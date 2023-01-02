2023 Dakar Rallisi 2. etap: Al-Attiyah kazandı, Loeb büyük vakit kaybetti

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Suudi Arabistan'daki ikinci etabın ardından galibiyet için iki isim öne çıkmaya başladı. Nasser Al-Attiyah (Toyota) Pazartesi günü, bu yılki ilk etap galibiyetini aldı. Carlos Sainz (Audi) genel sıralamada Al-Attiyah'ın iki dakika önünde lider durumda. Sebastien Loeb (BRX) üç lastik patlattığı günde neredeyse 1.5 saat kaybetti.

Gelin özete bir bakalım.

Katılımcılar, geride kalan günleri "Sea Camp" bölgesinde geçirmelerinin ardından, Pazartesi günü Al'Ula'ya gittiler. 590 kilometre olarak açıklanan ve 431 kilometrelik özel etaba sahip olan bu bölgenin arazisi epey karmaşıktı.

Sürücüler taşlı kanyonların yanı sıra çakılların üzerinden geçmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde bu bölgede yoğun yağmur yağdığı için, geriden başlayanların etkilenebileceği çukurlar oluştu.

Audi sürücüsü Sainz dünkü zaferinin ardından etaba ilk başlayan isimdi fakat kısa süre sonra arkadan başlayanların daha avantajlı olduğu anlaşıldı. Mattias Ekström (Audi) bir önceki gün aldığı ceza nedeniyle etaba 15. başladı.

Guerlain Chicherit'in Prodrive Hunter'ında lastik sorunları vardı. Fransız sürücü 90 ve 97. kilometrelerde lastik değiştirmek zorunda kaldı. Son olarak, yedek lastiği kalmadığı için 99. kilometrede mahsur kaldı.

Erik van Loon führte bei einigen Zwischenwertungen das Klassement an Foto: A.S.O.

Overdrive Racing Toyota Hilux sürücüsü Lionel Baud, ilk iki ölçüm noktasında en hızlı isimdi.

Sonrasında liderliğe Erik Van Loon yükseldi. Van Loon, etabı kazanacak gibiydi ve sondan bir önceki noktaya kadar liderliğini korudu. Fakat son bölümde zaman kaybetti ve etabı Toyota'dan Nasser Al-Attiyah kazanmış oldu.

Bu, Katarlı sürücünün bu yılki ilk etap zaferiydi.

Toyota sürücüsü, en yakın rakibi Van Loon'dan 14 saniye önde der alırken, diğer isimler geride kaldı.

Al-Attiyah, etabın ardından şöyle konuştu: "Zorlamak için tam vaktiydi!"

"Kolay bir gün değildi çünkü çok sayıda taş vardı. Navigasyon yönetimi ve yolu bulmak da kolay değildi. İyi bir etap geçirdiğim için çok mutluyum."

"Başlangıçta lastiklerden biri patladı fakat bundan sonra taşlı bölümleri daha dikkatli sürdük. Kuma çıktığımda ise zorladım."

Sebastien Loeb verlor am Montag fast eineinhalb Stunden Foto: Red Bull Contentpool

Pazar günkü ilk etabı kazanan ve ralliye harika başlayan Audi sürücüsü Carlos Sainz, ikinci etapta Al-Attiyah'tan 5 dakika geride kaldı.

Mathieu Serradori'nin dördüncü olduğu etapta, Baud beşinci ve Giniel de Villiers altıncı oldu.

İlk onu Simon Vitse, Martin Prokop, Juan Cruz Yakopini ve Pascal Thomasse tamamladı.

Audi'nin diğer sürücüleri için pek iyi bir gün olmadı. Dakar efsanesi Stephan Peterhansel tam 32 dakika kaybederken, Ekström de 37 dakika kaybetti.

Loeb, ilk günün ardından galibiyet mücadelesinde yer alıyordu ancak Bahran-Raid-Xtreme aracıyla üç kez lastik patlattı ve tam 1 saat 26 dakika kaybetti. Bu da onu galibiyet mücadelesinin dışına düşürdü.

İlk iki günün ardından genel klasmanda farklar açılmış durumda. Sainz, Al-Attiyah'ın 2 dakika 12 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Century sürücüsü Mathieu Serradori 25 dakika geride üçüncü sırada yer alırken, Simon Vitse 25 dakika 40 saniye geride kalmış durumda.

Gün sonu özetini Motorsport.tv'den seyredebilirsiniz.

2. etap sonuçları (ilk 10):

Poz. Sürücü Araç Fark 1 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota 5:00:26 saat 2 Erik van Loon Sebastien Delaunay Toyota +0:14 dakika 3 Carlos Sainz Lucas Cruz Audi +5:05 4 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century +11:29 5 Lionel Baud Remi Boulanger Toyota +13:00 6 Giniel de Villiers Dennis Murphy Toyota +13:12 7 Simon Vitse Frederic Lefebvre MD Rally +14:30 8 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +19:15 9 Juan Cruz Yakopini Daniel Oliveras Carreras Toyota +22:27 10 Pascal Thomasse Gerhard Schutte MD Rally +25:06

İkinci etabın ardından genel klasmanda ilk on:

Poz. Sürücü Araç Zaman 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Audi 8:34:26 saat 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +2:12 dakika 3 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century +24:55 4 Simon Vitse Frederic Lefebvre MD Rally +25:40 5 Giniel de Villiers Dennis Murphy Toyota +26:38 6 Yazeed Al-Rajhi Dirk von Zitzewitz Toyota +27:59 7 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century +32:13 8 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +35:24 9 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Audi +36:08 10 Henk Lategan Brian Cummings Toyota +39:52