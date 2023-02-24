Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

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2023 WSBK sezonu, cuma günü Phillip Adası'nda gerçekleştirilen antrenman seansları ile başladı. Cuma gününü Alvaro Bautista lider kapatırken, temsilcimiz Toprak ve Jonathan Rea ilk 10'un dışında kalarak zor bir gün geçirdiler.

Özellikle 2. antrenman asfalt sıcaklığının yükselmesiyle yol tutuşu bulmakta zorlanan Toprak, seansı 13. sırada tamamladı ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde güçlü bir görüntü çizemedi. Toprak, 45 dakikalık ikinci antrenman seansında en yavaş Yamaha sürücüsü oldu.

Kendisi için zorlu geçen ilk günün ardından konuşan şampiyon temsilcimiz, şu ifadeleri kullandı: "İkinci antrenman seansında hava inanılmaz derecede sıcaktı. Asfalt 51-52 dereceydi. Yarış simülasyonu denedik, çok hızlı gibi durmadı ama aynı zamanda kötü de değildi."

"Yarış için yeni ayarlar denedik. Cumartesi günü hava daha soğuk olacakmış gibi duruyor ki bu yol tutuşu konusunda bize yardımcı olacaktır."

"Bugün benim için kolay bir gün değildi, sadece yarış simülasyonlarına odaklandım çünkü yarış temposu çok önemli. 10 tur tamamladıktan sonra motosikleti ve hissiyatı anlamam lazım. Yarış için hangi lastiklerin daha iyi olduğunu da anlamalıyız, bu gerçekten önemli."

Yamaha'dan Andrea Dosoli ise Toprak'ın yaşadığı sorunlar hakkında şunları ekledi: "Toprak henüz motosiklette en iyi hissiyatı yakalayamadı ve hâlâ testteki şeyleri deniyor. Eminim ki hafta içerisinde gerçekleştirilen iki günlük testlerdeki veriler sayesinde motosikleti geliştirebileceğiz."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images