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Yarış ayak raporu
DTM Norisring

DTM Norisring: Thiim ikinci yarışı kazandı, Ayhancan Güven 9. sırada bitirdi

2024 DTM Şampiyonası'nın Norisring'de gerçekleştirilen ikinci yarışını, Nick Thiim kazandı. Bu, Thiim'in şampiyonada ilk kazandığı galibiyet oldu.

Rümeysa Öztürk
Nicki Thiim, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Nicki Thiim, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Fotoğraf: Alexander Trienitz

İlk kez kariyerinde pole pozisyonunu kazanan Nick Thiim, Norisring'deki ikinci DTM yarışında üstün bir zafer elde etti. SSR Lamborghini sürücüsü rakiplerine hiç şans tanımadı ve DTM'deki ilk başarısını elde etti.

Maro Engel  ve Thiim'in takım arkadaşı Mirko Bortolotti podyum tamamladı. Arjun Maini dördüncü olurken,  Rene Rast beşinci sırada yarış tamamladı. 

Yarışın ilk dakikalarında Thiim liderliğini korudu. Onu sırasıyla Engel, Kelvin van der Linde ve Stolz takip etti. Danimarkalı pilot yavaş yavaş pistin geri kalanından uzaklaşırken, takım arkadaşı Bortolotti rakiplerinin baskısı altında kaldı.

Rene Rast iyi bir başlangıç yaptı ve ilk birkaç turda 13. sıraya kadar yükseldi. Marco Wittmann, Thierry Vermeulen ve Maximilian Paul erken kalkış nedeniyle bir ceza turu atmak zorunda kaldılar. Böylece, Rene Rast iki sıra yükselmiş oldu. 

Bu süre zarfında yarış olaysız geçti.

Thiim pite girerken bile, liderliğini korumayı sürdürdü.

O sırada pit stop yapan Jack Aitken, Kelvin van der Linde'yi geçmeye çalıştı ve Linde'ye temas etti. Linde bu temasdan dolayı, 14. sıraya düştü. 

Bitime yaklaşık 20 dakika kala Thiim liderliği yeniden ele geçirdi ve yarışın sonuna kadar Engel'e karşı savunmak zorunda kaldı.

Winward Mercedes sürücüsü Engel, son dakikalarda farkı iki saniyenin altına indirdi. Ancak öndeki Thiim'e  yaklaşamadı.

Kelvin van der Linde, Marco Wittmann'ı geçmeye çalışırken, Wittman'in aracının sağ farına temas etti. Bu yaşanan temas nedeniyle geç gelen güvenlik aracı bile, son beş dakikada Danimarkalı'nın zaferini tehlikeye atamadı.

7. sıradan yarışa başlayan Ayhancan Güven ise ön sırada mücadele etmeyi başardı. Ancak Güven yarışı 9. sırada bitirdi.

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 69

1:01'07.550

     25
2 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 69

+0.777

1:01'08.327

 0.777   20
3 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 69

+1.880

1:01'09.430

 1.103   16
4 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 69

+3.098

1:01'10.648

 1.218   13
5 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 69

+4.023

1:01'11.573

 0.925   11
6 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 69

+5.211

1:01'12.761

 1.188   10
7 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 69

+5.661

1:01'13.211

 0.450   9
8 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 69

+6.665

1:01'14.215

 1.004   8
9 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 69

+8.157

1:01'15.707

 1.492   7
10 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 69

+8.489

1:01'16.039

 0.332   6
11 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 69

+9.215

1:01'16.765

 0.726   5
12 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 69

+9.575

1:01'17.125

 0.360   4
13 Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 69

+10.598

1:01'18.148

 1.023   3
14 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 69

+11.003

1:01'18.553

 0.405   2
15
F. Perera GRT Grasser Racing Team
 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 69

+11.513

1:01'19.063

 0.510   1
16
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 69

+12.304

1:01'19.854

 0.791    
17
B. Dörr Dörr Motorsport
 25 McLaren 720S GT3 Evo 69

+15.289

1:01'22.839

 2.985    
18 Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 69

+18.093

1:01'25.643

 2.804    
19 Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 64

+5 Laps

57'46.395

 5 Laps    
dnf Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 14

+55 Laps

14'51.319

 50 Laps    
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Önceki haber DTM Norisring: 1. yarışı Rast kazandı, Ayhancan Güven 16. sırada bitirdi

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