DTM Imola: Feller, çılgın yeniden startın ardından ilk zaferini kazandı

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Abt Audi sürücüsü, yarışın 14. turunda Team Rosberg Audi'den Dev Gores'i geçerek liderliğe yükseldi ve o andan sonra arkasına bakmayarak rahat bir şekilde zafere ulaştı. Marco Wittmann ise son turda Lucas Auer'i geçerek yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Startta Red Bull Ferrari'den Felipe Fraga'yı arkasında tutmayı başaran Feller, son virajda sağ arka lastiğini pist dışına taşırarak momentum kaybetti ve bu sayede Fraga liderliğe yükseldi.

Yarışın 3. turunda Rivazza 1'de Rolf Iniechen ve Thomas Preining arasında yaşanan kaza sonucu güvenlik aracı girdi. Aynı anlarda ilk yarışın galibi Rene Rast, sağ arka lastiğini patlattı.

Maximilian Buhk, Mercedes-AMG Team MÃ¼cke Motorsport Mercedes-AMG GT3 Photo by: DTM

Feller, güvenlik aracından sonraki yeniden startta harika bir başlangıç yaparak ilk sıraya yükseldi ve serideki ilk yarış zaferini kazandı.

GT Masters serisinin son şampiyonu Gore, 2. olarak DTM'deki ilk podyumunu alırken podyumda son basamağı Auer alacak gibiydi ancak Wittmann onu geçerek podyumu tamamlayan isim oldu.

Auer'in arkasında şampiyona lideri Sheldon van der Linde 5. olurken Philipp Eng 6. oldu.