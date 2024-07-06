DTM Norisring: 1. yarışı Rast kazandı, Ayhancan Güven 16. sırada bitirdi

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Emil Frey Racing takımının Ferrari sürücüsü Jack Aitken, ilk turlardan itibaren yerini korumaya devam etti. O sırada Ayhancan Güven 15. sıradan, 17. sıraya kadar geriledi.

Yarışın start anında Van der Linde ve Bortoletti arasında bir temas yaşanmasına rağmen, iki pilot da yarışa kaldığı yerden devam etti. Ayhancan ve Vermeulen ise on altıncılık için mücadele ediyorlardı. Ancak Ayhancan, Vermeulen'i kolayca geçerek 15.sıraya yükseldi.

Ön sırada ise Van der Linde'nin baskısına karşı Jack Aitken, liderliğini korumayı sürdürdü. Ancak Van der Linde de, adım adım farkı kapatmaya çalıştı.

Yarışın yarısında Thomas Preining pite girdi ve Güven bir sıra daha yükselerek 14. sıraya çıktı. Preining de, 18. sıradan yarışa devam etti.

Yarışın bitimine 20 dakika kala birçok sürücü pite girdiği sırada, yarış lideri Aitken de, bir süre sonra pite girdi. Ancak Aitken pitten çıkarken, Van der Linde'den uzaklaşmaya çalıştı. Van der Linde ise Aitken'e atak yaparak onu kolayca geçti. Aitken ise üçüncü sıraya düştü.

Yarışın son 15 dakikasında yağmur yağmaya başladı ve asfalt zeminde araçlar yarışmakta zorlandı. Yağmur bastırmaya başlayınca, birçok sürücü pite gelerek yağmur lastiği takmayı tercih etti.

Yarış lideri Van der Linde de, pite geldi. Rene Rast, Van der Linde'nin pite girmesinden faydalanarak liderliği ele geçirdi.

Yarış lideri Rene Rast, liderliğini son dakikalara kadar koruyarak, yarışı kazandı. Perera ikinci sırada, Luca Engstler ise üçüncü sırada yarışı tamamladılar. Nick Thimm dördüncü, Mirko Bortolotti beşinci, Kelvin Van der Linde altıncı, Sheldon Van der Linde yedinci, Maro Engel sekizinci, Jack Aitken dokuzuncu, Maximilian Paul onuncu sırada yarışı bitirdi.

15. sıradan yarışa başlayan Ayhancan Güven ise pek iyi start alamamasının ardından, 17. sıraya geriledi. Birçok sürücü pite girdiği sırada, Ayhancan Güven 9. sıraya kadar yükselmişti. Ancak Ayhancan sıralamada düşerek 17. sıraya geriledi ve yarışı 16. sırada tamamladı.