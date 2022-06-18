Imola DTM: Rast dominant bir performansla galibiyete uzandı
DTM'e dönen Audi sürücüsü Rene Rast, takım arkadaşı Nico Muller'ı geride bırakarak sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Rast, ilk virajda Muller'in atağını savuşturmasının ardından yarışın kalan kısmında tam anlamıyla yenilmezdi. Dominant bir performans sergileyen üç kez dünya şampiyonu, 3.809 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin 25. galibiyetine ulaştı.
İki Audi sürücüsünün arkasında ise etkileyici bir yarış çıkaran Grasser Lamborghini pilotu Mirko Bortolotti yer aldı. Yarışa 16. sıradan başlayan Bortolotti, yarışın bitimine iki tur kala Porsche sürücüsü Thomas Preining'i geçerek üçüncülüğe yükseldi ve podyumu tamamlayan isim oldu.
Startın ardından gridin ilk dört sırasında herhangi bir yer değişimi olmadı: Rast, Muller, Preining ve Bortolotti'nin takım arkadaşı Clemens Schmid'in oluşturduğu dörtlü yerlerini korudular.
Altıncı turda pite giren Rast bu esnada bir saniye farkla liderliğini sürdürüyordu, aynı tur üçüncü sıradaki Preining de pite geldi.
Hemen bir tur sonra ise Muller ve Schmid pite girdiler. Schmid'in Preining'in baskısı altında kalması, Rast'ın avantaj kazanmasını sağladı.
İlk turlarda beşinci olan Kelvin van der Linde, 10. tura kadar pite girmedi ve geç pit stop stratejisi sayesinde Schmid'i geçerek piste dördüncü sırada dönmeyi başardı. Kısa bir süreliğine Preining'in dahi önüne geçen Audi sürücüsü, yalnızca birkaç viraj içinde yeniden dördüncülüğe geriledi.
Pistteki üçüncü Abt Audi sürücüsü Ricardo Feller, 19. turda önce BMW sürücüsü Marco Wittmann'ı, ardından da Schmid'i geçerek beşinciliğe yükseldi, ancak Feller'in yarışı 26. turda lastik patlatmasının ardından sona erdi. Bu, tırmanmaya devam eden Bortolotti için iyi bir haberdi.
22. tura kadar pite girmeyerek ilk bölümü oldukça uzatan İtalyan sürücü piste sekizinci sırada döndü. Piste dönmesinin ardından sırasıyla Wittmann, Schmid, van der Linde ve Preining'i geride bırakan Bortolotti, geç pit stratejisinin işe yaraması sonucu üçüncülüğe kadar yükseldi.
Preining dördüncü, van der Linde beşinci, Schmid altıncı, Wittmann ise yedinci sırada yer aldılar.
Şampiyona lideri Sheldon van der Linde sekizinci olurken, günün son puanları Dennis Olsen ve Maro Engel'e gitti.
Bu hafta sonu DTM'e dönen Timo Glock'un yarışı ise yalnızca bir tur sürdü. Mikael Grenier'in Mercedes'i ile temas eden Glock, süspansiyonunun kırılması sonucu pite dönerek yarışı bıraktı.
DTM Imola - 1. Yarış sonuç tablosu
|Sıra
|Numara
|Sürücü
|Üretici
|Zaman Farkı
|1
|33
|René Rast
|Audi
|2
|51
|Nico Müller
|Audi
|3.809
|3
|63
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini
|7.936
|4
|24
|Thomas Preining
|Porsche
|9.323
|5
|3
|K.van der Linde
|Audi
|10.605
|6
|85
|Clemens Schmid
|Lamborghini
|13.289
|7
|11
|Marco Wittmann
|BMW
|17.853
|8
|31
|S.van der Linde
|BMW
|32.103
|9
|94
|Dennis Olsen
|Porsche
|32.733
|10
|88
|Maro Engel
|Mercedes
|33.394
|11
|4
|Luca Stolz
|Mercedes
|33.858
|12
|25
|Philipp Eng
|BMW
|34.342
|13
|92
|Laurens Vanthoor
|Porsche
|34.899
|14
|37
|Nick Cassidy
|Ferrari
|35.459
|15
|19
|Rolf Ineichen
|Lamborghini
|37.410
|16
|36
|Arjun Maini
|Mercedes
|38.061
|17
|66
|Marius Zug
|Audi
|39.428
|18
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes
|40.088
|19
|55
|Mikaël Grenier
|Mercedes
|45.745
|20
|1
|Maximilian Götz
|Mercedes
|46.033
|21
|27
|David Schumacher
|Mercedes
|46.657
|22
|6
|Alessio Deledda
|Lamborghini
|1'12.094
|(15)
|22
|Lucas Auer
|Mercedes
|Retirement
|(5)
|7
|Ricardo Feller
|Audi
|Retirement
|(21)
|10
|Esteban Muth
|BMW
|Retirement
|(5)
|74
|Felipe Fraga
|Ferrari
|Retirement
|(4)
|12
|Dev Gore
|Audi
|Retirement
|50
|Timo Glock
|BMW
|Retirement