DTM Norisring: 1. yarışı Rast kazandı, Ayhancan Güven 16. sırada bitirdi
2024 DTM Şampiyonası'nın Norisring'de gerçekleştirilen ilk yarışını, Schubert Motorsport'tan Rene Rast kazandı.
Rene Rast, Schubert Motorsport BMW M4 GT3
Fotoğraf: Markus Toppmöller
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Emil Frey Racing takımının Ferrari sürücüsü Jack Aitken, ilk turlardan itibaren yerini korumaya devam etti. O sırada Ayhancan Güven 15. sıradan, 17. sıraya kadar geriledi.
Yarışın start anında Van der Linde ve Bortoletti arasında bir temas yaşanmasına rağmen, iki pilot da yarışa kaldığı yerden devam etti. Ayhancan ve Vermeulen ise on altıncılık için mücadele ediyorlardı. Ancak Ayhancan, Vermeulen'i kolayca geçerek 15.sıraya yükseldi.
Ön sırada ise Van der Linde'nin baskısına karşı Jack Aitken, liderliğini korumayı sürdürdü. Ancak Van der Linde de, adım adım farkı kapatmaya çalıştı.
Yarışın yarısında Thomas Preining pite girdi ve Güven bir sıra daha yükselerek 14. sıraya çıktı. Preining de, 18. sıradan yarışa devam etti.
Yarışın bitimine 20 dakika kala birçok sürücü pite girdiği sırada, yarış lideri Aitken de, bir süre sonra pite girdi. Ancak Aitken pitten çıkarken, Van der Linde'den uzaklaşmaya çalıştı. Van der Linde ise Aitken'e atak yaparak onu kolayca geçti. Aitken ise üçüncü sıraya düştü.
Yarışın son 15 dakikasında yağmur yağmaya başladı ve asfalt zeminde araçlar yarışmakta zorlandı. Yağmur bastırmaya başlayınca, birçok sürücü pite gelerek yağmur lastiği takmayı tercih etti.
Yarış lideri Van der Linde de, pite geldi. Rene Rast, Van der Linde'nin pite girmesinden faydalanarak liderliği ele geçirdi.
Yarış lideri Rene Rast, liderliğini son dakikalara kadar koruyarak, yarışı kazandı. Perera ikinci sırada, Luca Engstler ise üçüncü sırada yarışı tamamladılar. Nick Thimm dördüncü, Mirko Bortolotti beşinci, Kelvin Van der Linde altıncı, Sheldon Van der Linde yedinci, Maro Engel sekizinci, Jack Aitken dokuzuncu, Maximilian Paul onuncu sırada yarışı bitirdi.
15. sıradan yarışa başlayan Ayhancan Güven ise pek iyi start alamamasının ardından, 17. sıraya geriledi. Birçok sürücü pite girdiği sırada, Ayhancan Güven 9. sıraya kadar yükselmişti. Ancak Ayhancan sıralamada düşerek 17. sıraya geriledi ve yarışı 16. sırada tamamladı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|69
|
1:01'35.627
|25
|2
|
F. Perera GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|69
|
+2.272
1:01'37.899
|2.272
|20
|3
|L. Engstler GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|69
|
+37.075
1:02'12.702
|34.803
|16
|4
|N. Thiim SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|69
|
+44.111
1:02'19.738
|7.036
|13
|5
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|69
|
+44.479
1:02'20.106
|0.368
|11
|6
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|69
|
+44.956
1:02'20.583
|0.477
|10
|7
|S. Linde Schubert Motorsport
|31
|BMW M4 GT3
|69
|
+47.506
1:02'23.133
|2.550
|9
|8
|M. Engel Mercedes-AMG Team Winward
|130
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|69
|
+50.850
1:02'26.477
|3.344
|8
|9
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|69
|
+53.488
1:02'29.115
|2.638
|7
|10
|P. Maximilian Paul Motorsport
|71
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|69
|
+53.749
1:02'29.376
|0.261
|6
|11
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|68
|
+1 Lap
1:01'36.566
|1 Lap
|5
|12
|M. Wittmann Schubert Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|68
|
+1 Lap
1:01'36.853
|0.287
|4
|13
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|68
|
+1 Lap
1:01'37.458
|0.605
|3
|14
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|68
|
+1 Lap
1:01'38.506
|1.048
|2
|15
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|68
|
+1 Lap
1:01'42.397
|3.891
|1
|16
|A. Güven Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|68
|
+1 Lap
1:01'43.546
|1.149
|17
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|68
|
+1 Lap
1:02'07.288
|23.742
|18
|C. Schmid Dörr Motorsport
|85
|McLaren 720S GT3 Evo
|67
|
+2 Laps
1:02'07.267
|1 Lap
|dnf
|L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|7
|
+62 Laps
8'57.837
|60 Laps
|dnf
|
B. Dörr Dörr Motorsport
|25
|McLaren 720S GT3 Evo
|4
|
+65 Laps
5'30.082
|3 Laps
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