyan bir diğer Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti dördüncü sıradaydı. Beşinci sıra Preining'in takım arkadaşı Dennis Olsen'e gitti.

Dün sıralama turlarını 15. tamamlayan temsilcimiz Ayhancan Güven bugün araca daha alışmış göründü ve Bernhard Porsche ile başarılı bir altıncılık elde etti. Hemen arkasında diğer Toksport WRT ile Christian Engelhart yer alıyor.

Mercedes, Cumartesi günü sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra çok daha iyi bir performans sergiledi; Maro Engel sekizinci, Jusuf Owega dokuzuncu, Lucas Auer onuncu sırada.

BMW bir nebze hayal kırıklığı yaşadı, en iyi BMW 11. sıradaki Rene Rast olurken, son şampiyon Sheldon van der Linde ancak 15. sırada yer alabildi.

Dünün galibi Franck Perera ancak 18. olabilirken, Jack Aitken 17. sırada kaldı.

 

 Sıra  No  Sürücü   Araç   Zaman   Fark 
91  Thomas Preining Porsche 1'21.347  
Tim Heinemann Porsche 1'21.402 0.055
63  Clemens Schmid Lamborghini 1'21.436 0.089
92  Mirko Bortolotti Lamborghini 1'21.450 0.103
90  Dennis Olsen Porsche 1'21.573 0.226
24  Ayhancan Guven Porsche 1'21.581 0.234
99  C.Engelhart Porsche 1'21.651 0.304
48  Maro Engel Mercedes 1'21.665 0.318
84  Jusuf Owega Mercedes 1'21.670 0.323
10  22  Lucas Auer Mercedes 1'21.673 0.326
11  33  René Rast BMW 1'21.686 0.339
12  19  Mick Wishofer Lamborghini 1'21.696 0.349
13  Ricardo Feller Audi 1'21.698 0.351
14  K.van der Linde Audi 1'21.786 0.439
15  S.van der Linde BMW 1'21.865 0.518
16  27  David Schumacher Mercedes 1'21.868 0.521
17  14  Jack Aitken Ferrari 1'21.924 0.577
18  94  Franck Perera Lamborghini 1'21.925 0.578
19  69  T.Vermeulen Ferrari 1'21.959 0.612
20  83  P.Niederhauser Audi 1'22.040 0.693
21  75  Laurin Heinrich Porsche 1'22.049 0.702
22  11  Marco Wittmann BMW 1'22.057 0.710
23  Luca Stolz Mercedes 1'22.180 0.833
24  36  Arjun Maini Mercedes 1'22.203 0.856
25  Luca Engstler Audi 1'22.264 0.917
26  40  Mattia Drudi Audi 1'22.295 0.948
27  Alessio Deledda Lamborghini 1'23.021 1.674
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