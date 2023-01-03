Al Attiyah: "Mücadele benimle Sainz arasında olacak"

Haberi dinle

Al Attiyah için gün harika geçti: Katarlı pilot 430 kilometrelik ikinci özel etabı kazanarak Carlos Sainz ile ilk özel etapta kaybettiği farkı kapattı. Son Dakar Rallisi şampiyonu, AlUla'nın zorlu kayalıklarına göğüs gererek kazandı ve genel sıralamada İspanyol'un iki dakikadan biraz fazla gerisine düştü.

Sébastien Loeb üç kez lastik patlatarak bir saatten fazla zaman kaybederken, Stéphane Peterhansel de dünyanın en zorlu yarışında yer alanların konaklayacağı yere giderken yaklaşık otuz dakika kaybetti.

Bu durumda Toyota sürücüsü ve Audi'nin Madrid doğumlu sürücüsü mevcut rakipler gibi görünüyor.

Al Attiyah da bunu itiraf etti: "Carlos [Sainz] birinci ve ben ikinciyim. Mücadele Carlos ve benim aramda geçecek gibi, ama önümüzde uzun bir yol var."

"Dün küçük hatalar yaparak altı dakika kaybettik, bugün dünkü hatalarımızı telafi etmeye çalıştık."

"Oldukça mutluyuz. Bir lastik patlattık ve kolay bir etap değildi; karmaşık ve zorlu bir gündü ama mutluyum."

En büyük rakibi olarak görülen Bahreyn Raid Xtreme'den Loeb, birkaç aksilik yaşadı. Üç lastiği patladı ve sıralamada aşağılara düştü.

#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz Fotoğraf: A.S.O.

Al Attiyah bu konuda, "Bugün bir sorun yaşadı, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum; belki bir lastik patlaması. Bu onun için kolay değildi, sanırım bir saatten fazla kaybetti."

"Bu noktada telafi etmek zor oluyor. Geçen yılı hatırlayın, bir saat kaybettiğinizde hiç kolay olmuyor çünkü çok fazla risk almak durumunda kalıyorsunuz." dedi.

Katarlı sürücü, bunun çok karmaşık bir etap olduğunu ve 'en iyisi' için yapılmış bir rotaya sahip olduğunu kabul etti: "Bu kadar çok kum ve navigasyon yönetimi ile beş saat sürüş yaptığımı hatırlamıyorum ama bugün bitirdiğim için çok mutluyum. Kazanmak güzel bir duygu, Dakar'daki 45. etap zaferim, bu benim için iyi bir rekor ve sadece yarına odaklanıyorum."

3. özel etap için çok fazla yağmur bekleniyor ve Toyota sürücüsü, organizatörlerin sorunlardan kaçmak için kilometre sayısını azaltacağına inanıyor: "Yarın ne olacağını bilmiyoruz çünkü etabın kısaltılacağını düşünüyoruz, bence 470 kilometre olmayacak. Çok fazla yağmur bekleniyor ve etap kısaltılacak çünkü sudan geçemeyeceğiz."

"Belki de etabın ortasında ya da son kısımda başlayacağız."

Bunun kendisi için yapılmış özel bir etap olup olmadığı sorulduğunda, bunu büyütmek istemediğini belirtti: "Bu herkes için yapıldı, bilmiyorum."