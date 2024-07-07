DTM Norisring: Thiim ikinci yarışı kazandı, Ayhancan Güven 9. sırada bitirdi

İlk kez kariyerinde pole pozisyonunu kazanan Nick Thiim, Norisring'deki ikinci DTM yarışında üstün bir zafer elde etti. SSR Lamborghini sürücüsü rakiplerine hiç şans tanımadı ve DTM'deki ilk başarısını elde etti.

Maro Engel ve Thiim'in takım arkadaşı Mirko Bortolotti podyum tamamladı. Arjun Maini dördüncü olurken, Rene Rast beşinci sırada yarış tamamladı.

Yarışın ilk dakikalarında Thiim liderliğini korudu. Onu sırasıyla Engel, Kelvin van der Linde ve Stolz takip etti. Danimarkalı pilot yavaş yavaş pistin geri kalanından uzaklaşırken, takım arkadaşı Bortolotti rakiplerinin baskısı altında kaldı.

Rene Rast iyi bir başlangıç yaptı ve ilk birkaç turda 13. sıraya kadar yükseldi. Marco Wittmann, Thierry Vermeulen ve Maximilian Paul erken kalkış nedeniyle bir ceza turu atmak zorunda kaldılar. Böylece, Rene Rast iki sıra yükselmiş oldu.

Bu süre zarfında yarış olaysız geçti.

Thiim pite girerken bile, liderliğini korumayı sürdürdü.

O sırada pit stop yapan Jack Aitken, Kelvin van der Linde'yi geçmeye çalıştı ve Linde'ye temas etti. Linde bu temasdan dolayı, 14. sıraya düştü.

Bitime yaklaşık 20 dakika kala Thiim liderliği yeniden ele geçirdi ve yarışın sonuna kadar Engel'e karşı savunmak zorunda kaldı.

Winward Mercedes sürücüsü Engel, son dakikalarda farkı iki saniyenin altına indirdi. Ancak öndeki Thiim'e yaklaşamadı.

Kelvin van der Linde, Marco Wittmann'ı geçmeye çalışırken, Wittman'in aracının sağ farına temas etti. Bu yaşanan temas nedeniyle geç gelen güvenlik aracı bile, son beş dakikada Danimarkalı'nın zaferini tehlikeye atamadı.

7. sıradan yarışa başlayan Ayhancan Güven ise ön sırada mücadele etmeyi başardı. Ancak Güven yarışı 9. sırada bitirdi.

Yarışın sonucu: