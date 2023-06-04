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World Superbike / Misano Yarış raporu

WSBK Misano 2. yarış: Bautista Ducati'nin evinde 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Misano hafta sonunun son yarışını Ducati sürücüsü Alvaro Bautista kazandı ve bir kez daha üçte üç yaptı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ikinci oldu ve bir kez daha podyuma çıktı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Misano'da hafta sonunun son yarışı öncesinde Alvaro Bautista ilk sıradaydı, Toprak Razagtlıoğlu ikinci cepteydi. Michael Ruben Rinald ise ilk çizgiyi tamamlıyordu. 

21 turluk yarışın startında Toprak startta çizgiden çok iyi kalktı ve ilk viraja girilirken liderliği aldı, Bautista sonrasında takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi'ye de geçildi. 

Böylelikle ilk turu Toprak, Bautista, Rinaldi, Jonathan Rea, Alex Lowes ilk 5'i ile tamamladık. Bautista ilk turda iki sıra kaybetse de kendisinin tempo avantajı oldukça büyüktü. Nitekim ikinci tura geldiğimizde İspanyol sürücü hem Rinaldi'yi hem de Toprak'ı geçerek liderliğini geri aldı. 

Sonraki turda Rinaldi de Toprak'ı geçti ve Bautista, Rinaldi, Toprak sıralaması oluştu. Ducati, tempo anlamında Yamaha'ya kıyasla farklı bir ligdeydi. 

Bautista, Toprak'tan 1.1 saniye daha hızlı turluyordu. İkinci sıradaki Rinaldi ise temsilcimizden yarım saniye kadar daha hızlıydı.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 14 tur kala Bautista, 4 saniyelik bir avantajla liderliğini sürdürüyordu. Onun arkasında ise Rinaldi, Toprak'tan kaçmaya çalışıyordu ama Toprak, aradaki farkın yarım saniyeden fazla açılmasına izin vermiyordu. 

Bitime 8 tur kala Toprak hâlâ Rinaldi'nin gölgesi gibi ilerliyordu. Rinaldi, Toprak'ın bu baskısında daha fazla dayanamadı ve bitime 6 tur kala düştü. Böylelikle Toprak ikinci sıraya yükselmiş oldu ama lider Bautista ile arasında 5.5 saniye vardı. 

Bautista, geri kalan 6 turda da hata yapmadı ve 10 saniyelik bir farkla zafere ulaştı. İlk turda liderliği Toprak'a kaybeden İspanyol sürücü, ikinci turda yeniden ilk sıraya çıkmasının ardından arkasına bir daha bakmadı ve 2. yarışı da domine etti. 

Ducati'nin evinde gerçekleştirilen hafta sonunda 3'te 3 yapan Bautista, böylelikle bu sezon gerçekleştirilen 15. yarışta 14. zaferini aldı ve şu ana kadar damalı bayrağı gördüğü tüm yarışları kazanma istatistiğini de sürdürmüş oldu.

Hafta sonu boyunca tüm gridden farklı bir ligde olan Bautista, bu sonuçlarla birlikte şampiyonadaki avantajını da artırmış oldu. 

2023 WSBK Puan Durumu>>> 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak, yarışın startında liderliği alsa da sonrasında Bautista'yla mücadele edebilecek tempoya sahip değildi ve damalı bayrağı ikinci sırada tamamladı. Temsilcimiz, böylelikle bu hafta sonu gerçekleştirilen 3 yarışta da podyuma çıkmış oldu. 

Axel Bassani ise podyumu tamamladı. 

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Kawasaki'de Jonathan Rea dördüncü sırayı alırken, onun takım arkadaşı Alex Lowes düştü ve bu sezon bir yarışta da damalı bayrağı göremedi. 

Xavi Vierge beşinci olarak Honda'yı ilk 5'e taşırken; Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli altıncı oldu. Danilo Petrucci 7. sırayı alırken; Garrett Gerloff, Phillip Oettl ve Remy Gardner ilk 10'u tamamladı. 

Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dominique Aegerter 11. sırada finiş görürken, Loris Baz onun arkasında yer aldı. Önümüzdeki sezon Toprak'ın mücadele edeceği BMW sürücüleri arka arkaya dizildiler: Tom Skyes 13, Scott Redding 14. sıradaydı. 

2023 WSBK sezonu, 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Donnington Park'ta gerçekleştirilecek hafta sonu ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Alvaro Bautista 21 -     25
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 9.756 9.756 9.756 20
3 Italy Axel Bassani 21 19.237 19.237 9.481 16
4 United Kingdom Jonathan Rea 21 21.042 21.042 1.805 13
5 Spain Xavi Vierge 21 23.137 23.137 2.095 11
6 Italy Andrea Locatelli 21 24.470 24.470 1.333 10
7 Italy Danilo Petrucci 21 24.717 24.717 0.247 9
8 United States Garrett Gerloff 21 25.932 25.932 1.215 8
9 Germany Philipp Oettli 21 25.765 25.765   7
10 Australia Remy Gardner 21 28.031 28.031 2.266 6
11 Switzerland Dominique Aegerter 21 28.858 28.858 0.827 5
12 France Loris Baz 21 37.191 37.191 8.333 4
13 United Kingdom Tom Sykes 21 39.129 39.129 1.938 3
14 United Kingdom Scott Redding 21 51.050 51.050 11.921 2
15 Malaysia Hafizh Syahrin 21       1
16 Spain Isaac Viñales 21        
  Bradley Ray 0        
  Italy Michael Ruben Rinaldi 0        
  Italy Lorenzo Baldassari 0        
  Italy Luca Vitali 0        
  United Kingdom Alex Lowes 0        
  Ryo Mizuno 0        
  Spain Tito Rabat 0        
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