Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı
DTM / Imola Yarış raporu

Imola DTM: Rast dominant bir performansla galibiyete uzandı

DTM'e dönen Audi sürücüsü Rene Rast, takım arkadaşı Nico Muller'ı geride bırakarak sezonun ilk galibiyetini elde etti.

James Newbold
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Imola DTM: Rast dominant bir performansla galibiyete uzandı
Haberi dinle

Rast, ilk virajda Muller'in atağını savuşturmasının ardından yarışın kalan kısmında tam anlamıyla yenilmezdi. Dominant bir performans sergileyen üç kez dünya şampiyonu, 3.809 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin 25. galibiyetine ulaştı.

İki Audi sürücüsünün arkasında ise etkileyici bir yarış çıkaran Grasser Lamborghini pilotu Mirko Bortolotti yer aldı. Yarışa 16. sıradan başlayan Bortolotti, yarışın bitimine iki tur kala Porsche sürücüsü Thomas Preining'i geçerek üçüncülüğe yükseldi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Startın ardından gridin ilk dört sırasında herhangi bir yer değişimi olmadı: Rast, Muller, Preining ve Bortolotti'nin takım arkadaşı Clemens Schmid'in oluşturduğu dörtlü yerlerini korudular.

Altıncı turda pite giren Rast bu esnada bir saniye farkla liderliğini sürdürüyordu, aynı tur üçüncü sıradaki Preining de pite geldi.

Hemen bir tur sonra ise  Muller ve Schmid pite girdiler. Schmid'in Preining'in baskısı altında kalması, Rast'ın avantaj kazanmasını sağladı.

İlk turlarda beşinci olan Kelvin van der Linde, 10. tura kadar pite girmedi ve geç pit stop stratejisi sayesinde Schmid'i geçerek piste dördüncü sırada dönmeyi başardı. Kısa bir süreliğine Preining'in dahi önüne geçen Audi sürücüsü, yalnızca birkaç viraj içinde yeniden dördüncülüğe geriledi.

Pistteki üçüncü Abt Audi sürücüsü Ricardo Feller, 19. turda önce BMW sürücüsü Marco Wittmann'ı, ardından da Schmid'i geçerek beşinciliğe yükseldi, ancak Feller'in yarışı 26. turda lastik patlatmasının ardından sona erdi. Bu, tırmanmaya devam eden Bortolotti için iyi bir haberdi.

22. tura kadar pite girmeyerek ilk bölümü oldukça uzatan İtalyan sürücü piste sekizinci sırada döndü. Piste dönmesinin ardından sırasıyla Wittmann, Schmid, van der Linde ve Preining'i geride bırakan Bortolotti, geç pit stratejisinin işe yaraması sonucu üçüncülüğe kadar yükseldi. 

Preining dördüncü, van der Linde beşinci, Schmid altıncı, Wittmann ise yedinci sırada yer aldılar.

Şampiyona lideri Sheldon van der Linde sekizinci olurken, günün son puanları Dennis Olsen ve Maro Engel'e gitti.

Bu hafta sonu DTM'e dönen Timo Glock'un yarışı ise yalnızca bir tur sürdü. Mikael Grenier'in Mercedes'i ile temas eden Glock, süspansiyonunun kırılması sonucu pite dönerek yarışı bıraktı.

DTM Imola - 1. Yarış sonuç tablosu

 Sıra   Numara   Sürücü   Üretici   Zaman Farkı
1 33  René Rast Audi  
2 51  Nico Müller Audi 3.809
3 63  Mirko Bortolotti Lamborghini 7.936
4 24  Thomas Preining Porsche 9.323
5 K.van der Linde Audi 10.605
6 85  Clemens Schmid Lamborghini 13.289
7 11  Marco Wittmann BMW 17.853
8 31  S.van der Linde BMW 32.103
9 94  Dennis Olsen Porsche 32.733
10 88  Maro Engel Mercedes 33.394
11 Luca Stolz Mercedes 33.858
12 25  Philipp Eng BMW 34.342
13 92  Laurens Vanthoor Porsche 34.899
14 37  Nick Cassidy Ferrari 35.459
15 19  Rolf Ineichen Lamborghini 37.410
16 36  Arjun Maini Mercedes 38.061
17 66  Marius Zug Audi 39.428
18 18  Maximilian Buhk Mercedes 40.088
19 55  Mikaël Grenier Mercedes 45.745
20 Maximilian Götz Mercedes 46.033
21 27  David Schumacher Mercedes 46.657
22 Alessio Deledda Lamborghini 1'12.094
(15) 22  Lucas Auer Mercedes Retirement
(5) Ricardo Feller Audi Retirement
(21) 10  Esteban Muth BMW Retirement
(5) 74  Felipe Fraga Ferrari Retirement
(4) 12  Dev Gore Audi Retirement
  50  Timo Glock BMW Retirement
paylaşım
yorumlar
Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı
Önceki haber

Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı
James Newbold Daha fazlası
James Newbold
Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı Imola
DTM

Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı

Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı Lausitzring
DTM

Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı

F1 şampiyonu Button, Xite ile Nitro Rallycross serisinde yarışacak
GENEL

F1 şampiyonu Button, Xite ile Nitro Rallycross serisinde yarışacak

Son Haberler

Imola DTM: Rast dominant bir performansla galibiyete uzandı
DTM DTM

Imola DTM: Rast dominant bir performansla galibiyete uzandı

Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı
DTM DTM

Imola DTM: Rast, seriye dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı

Resmi: Ayhancan, Red Bull ile DTM'in Norisring ayağına katılacak!
DTM DTM

Resmi: Ayhancan, Red Bull ile DTM'in Norisring ayağına katılacak!

Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı
DTM DTM

Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.