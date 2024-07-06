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Yarış ayak raporu
DTM Norisring

DTM Norisring: 1. yarışı Rast kazandı, Ayhancan Güven 16. sırada bitirdi

2024 DTM Şampiyonası'nın Norisring'de gerçekleştirilen ilk yarışını, Schubert Motorsport'tan Rene Rast kazandı.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Rene Rast, Schubert Motorsport BMW M4 GT3

Rene Rast, Schubert Motorsport BMW M4 GT3

Fotoğraf: Markus Toppmöller

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Emil Frey Racing takımının Ferrari sürücüsü Jack Aitken, ilk turlardan itibaren yerini korumaya devam etti. O sırada Ayhancan Güven 15. sıradan, 17. sıraya kadar geriledi. 

Yarışın start anında Van der Linde ve Bortoletti arasında bir temas yaşanmasına rağmen, iki pilot da yarışa kaldığı yerden devam etti. Ayhancan ve Vermeulen ise on altıncılık için mücadele ediyorlardı. Ancak Ayhancan, Vermeulen'i kolayca geçerek 15.sıraya yükseldi.

Ön sırada ise Van der Linde'nin baskısına karşı Jack Aitken, liderliğini korumayı sürdürdü. Ancak Van der Linde de, adım adım farkı kapatmaya çalıştı. 

Yarışın yarısında Thomas Preining pite girdi ve Güven bir sıra daha yükselerek 14. sıraya çıktı. Preining de, 18. sıradan yarışa devam etti.

Yarışın bitimine 20 dakika kala birçok sürücü pite girdiği sırada, yarış lideri Aitken de, bir süre sonra pite girdi. Ancak Aitken pitten çıkarken, Van der Linde'den uzaklaşmaya çalıştı. Van der Linde ise Aitken'e atak yaparak onu kolayca geçti. Aitken ise üçüncü sıraya düştü. 

Yarışın son 15 dakikasında yağmur yağmaya başladı ve asfalt zeminde araçlar yarışmakta zorlandı. Yağmur bastırmaya başlayınca, birçok sürücü pite gelerek yağmur lastiği takmayı tercih etti.

Yarış lideri Van der Linde de, pite geldi. Rene Rast, Van der Linde'nin pite girmesinden faydalanarak liderliği ele geçirdi. 

Yarış lideri Rene Rast, liderliğini son dakikalara kadar koruyarak, yarışı kazandı. Perera ikinci sırada, Luca Engstler ise üçüncü sırada yarışı tamamladılar. Nick Thimm dördüncü, Mirko Bortolotti beşinci, Kelvin Van der Linde altıncı, Sheldon Van der Linde yedinci, Maro Engel sekizinci, Jack Aitken dokuzuncu, Maximilian Paul onuncu sırada yarışı bitirdi. 

15. sıradan yarışa başlayan Ayhancan Güven ise pek iyi start alamamasının ardından, 17. sıraya geriledi. Birçok sürücü pite girdiği sırada, Ayhancan Güven 9. sıraya kadar yükselmişti. Ancak Ayhancan sıralamada düşerek 17. sıraya geriledi ve yarışı 16. sırada tamamladı. 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 69

1:01'35.627

     25
2
F. Perera GRT Grasser Racing Team
 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 69

+2.272

1:01'37.899

 2.272   20
3 Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 69

+37.075

1:02'12.702

 34.803   16
4 Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 69

+44.111

1:02'19.738

 7.036   13
5 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 69

+44.479

1:02'20.106

 0.368   11
6 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 69

+44.956

1:02'20.583

 0.477   10
7 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 69

+47.506

1:02'23.133

 2.550   9
8 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 69

+50.850

1:02'26.477

 3.344   8
9 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 69

+53.488

1:02'29.115

 2.638   7
10 Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 69

+53.749

1:02'29.376

 0.261   6
11 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 68

+1 Lap

1:01'36.566

 1 Lap   5
12 Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 68

+1 Lap

1:01'36.853

 0.287   4
13 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 68

+1 Lap

1:01'37.458

 0.605   3
14 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 68

+1 Lap

1:01'38.506

 1.048   2
15 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 68

+1 Lap

1:01'42.397

 3.891   1
16 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 68

+1 Lap

1:01'43.546

 1.149    
17
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 68

+1 Lap

1:02'07.288

 23.742    
18 Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 67

+2 Laps

1:02'07.267

 1 Lap    
dnf Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 7

+62 Laps

8'57.837

 60 Laps    
dnf
B. Dörr Dörr Motorsport
 25 McLaren 720S GT3 Evo 4

+65 Laps

5'30.082

 3 Laps    
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