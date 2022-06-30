Ayhancan Güven'in ilk DTM yarışı beIN Sports Max'te

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Uzun yıllar Porsche serilerinde ülkemizi gururla temsil eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu hafta sonu DTM'deki ilk yarışına çıkacak.

Bu yıl ADAC GT Series'de mücadele eden temsilcimiz, AF Corse tarafından yönetilen ve AlphaTauri renklerini taşıyan #37 Ferrari 488 GT3 Evo'yu sürecek.

Ayhancan'ın DTM anlaşması sadece Norisring'i kapsıyor fakat hafta sonu yapılacak iki yarışla, DTM'de yarışan ilk Türk olacak.

Temsilcimizin yarışı Türkiye'den de canlı yayınlanacak.

Hem cumartesi hem de pazar günü birer yarışın yapıldığı DTM formatında, cumartesi günkü sıralama turları TSi 10:40'ta, yarış ise 14:30'da gerçekleştirilecek.

Pazar günü de yine 10:40'ta sıralama turları, 14:30'da yarış gerçekleştirilecek.

Sıralama turları canlı yayınlanmasa da, 14:30'ta yapılacak her iki yarış da beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.