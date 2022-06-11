WSBK Misano 3. antrenman: Bautista yine lider, Toprak 4. oldu

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Ducati'nin güçlü göründüğü cuma gününün ardından Alvaro Bautista, Superpole sıralama turları öncesinde yine en hızlı zamanın sahibi oldu.

İspanyol sürücü, 1:33.721'lik bir zaman turu yakalayarak, 3. antrenman seansını lider tamamlarken, onu sürpriz şekilde Iker Lecuona ve Philipp Öttl takip etti.

Cumartesi sabahı şartlar harikaydı ve 25 dereceyi bulan sıcaklıkta, 25 sürücü, Superpole'den önce motosikletlerini son kez test ettiler.

Alvaro Bautista'nın cuma günkü 1:34.008'lik derecesini, ilk bölümde geçebilen kimse yoktu.

Fakat ilk 15 dakikalık sürecin ardından Bautista, bu hafta sonu ilk kez 1:34'ün altına indi ve 1:33.790 ile zirveye çıktı. Bu noktada Bautista, en yakın rakibinden 0.6 saniye daha hızlıydı.

Seans ilerledikçe dereceler gelişmeye devam etti ve Bautista, en hızlı turu 1:33.721'e çekerek seansı lider tamamlayan isim oldu.

Onu 0.074 saniye geriden Honda sürücüsü Lecuona takip ederken, ilk üçü 0.250 saniye geride kalan Öttl tamamladı.

Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, seanstaki en iyi Yamaha sürücüsü olsa da, 0.256 saniye geride kaldı ve dördüncü oldu. Sadece bu dört isim 1:34'ün altına inebildi.

Yerel kahraman Axel Bassani ise Motocorsa Ducati ile ilk beşi tamamladı.

3. antrenmanda yedi sürücü derecesini geliştiremezken, bunlar arasında Kawasaki sürücüleri de vardı.

Jonathan Rea 0.549 saniye geride kaldığı seansta altıncı olurken, takım arkadaşı Alex Lowes 1 saniye geride 13. oldu.

İlk onu Andrea Locatelli, Xavi Vierge, Garrett Gerloff ve Scott Redding tamamladı. Redding, seans içerisindeki en iyi BMW sürücüsüydü.

Superpole seansı TSi 12:10'da başlayacak.

3. antrenman sonucu: