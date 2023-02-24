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World Superbike / Phillip Island Antrenman raporu

WSBK Phillip Adası 2. antrenman: Bautista yine lider, Toprak 13. oldu

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Philip Adası'nda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
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WSBK Phillip Adası 2. antrenman: Bautista yine lider, Toprak 13. oldu
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İkinci antrenman seansı yerel saatle 16:00 civarı başladı ve ilk seansta olduğu gibi, ikinci seansta da 22 Dünya Superbike sürücüsü, sıcak şartlarda sürüş yaptı.

İlk seansta en hızlı zaman imza atan Alvaro Bautista, ikinci seansta da yine dikkatleri üzerine çekti.

İspanyol sürücü, 1:31'in altına inebilen tek isimdi fakat diğer sürücüler sıralama performansına pek odaklanmadı.

Sonuç olarak Bautista 1:30.623 ile hem seansı hem de günü lider tamamlayan isim oldu. Takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi'nin 0.5 saniye geride ikinci olduğu seansta Philipp Oettl 0.8 saniye geride üçüncü ve Danilo Petrucci 0.9 saniye geride dördüncü oldu.

Böylelikle dört Ducati sürücüsü ilk dördü tamamlamış oldu.

BMW'den Garrett Gerloff 1 saniye geride beşinci olurken, en iyi Yamaha sürücüsü olan Dominique Aegerter altıncı, Andrea Locatelli yedinci ve Alex Lowes sekizinci oldu.

İlk onu Iker Leucuona ve Remy Gardner tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, tıpkı Jonathan Rea gibi sıralama temposuna odaklanmadı ve 13. oldu. Rea ise seansı 14. tamamladı.

Scott Redding, BMW ile yaşadığı sorunun ardından sadece yedi tur atabildi ve 18. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 23 1'30.623  
2 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'31.157 0.534
3 Germany Philipp Oettli Ducati 21 1'31.449 0.826
4 Italy Danilo Petrucci Ducati 21 1'31.538 0.915
5 United States Garrett Gerloff BMW 20 1'31.714 1.091
6 Switzerland Dominique Aegerter Yamaha 21 1'31.720 1.097
7 Italy Andrea Locatelli Yamaha 14 1'31.721 1.098
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 22 1'31.774 1.151
9 Spain Iker Lecuona Honda 24 1'31.800 1.177
10 Australia Remy Gardner Yamaha 22 1'31.836 1.213
11 Italy Lorenzo Baldassari Yamaha 24 1'31.882 1.259
12 Netherlands Michael vanderMark BMW 21 1'31.891 1.268
13 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 23 1'32.115 1.492
14 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 18 1'32.144 1.521
15 Spain Xavi Vierge Honda 21 1'32.207 1.584
16 Italy Axel Bassani Ducati 18 1'32.217 1.594
17 France Loris Baz BMW 21 1'32.246 1.623
18 United Kingdom Scott Redding BMW 7 1'32.856 2.233
19 United Kingdom Tom Sykes Kawasaki 20 1'33.179 2.556
20 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 18 1'33.289 2.666
21 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 16 1'33.713 3.090
22 Brazil Eric Granado Honda 7 1'34.175 3.552
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