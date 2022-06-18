Imola DTM: Rast dominant bir performansla galibiyete uzandı

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Rast, ilk virajda Muller'in atağını savuşturmasının ardından yarışın kalan kısmında tam anlamıyla yenilmezdi. Dominant bir performans sergileyen üç kez dünya şampiyonu, 3.809 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin 25. galibiyetine ulaştı.

İki Audi sürücüsünün arkasında ise etkileyici bir yarış çıkaran Grasser Lamborghini pilotu Mirko Bortolotti yer aldı. Yarışa 16. sıradan başlayan Bortolotti, yarışın bitimine iki tur kala Porsche sürücüsü Thomas Preining'i geçerek üçüncülüğe yükseldi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Startın ardından gridin ilk dört sırasında herhangi bir yer değişimi olmadı: Rast, Muller, Preining ve Bortolotti'nin takım arkadaşı Clemens Schmid'in oluşturduğu dörtlü yerlerini korudular.

Altıncı turda pite giren Rast bu esnada bir saniye farkla liderliğini sürdürüyordu, aynı tur üçüncü sıradaki Preining de pite geldi.

Hemen bir tur sonra ise Muller ve Schmid pite girdiler. Schmid'in Preining'in baskısı altında kalması, Rast'ın avantaj kazanmasını sağladı.

İlk turlarda beşinci olan Kelvin van der Linde, 10. tura kadar pite girmedi ve geç pit stop stratejisi sayesinde Schmid'i geçerek piste dördüncü sırada dönmeyi başardı. Kısa bir süreliğine Preining'in dahi önüne geçen Audi sürücüsü, yalnızca birkaç viraj içinde yeniden dördüncülüğe geriledi.

Pistteki üçüncü Abt Audi sürücüsü Ricardo Feller, 19. turda önce BMW sürücüsü Marco Wittmann'ı, ardından da Schmid'i geçerek beşinciliğe yükseldi, ancak Feller'in yarışı 26. turda lastik patlatmasının ardından sona erdi. Bu, tırmanmaya devam eden Bortolotti için iyi bir haberdi.

22. tura kadar pite girmeyerek ilk bölümü oldukça uzatan İtalyan sürücü piste sekizinci sırada döndü. Piste dönmesinin ardından sırasıyla Wittmann, Schmid, van der Linde ve Preining'i geride bırakan Bortolotti, geç pit stratejisinin işe yaraması sonucu üçüncülüğe kadar yükseldi.

Preining dördüncü, van der Linde beşinci, Schmid altıncı, Wittmann ise yedinci sırada yer aldılar.

Şampiyona lideri Sheldon van der Linde sekizinci olurken, günün son puanları Dennis Olsen ve Maro Engel'e gitti.

Bu hafta sonu DTM'e dönen Timo Glock'un yarışı ise yalnızca bir tur sürdü. Mikael Grenier'in Mercedes'i ile temas eden Glock, süspansiyonunun kırılması sonucu pite dönerek yarışı bıraktı.

DTM Imola - 1. Yarış sonuç tablosu

Sıra Numara Sürücü Üretici Zaman Farkı 1 33 René Rast Audi 2 51 Nico Müller Audi 3.809 3 63 Mirko Bortolotti Lamborghini 7.936 4 24 Thomas Preining Porsche 9.323 5 3 K.van der Linde Audi 10.605 6 85 Clemens Schmid Lamborghini 13.289 7 11 Marco Wittmann BMW 17.853 8 31 S.van der Linde BMW 32.103 9 94 Dennis Olsen Porsche 32.733 10 88 Maro Engel Mercedes 33.394 11 4 Luca Stolz Mercedes 33.858 12 25 Philipp Eng BMW 34.342 13 92 Laurens Vanthoor Porsche 34.899 14 37 Nick Cassidy Ferrari 35.459 15 19 Rolf Ineichen Lamborghini 37.410 16 36 Arjun Maini Mercedes 38.061 17 66 Marius Zug Audi 39.428 18 18 Maximilian Buhk Mercedes 40.088 19 55 Mikaël Grenier Mercedes 45.745 20 1 Maximilian Götz Mercedes 46.033 21 27 David Schumacher Mercedes 46.657 22 6 Alessio Deledda Lamborghini 1'12.094 (15) 22 Lucas Auer Mercedes Retirement (5) 7 Ricardo Feller Audi Retirement (21) 10 Esteban Muth BMW Retirement (5) 74 Felipe Fraga Ferrari Retirement (4) 12 Dev Gore Audi Retirement 50 Timo Glock BMW Retirement