Verschoor teknik ihlal nedeniyle diskalifiye edildi, sprint galibiyeti Hauger'e verildi

Şampiyonadan yapılan açıklamada her iki Trident sürücüsünün de "yarıştan önce Teknik Düzenlemelerin 8.2.6 Maddesine uygun olmayan hatalı bir gaz pedalı ilerleme haritasına sahip olduklarının tespit edildiği" belirtildi.

Verschoor, Cidde Corniche pistinde Hauger'in 0.7 saniye önünde F2'deki dördüncü zaferini elde etti. Diğer Trident pilotu Stanek ise, 10. olmuştu.

Ancak her iki Trident sürücüsünün de diskalifiye edilmesiyle MP Motorsport sürücüsü Hauger, sprint yarışısının galibiyetini alarak serideki beşinci zaferini elde etti.

2021 Formula 3 şampiyonu Hauger, kararın sonucunda şampiyona sıralamasında bir sıra yükselerek dördüncü oldu.

Hauger'e revize edilen podyumda Hitech'in çaylak pilotu Paul Aron ve Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort Racing) eşlik ederken, Kush Maini sekizinci olarak son puan alınan pozisyona yükseldi.

Bu diskalifiye, Verschoor'un gaz kelebeği haritası ihlali nedeniyle ikinci kez bir podyum finişini kaybetmesi anlamına geliyor; geçen yılki sprint yarışında VAR için sürerken Spa'da Fittipaldi'nin ardından ikinci olmuştu.