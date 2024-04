Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

Dries Vanthoor'un BMW'sinin spin atmasının ardından sıralama turlarında kırmızı bayrağın zamanlaması, Alpine'in iki A424 LMDh'sinin geçen hafta sonu Imola'daki şampiyonanın ikinci turunda 17. ve 18. sırada yer almasına katkıda bulundu.

Ancak Fransız marka için zor geçen ve her iki aracın da ilk virajda kazaya karışmasıyla tehlikeye giren yarış öncesinde konuşan spor otomobil çaylağı Schumacher, Signatech takımı tarafından kullanılan 2024 model yeni araçların "her etkinlikte geliştiğini" vurguladı ve Michelin lastikleriyle çalışma konusunda artan bilgi birikimine olan güvenini dile getirdi.

WEC'e adapte olurken lastikleri sıcaklığa getirme konusundaki izlenimleri sorulan eski Haas Formula 1 pilotu Schumacher, daha önce Formula 2 ve Formula 3'te lastik ısıtıcı battaniyeleri olmadan yarıştığını ancak arka akslı hibrit Alpine'in "çok daha ağır" olduğunu belirtti.

Alman pilot, "Bu, size çok fazla yol tutuşu sağlıyormuş gibi hissettiren bir lastik hissine sahip olduğunuz ve sonra aniden sizi kırabileceği ve aslında nedenini tam olarak anlayamadığınız anlamına geliyor."

"Şu anda anlamaya çalıştığımız şey, her sette ne kadar zorlayacağınız sınır çizgisinin nerede olduğu."

"Açıkçası, ikinci etkinlikte olduğumuz ve birkaç tur sonra lastikleri açabildiğimizi anladığımız için - belki diğer bazı takımlar kadar hızlı değil ama yine de açabiliyoruz - bence çok iyi bir konumdayız."

"Günün sonunda Imola, Katar'a kıyasla biraz farklı ama bence şimdiden ileriye doğru bir adım."

"Her yarışta daha iyiye gidiyoruz ve her testte kavradığımız bilgilerle daha da gelişiyoruz."

"Bunun üstesinden gelebileceğimize ve bir noktada ne zaman tur atmak istersek o zaman tur atabileceğimize dair gerçek bir endişem yok." dedi.

Geçen yıl IDEC Sport'un ORECA-Gibson 07'siyle Le Mans'ta sınıf birinciliği elde eden Chatin, en son 2015'te Hypercar programı için yarıştığı Signatech takımına yeniden katılmadan önce "Bu çok daha zor."

"Eğer zorlarsanız kahraman olabilirsiniz ama onda birinde sıfır olabilirsiniz çünkü arabayı kaybedersiniz. "

Ve şu anda, bu konuda daha iyi olmak en önemli konulardan biri."

"Bazı takımların bizim gibi olduğunu gördük, bazı takımlar belki şu anda bizden biraz daha iyi, bu yüzden gelişmek için büyük bir yol var. "

"Bu sürücü için işin kolay bir kısmı değil." dedi.

Alpine'in Imola'daki sinir bozucu yarışı, Hypercar'a ilk kez katılan Jules Gounon ve Nicolas Lapierre'nin minimum sürüş süresini tamamlamaması nedeniyle her iki araca da yarış sonrası cezalar verilmesiyle sona erdi.

