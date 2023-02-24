WSBK Phillip Adası 2. antrenman: Bautista yine lider, Toprak 13. oldu
Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Philip Adası'nda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.
İkinci antrenman seansı yerel saatle 16:00 civarı başladı ve ilk seansta olduğu gibi, ikinci seansta da 22 Dünya Superbike sürücüsü, sıcak şartlarda sürüş yaptı.
İlk seansta en hızlı zaman imza atan Alvaro Bautista, ikinci seansta da yine dikkatleri üzerine çekti.
İspanyol sürücü, 1:31'in altına inebilen tek isimdi fakat diğer sürücüler sıralama performansına pek odaklanmadı.
Sonuç olarak Bautista 1:30.623 ile hem seansı hem de günü lider tamamlayan isim oldu. Takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi'nin 0.5 saniye geride ikinci olduğu seansta Philipp Oettl 0.8 saniye geride üçüncü ve Danilo Petrucci 0.9 saniye geride dördüncü oldu.
Böylelikle dört Ducati sürücüsü ilk dördü tamamlamış oldu.
BMW'den Garrett Gerloff 1 saniye geride beşinci olurken, en iyi Yamaha sürücüsü olan Dominique Aegerter altıncı, Andrea Locatelli yedinci ve Alex Lowes sekizinci oldu.
İlk onu Iker Leucuona ve Remy Gardner tamamladı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, tıpkı Jonathan Rea gibi sıralama temposuna odaklanmadı ve 13. oldu. Rea ise seansı 14. tamamladı.
Scott Redding, BMW ile yaşadığı sorunun ardından sadece yedi tur atabildi ve 18. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Alvaro Bautista
|Ducati
|23
|1'30.623
|2
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|16
|1'31.157
|0.534
|3
|Philipp Oettli
|Ducati
|21
|1'31.449
|0.826
|4
|Danilo Petrucci
|Ducati
|21
|1'31.538
|0.915
|5
|Garrett Gerloff
|BMW
|20
|1'31.714
|1.091
|6
|Dominique Aegerter
|Yamaha
|21
|1'31.720
|1.097
|7
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|14
|1'31.721
|1.098
|8
|Alex Lowes
|Kawasaki
|22
|1'31.774
|1.151
|9
|Iker Lecuona
|Honda
|24
|1'31.800
|1.177
|10
|Remy Gardner
|Yamaha
|22
|1'31.836
|1.213
|11
|Lorenzo Baldassari
|Yamaha
|24
|1'31.882
|1.259
|12
|Michael vanderMark
|BMW
|21
|1'31.891
|1.268
|13
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|23
|1'32.115
|1.492
|14
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|18
|1'32.144
|1.521
|15
|Xavi Vierge
|Honda
|21
|1'32.207
|1.584
|16
|Axel Bassani
|Ducati
|18
|1'32.217
|1.594
|17
|Loris Baz
|BMW
|21
|1'32.246
|1.623
|18
|Scott Redding
|BMW
|7
|1'32.856
|2.233
|19
|Tom Sykes
|Kawasaki
|20
|1'33.179
|2.556
|20
|Oliver Konig
|Kawasaki
|18
|1'33.289
|2.666
|21
|Hafizh Syahrin
|Honda
|16
|1'33.713
|3.090
|22
|Eric Granado
|Honda
|7
|1'34.175
|3.552
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