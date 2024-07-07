DTM Norisring: Thiim ikinci yarışı kazandı, Ayhancan Güven 9. sırada bitirdi
2024 DTM Şampiyonası'nın Norisring'de gerçekleştirilen ikinci yarışını, Nick Thiim kazandı. Bu, Thiim'in şampiyonada ilk kazandığı galibiyet oldu.
Nicki Thiim, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3
Fotoğraf: Alexander Trienitz
İlk kez kariyerinde pole pozisyonunu kazanan Nick Thiim, Norisring'deki ikinci DTM yarışında üstün bir zafer elde etti. SSR Lamborghini sürücüsü rakiplerine hiç şans tanımadı ve DTM'deki ilk başarısını elde etti.
Maro Engel ve Thiim'in takım arkadaşı Mirko Bortolotti podyum tamamladı. Arjun Maini dördüncü olurken, Rene Rast beşinci sırada yarış tamamladı.
Yarışın ilk dakikalarında Thiim liderliğini korudu. Onu sırasıyla Engel, Kelvin van der Linde ve Stolz takip etti. Danimarkalı pilot yavaş yavaş pistin geri kalanından uzaklaşırken, takım arkadaşı Bortolotti rakiplerinin baskısı altında kaldı.
Rene Rast iyi bir başlangıç yaptı ve ilk birkaç turda 13. sıraya kadar yükseldi. Marco Wittmann, Thierry Vermeulen ve Maximilian Paul erken kalkış nedeniyle bir ceza turu atmak zorunda kaldılar. Böylece, Rene Rast iki sıra yükselmiş oldu.
Bu süre zarfında yarış olaysız geçti.
Thiim pite girerken bile, liderliğini korumayı sürdürdü.
O sırada pit stop yapan Jack Aitken, Kelvin van der Linde'yi geçmeye çalıştı ve Linde'ye temas etti. Linde bu temasdan dolayı, 14. sıraya düştü.
Bitime yaklaşık 20 dakika kala Thiim liderliği yeniden ele geçirdi ve yarışın sonuna kadar Engel'e karşı savunmak zorunda kaldı.
Winward Mercedes sürücüsü Engel, son dakikalarda farkı iki saniyenin altına indirdi. Ancak öndeki Thiim'e yaklaşamadı.
Kelvin van der Linde, Marco Wittmann'ı geçmeye çalışırken, Wittman'in aracının sağ farına temas etti. Bu yaşanan temas nedeniyle geç gelen güvenlik aracı bile, son beş dakikada Danimarkalı'nın zaferini tehlikeye atamadı.
7. sıradan yarışa başlayan Ayhancan Güven ise ön sırada mücadele etmeyi başardı. Ancak Güven yarışı 9. sırada bitirdi.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|N. Thiim SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|69
|
1:01'07.550
|25
|2
|M. Engel Mercedes-AMG Team Winward
|130
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|69
|
+0.777
1:01'08.327
|0.777
|20
|3
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|69
|
+1.880
1:01'09.430
|1.103
|16
|4
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|69
|
+3.098
1:01'10.648
|1.218
|13
|5
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|69
|
+4.023
1:01'11.573
|0.925
|11
|6
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|69
|
+5.211
1:01'12.761
|1.188
|10
|7
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|69
|
+5.661
1:01'13.211
|0.450
|9
|8
|S. Linde Schubert Motorsport
|31
|BMW M4 GT3
|69
|
+6.665
1:01'14.215
|1.004
|8
|9
|A. Güven Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|69
|
+8.157
1:01'15.707
|1.492
|7
|10
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|69
|
+8.489
1:01'16.039
|0.332
|6
|11
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|69
|
+9.215
1:01'16.765
|0.726
|5
|12
|L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|69
|
+9.575
1:01'17.125
|0.360
|4
|13
|M. Wittmann Schubert Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|69
|
+10.598
1:01'18.148
|1.023
|3
|14
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|69
|
+11.003
1:01'18.553
|0.405
|2
|15
|
F. Perera GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|69
|
+11.513
1:01'19.063
|0.510
|1
|16
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|69
|
+12.304
1:01'19.854
|0.791
|17
|
B. Dörr Dörr Motorsport
|25
|McLaren 720S GT3 Evo
|69
|
+15.289
1:01'22.839
|2.985
|18
|C. Schmid Dörr Motorsport
|85
|McLaren 720S GT3 Evo
|69
|
+18.093
1:01'25.643
|2.804
|19
|L. Engstler GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|64
|
+5 Laps
57'46.395
|5 Laps
|dnf
|P. Maximilian Paul Motorsport
|71
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|14
|
+55 Laps
14'51.319
|50 Laps
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