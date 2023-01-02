2023 Dakar Rallisi 2. etap: Al-Attiyah kazandı, Loeb büyük vakit kaybetti
Nasser Al-Attiyah, Dakar Rallisi'nin ikinci gününde en hızlı isim olurken, genel klasmanda Carlos Sainz'ın liderliği var.
Suudi Arabistan'daki ikinci etabın ardından galibiyet için iki isim öne çıkmaya başladı. Nasser Al-Attiyah (Toyota) Pazartesi günü, bu yılki ilk etap galibiyetini aldı. Carlos Sainz (Audi) genel sıralamada Al-Attiyah'ın iki dakika önünde lider durumda. Sebastien Loeb (BRX) üç lastik patlattığı günde neredeyse 1.5 saat kaybetti.
Gelin özete bir bakalım.
Katılımcılar, geride kalan günleri "Sea Camp" bölgesinde geçirmelerinin ardından, Pazartesi günü Al'Ula'ya gittiler. 590 kilometre olarak açıklanan ve 431 kilometrelik özel etaba sahip olan bu bölgenin arazisi epey karmaşıktı.
Sürücüler taşlı kanyonların yanı sıra çakılların üzerinden geçmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde bu bölgede yoğun yağmur yağdığı için, geriden başlayanların etkilenebileceği çukurlar oluştu.
Audi sürücüsü Sainz dünkü zaferinin ardından etaba ilk başlayan isimdi fakat kısa süre sonra arkadan başlayanların daha avantajlı olduğu anlaşıldı. Mattias Ekström (Audi) bir önceki gün aldığı ceza nedeniyle etaba 15. başladı.
Guerlain Chicherit'in Prodrive Hunter'ında lastik sorunları vardı. Fransız sürücü 90 ve 97. kilometrelerde lastik değiştirmek zorunda kaldı. Son olarak, yedek lastiği kalmadığı için 99. kilometrede mahsur kaldı.
Erik van Loon führte bei einigen Zwischenwertungen das Klassement an
Foto: A.S.O.
Overdrive Racing Toyota Hilux sürücüsü Lionel Baud, ilk iki ölçüm noktasında en hızlı isimdi.
Sonrasında liderliğe Erik Van Loon yükseldi. Van Loon, etabı kazanacak gibiydi ve sondan bir önceki noktaya kadar liderliğini korudu. Fakat son bölümde zaman kaybetti ve etabı Toyota'dan Nasser Al-Attiyah kazanmış oldu.
Bu, Katarlı sürücünün bu yılki ilk etap zaferiydi.
Toyota sürücüsü, en yakın rakibi Van Loon'dan 14 saniye önde der alırken, diğer isimler geride kaldı.
Al-Attiyah, etabın ardından şöyle konuştu: "Zorlamak için tam vaktiydi!"
"Kolay bir gün değildi çünkü çok sayıda taş vardı. Navigasyon yönetimi ve yolu bulmak da kolay değildi. İyi bir etap geçirdiğim için çok mutluyum."
"Başlangıçta lastiklerden biri patladı fakat bundan sonra taşlı bölümleri daha dikkatli sürdük. Kuma çıktığımda ise zorladım."
Sebastien Loeb verlor am Montag fast eineinhalb Stunden
Foto: Red Bull Contentpool
Pazar günkü ilk etabı kazanan ve ralliye harika başlayan Audi sürücüsü Carlos Sainz, ikinci etapta Al-Attiyah'tan 5 dakika geride kaldı.
Mathieu Serradori'nin dördüncü olduğu etapta, Baud beşinci ve Giniel de Villiers altıncı oldu.
İlk onu Simon Vitse, Martin Prokop, Juan Cruz Yakopini ve Pascal Thomasse tamamladı.
Audi'nin diğer sürücüleri için pek iyi bir gün olmadı. Dakar efsanesi Stephan Peterhansel tam 32 dakika kaybederken, Ekström de 37 dakika kaybetti.
Loeb, ilk günün ardından galibiyet mücadelesinde yer alıyordu ancak Bahran-Raid-Xtreme aracıyla üç kez lastik patlattı ve tam 1 saat 26 dakika kaybetti. Bu da onu galibiyet mücadelesinin dışına düşürdü.
İlk iki günün ardından genel klasmanda farklar açılmış durumda. Sainz, Al-Attiyah'ın 2 dakika 12 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Century sürücüsü Mathieu Serradori 25 dakika geride üçüncü sırada yer alırken, Simon Vitse 25 dakika 40 saniye geride kalmış durumda.
Gün sonu özetini Motorsport.tv'den seyredebilirsiniz.
2. etap sonuçları (ilk 10):
|Poz.
|
Sürücü
|Araç
|Fark
|1
|
Nasser Al-Attiyah
Mattieu Baumel
|Toyota
|
5:00:26 saat
|2
|
Erik van Loon
Sebastien Delaunay
|Toyota
|+0:14 dakika
|3
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Audi
|+5:05
|4
|
Mathieu Serradori
Loic Minaudier
|Century
|+11:29
|5
|
Lionel Baud
Remi Boulanger
|Toyota
|
+13:00
|6
|
Giniel de Villiers
Dennis Murphy
|Toyota
|+13:12
|7
|
Simon Vitse
Frederic Lefebvre
|MD Rally
|+14:30
|8
|
Martin Prokop
Viktor Chytka
|Ford
|+19:15
|9
|
Juan Cruz Yakopini
Daniel Oliveras Carreras
|Toyota
|+22:27
|10
|
Pascal Thomasse
Gerhard Schutte
|MD Rally
|+25:06
İkinci etabın ardından genel klasmanda ilk on:
|Poz.
|
Sürücü
|Araç
|Zaman
|1
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Audi
|
8:34:26 saat
|2
|
Nasser Al-Attiyah
Mattieu Baumel
|Toyota
|+2:12 dakika
|3
|
Mathieu Serradori
Loic Minaudier
|Century
|+24:55
|4
|
Simon Vitse
Frederic Lefebvre
|MD Rally
|+25:40
|5
|
Giniel de Villiers
Dennis Murphy
|Toyota
|
+26:38
|6
|
Yazeed Al-Rajhi
Dirk von Zitzewitz
|Toyota
|+27:59
|7
|
Brian Baragwanath
Leonard Cremer
|Century
|+32:13
|8
|
Martin Prokop
Viktor Chytka
|Ford
|+35:24
|9
|
Stephane Peterhansel
Edouard Boulanger
|Audi
|+36:08
|10
|
Henk Lategan
Brian Cummings
|Toyota
|+39:52
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