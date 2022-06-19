DTM Imola: Feller, çılgın yeniden startın ardından ilk zaferini kazandı
Ricardo Feller, Imola'daki ikinci DTM yarışında güvenlik aracı sonrasında yaptığı çılgın yeniden startla ilk tur hatasını telafi etti ve serideki ilk zaferini kazandı.
Abt Audi sürücüsü, yarışın 14. turunda Team Rosberg Audi'den Dev Gores'i geçerek liderliğe yükseldi ve o andan sonra arkasına bakmayarak rahat bir şekilde zafere ulaştı. Marco Wittmann ise son turda Lucas Auer'i geçerek yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Startta Red Bull Ferrari'den Felipe Fraga'yı arkasında tutmayı başaran Feller, son virajda sağ arka lastiğini pist dışına taşırarak momentum kaybetti ve bu sayede Fraga liderliğe yükseldi.
Yarışın 3. turunda Rivazza 1'de Rolf Iniechen ve Thomas Preining arasında yaşanan kaza sonucu güvenlik aracı girdi. Aynı anlarda ilk yarışın galibi Rene Rast, sağ arka lastiğini patlattı.
Maximilian Buhk, Mercedes-AMG Team MÃ¼cke Motorsport Mercedes-AMG GT3
Photo by: DTM
Feller, güvenlik aracından sonraki yeniden startta harika bir başlangıç yaparak ilk sıraya yükseldi ve serideki ilk yarış zaferini kazandı.
GT Masters serisinin son şampiyonu Gore, 2. olarak DTM'deki ilk podyumunu alırken podyumda son basamağı Auer alacak gibiydi ancak Wittmann onu geçerek podyumu tamamlayan isim oldu.
Auer'in arkasında şampiyona lideri Sheldon van der Linde 5. olurken Philipp Eng 6. oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Ricardo Feller
|33
|1'05.974
|25
|2
|Dev Gore
|33
|1'07.847
|1.873
|1.873
|18
|3
|Marco Wittmann
|33
|1'09.162
|3.188
|1.315
|15
|4
|Lucas Auer
|33
|1'10.038
|4.064
|0.876
|12
|5
|Sheldon Linde
|33
|1'10.327
|4.353
|0.289
|10
|6
|Philipp Eng
|33
|1'10.625
|4.651
|0.298
|8
|7
|Maro Engel
|33
|1'11.260
|5.286
|0.635
|6
|8
|Nico Müller
|33
|1'14.844
|8.870
|3.584
|4
|9
|Maximilian Götz
|33
|1'15.369
|9.395
|0.525
|2
|10
|Mirko Bortolotti
|33
|1'15.781
|9.807
|0.412
|1
|11
|Timo Glock
|33
|1'17.666
|11.692
|1.885
|12
|Luca Stolz
|33
|1'18.360
|12.386
|0.694
|13
|Kelvin vanderLinde
|33
|1'19.302
|13.328
|0.942
|14
|Esteban Muth
|33
|1'22.797
|16.823
|3.495
|15
|Mikael Grenier
|33
|1'23.132
|17.158
|0.335
|16
|Alessio Deledda
|33
|1'33.755
|27.781
|10.623
|17
|Nick Cassidy
|33
|1'38.106
|32.132
|4.351
|18
|Arjun Maini
|33
|1'51.055
|45.081
|12.949
|Marius Zug
|25
|David Schumacher
|24
|Clemens Schmid
|21
|Dennis Olsen
|21
|Felipe Fraga
|9
|René Rast
|3
|Rolf Ineichen
|2
|Thomas Preining
|2
|Laurens Vanthoor
|0
|Maximilian Buhk
|0
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