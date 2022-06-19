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DTM Imola: Feller, çılgın yeniden startın ardından ilk zaferini kazandı

Ricardo Feller, Imola'daki ikinci DTM yarışında güvenlik aracı sonrasında yaptığı çılgın yeniden startla ilk tur hatasını telafi etti ve serideki ilk zaferini kazandı.

James Newbold
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
DTM Imola: Feller, çılgın yeniden startın ardından ilk zaferini kazandı
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Abt Audi sürücüsü, yarışın 14. turunda Team Rosberg Audi'den Dev Gores'i geçerek liderliğe yükseldi ve o andan sonra arkasına bakmayarak rahat bir şekilde zafere ulaştı. Marco Wittmann ise son turda Lucas Auer'i geçerek yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Startta Red Bull Ferrari'den Felipe Fraga'yı arkasında tutmayı başaran Feller, son virajda sağ arka lastiğini pist dışına taşırarak momentum kaybetti ve bu sayede Fraga liderliğe yükseldi.

Yarışın 3. turunda Rivazza 1'de Rolf Iniechen ve Thomas Preining arasında yaşanan kaza sonucu güvenlik aracı girdi. Aynı anlarda ilk yarışın galibi Rene Rast, sağ arka lastiğini patlattı.

Maximilian Buhk, Mercedes-AMG Team MÃ¼cke Motorsport Mercedes-AMG GT3

Maximilian Buhk, Mercedes-AMG Team MÃ¼cke Motorsport Mercedes-AMG GT3

Photo by: DTM

Feller, güvenlik aracından sonraki yeniden startta harika bir başlangıç yaparak ilk sıraya yükseldi ve serideki ilk yarış zaferini kazandı.

GT Masters serisinin son şampiyonu Gore, 2. olarak DTM'deki ilk podyumunu alırken podyumda son basamağı Auer alacak gibiydi ancak Wittmann onu geçerek podyumu tamamlayan isim oldu. 

Auer'in arkasında şampiyona lideri Sheldon van der Linde 5. olurken Philipp Eng 6. oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Switzerland Ricardo Feller 33 1'05.974     25
2 United States Dev Gore 33 1'07.847 1.873 1.873 18
3 Germany Marco Wittmann 33 1'09.162 3.188 1.315 15
4 Austria Lucas Auer 33 1'10.038 4.064 0.876 12
5 South Africa Sheldon Linde 33 1'10.327 4.353 0.289 10
6 Austria Philipp Eng 33 1'10.625 4.651 0.298 8
7 Germany Maro Engel 33 1'11.260 5.286 0.635 6
8 Switzerland Nico Müller 33 1'14.844 8.870 3.584 4
9 Germany Maximilian Götz 33 1'15.369 9.395 0.525 2
10 Italy Mirko Bortolotti 33 1'15.781 9.807 0.412 1
11 Germany Timo Glock 33 1'17.666 11.692 1.885  
12 Germany Luca Stolz 33 1'18.360 12.386 0.694  
13 South Africa Kelvin vanderLinde 33 1'19.302 13.328 0.942  
14 Belgium Esteban Muth 33 1'22.797 16.823 3.495  
15 Canada Mikael Grenier 33 1'23.132 17.158 0.335  
16 Italy Alessio Deledda 33 1'33.755 27.781 10.623  
17 New Zealand Nick Cassidy 33 1'38.106 32.132 4.351  
18 India Arjun Maini 33 1'51.055 45.081 12.949  
  Germany Marius Zug 25        
  Germany David Schumacher 24        
  Austria Clemens Schmid 21        
  Norway Dennis Olsen 21        
  Brazil Felipe Fraga 9        
  Germany René Rast 3        
  Switzerland Rolf Ineichen 2        
  Austria Thomas Preining 2        
  Belgium Laurens Vanthoor 0        
  Germany Maximilian Buhk 0        
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