BMW yeni M4 GT3 Evo'yu Nurburgring'de tanıttı

Alman üretici Çarşamba gecesi Nurburgring'de, GT3 aracının makyajlı versiyonunun örtüsünü kaldırdı.

M4 GT3, 2022 yılında M6'nın halefi olarak tanıtılmasından sadece üç yıl sonra makyajlandı. Üreticiler genellikle herhangi bir güncelleme yapmadan önce en az dört yıl boyunca mevcut GT3 araçlraını kullanmayı tercih ediyorlar.

BMW, M4'teki evo paketinin geliştirilmesine ve test edilmesine yardımcı olması için eski DTM ekibi RMG'yi görevlendirdi. Fabrika sürücüleri Jens Klingmann, Bruno Spengler ve Augusto Farfus da araç test edilmesine dahil oldu.

Alman üretici, M4 GT3'ün evo versiyonunun sadece performans iyileşmesi sunmadığını, aynı zamanda sürülebilirlik, verimlilik ve dayanıklılık gibi diğer alanlara da ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Güncellemeler arasında daha küçük aynalar, daha büyük hava çıkışları ve aero verimliliği artırmak için arka kanada uygulanmış yeni bir ayar bulunuyor.

Ayrıca, lastik ve fren aşınmasını azaltmak için ön ve arka akslara yeni viraj denge çubukları, daha büyük arka fren diskleri ve ayarlanması daha kolay bir diferansiyel tercih edildi.

Farlar ve stop lambaları da yeni paketin bir parçası olarak yenilendi.

Ağırlık tasarrufu için aracın bazı bölümlerine boya eklenmezken, bu bölümler karbon fiber olarak bırakıldı.

BMW M4 GT3 Evo'nun satış fiyatı 578 bin euro olarak belirlendi.

Güncellenen M4 hakkında konuşan BMW motor sporları patronu Andreas Roos şunları söyledi: “BMW M4 GT3 tanıtıldığı günden bu yana 70'ten fazla zafer ve sayısız başarı elde etti."

“Özellikle 2022‘deki DTM şampiyonluğunu, 2023’teki 24 saat Spa-Francorchamps zaferini ve Kuzey Amerika IMSA şampiyonluğunu hatırlıyorum."

“BMW M4 GT3‘ün EVO modelinin yanı sıra BMW M4 GT4’ün de önümüzdeki yıllarda GT yarışlarında yer alacağına ve daha birçok büyük zaferi kutlamaya katkıda bulunacağına inanıyorum."

"Araçların geliştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

BMW müşteri takımları 2024 sezonunun geri kalanında M4 GT3'ün orijinal versiyonuyla yarışmaya devam edecek ve yeni güncellemeyi 2025'ten itibaren kullanacaklar.

Üreticiler genellikle takımlara, mevcut modellerini sabit bir meblağ karşılığında güncelleme ya da yeni bir araç satın alma şansı sunuyor.