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World Superbike / Phillip Island Haberler

WSBK Phillip Adası 1. antrenman: Bautista hızlı başladı, Toprak geride kaldı

Philip Adası'nda gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Alvaro Bautista zirvede yer alırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sekizinci oldu.

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WSBK Phillip Adası 1. antrenman: Bautista hızlı başladı, Toprak geride kaldı
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WSBK'de sezonun ilk antrenman seansı yerel saatle 11:30'da başladı ve 22 sürücü, yaza uygun koşullarda sürüş yaptılar.

Puccetti-Kawasaki için seans sorunlu başladı ve eski şampiyon Tom Sykes, seansın büyük kısmını garajda geçirdi ve sadece 10 tur atabildi.

Seans içerisinde Honda sürücüsü Iker Lecuona ve BMW sürücüsü Michael van der Mark kaza yaptı. İki sürücünün de durumu iyiydi fakat motosikletleri hasar gördü.

Başlangıçta dereceler 1:31'lerdeydi fakat Alvaro Bautista 1:30.272'ye inmeyi başardı ve seansı lider tamamladı.

Yamaha'nın en iyisi 0.037 saniye farkla ikinci olan Andrea Locatelli olurken, ilk üçü Lecuona tamamladı.

Kawasaki'den Jonathan Rea 0.272 saniye geride dördüncü, Michael Ruben Rinaldi ise 0.369 saniye geride beşinci oldu. Van der Mark son denemesinde 0.378 saniye geride kaldı ve altıncı olarak BMW'yi ilk altıya taşıdı.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un yedinci olduğu seansta temsilcimiz Toprak 0.5 saniye geride sekizinci olabildi. Toprak 17 turla,  ön tarafta en az tur atan isimlerden birisi oldu.

İlk onu Philipp Öttl ve Remy Gardner ikilisi tamamlarken, onları Dominique Aegerter takip etti.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 22 1'31.032  
2 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 1'31.069 0.037
3 Spain Iker Lecuona Honda 16 1'31.129 0.097
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 19 1'31.304 0.272
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 19 1'31.401 0.369
6 Netherlands Michael vanderMark BMW 18 1'31.410 0.378
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 1'31.459 0.427
8 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 17 1'31.560 0.528
9 Germany Philipp Oettli Ducati 20 1'31.613 0.581
10 Australia Remy Gardner Yamaha 19 1'31.655 0.623
11 Switzerland Dominique Aegerter Yamaha 22 1'31.855 0.823
12 United Kingdom Scott Redding BMW 19 1'31.965 0.933
13 Spain Xavi Vierge Honda 21 1'31.972 0.940
14 Italy Axel Bassani Ducati 22 1'31.980 0.948
15 Italy Lorenzo Baldassari Yamaha 16 1'32.077 1.045
16 Italy Danilo Petrucci Ducati 21 1'32.104 1.072
17 France Loris Baz BMW 17 1'32.418 1.386
18 United States Garrett Gerloff BMW 20 1'32.657 1.625
19 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 18 1'32.786 1.754
20 United Kingdom Tom Sykes Kawasaki 10 1'33.015 1.983
21 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 18 1'33.881 2.849
22 Brazil Eric Granado Honda 18 1'34.779 3.747
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WSBK Phillip Adası testleri 2. gün: Testlerin son gününde Bautista en hızlısı, Aegerter temposuyla şaşırttı

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