WSBK Phillip Adası 1. antrenman: Bautista hızlı başladı, Toprak geride kaldı

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WSBK'de sezonun ilk antrenman seansı yerel saatle 11:30'da başladı ve 22 sürücü, yaza uygun koşullarda sürüş yaptılar.

Puccetti-Kawasaki için seans sorunlu başladı ve eski şampiyon Tom Sykes, seansın büyük kısmını garajda geçirdi ve sadece 10 tur atabildi.

Seans içerisinde Honda sürücüsü Iker Lecuona ve BMW sürücüsü Michael van der Mark kaza yaptı. İki sürücünün de durumu iyiydi fakat motosikletleri hasar gördü.

Başlangıçta dereceler 1:31'lerdeydi fakat Alvaro Bautista 1:30.272'ye inmeyi başardı ve seansı lider tamamladı.

Yamaha'nın en iyisi 0.037 saniye farkla ikinci olan Andrea Locatelli olurken, ilk üçü Lecuona tamamladı.

Kawasaki'den Jonathan Rea 0.272 saniye geride dördüncü, Michael Ruben Rinaldi ise 0.369 saniye geride beşinci oldu. Van der Mark son denemesinde 0.378 saniye geride kaldı ve altıncı olarak BMW'yi ilk altıya taşıdı.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un yedinci olduğu seansta temsilcimiz Toprak 0.5 saniye geride sekizinci olabildi. Toprak 17 turla, ön tarafta en az tur atan isimlerden birisi oldu.

İlk onu Philipp Öttl ve Remy Gardner ikilisi tamamlarken, onları Dominique Aegerter takip etti.

Seans sonucu: