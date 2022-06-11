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World Superbike / Misano Antrenman raporu

WSBK Misano 3. antrenman: Bautista yine lider, Toprak 4. oldu

Misano'da gerçekleştirilen üçüncü WSBK antrenman turlarında Ducati sürücüsü Alvaro Bautista zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Misano 3. antrenman: Bautista yine lider, Toprak 4. oldu
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Ducati'nin güçlü göründüğü cuma gününün ardından Alvaro Bautista, Superpole sıralama turları öncesinde yine en hızlı zamanın sahibi oldu.

İspanyol sürücü, 1:33.721'lik bir zaman turu yakalayarak, 3. antrenman seansını lider tamamlarken, onu sürpriz şekilde Iker Lecuona ve Philipp Öttl takip etti.

Cumartesi sabahı şartlar harikaydı ve 25 dereceyi bulan sıcaklıkta, 25 sürücü, Superpole'den önce motosikletlerini son kez test ettiler.

Alvaro Bautista'nın cuma günkü 1:34.008'lik derecesini, ilk bölümde geçebilen kimse yoktu.

Fakat ilk 15 dakikalık sürecin ardından Bautista, bu hafta sonu ilk kez 1:34'ün altına indi ve 1:33.790 ile zirveye çıktı. Bu noktada Bautista, en yakın rakibinden 0.6 saniye daha hızlıydı.

Seans ilerledikçe dereceler gelişmeye devam etti ve Bautista, en hızlı turu 1:33.721'e çekerek seansı lider tamamlayan isim oldu.

Onu 0.074 saniye geriden Honda sürücüsü Lecuona takip ederken, ilk üçü 0.250 saniye geride kalan Öttl tamamladı.

Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, seanstaki en iyi Yamaha sürücüsü olsa da, 0.256 saniye geride kaldı ve dördüncü oldu. Sadece bu dört isim 1:34'ün altına inebildi.

Yerel kahraman Axel Bassani ise Motocorsa Ducati ile ilk beşi tamamladı.

3. antrenmanda yedi sürücü derecesini geliştiremezken, bunlar arasında Kawasaki sürücüleri de vardı.

Jonathan Rea 0.549 saniye geride kaldığı seansta altıncı olurken, takım arkadaşı Alex Lowes 1 saniye geride 13. oldu.

İlk onu Andrea Locatelli, Xavi Vierge, Garrett Gerloff ve Scott Redding tamamladı. Redding, seans içerisindeki en iyi BMW sürücüsüydü.

Superpole seansı TSi 12:10'da başlayacak.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 15 1'33.721  
2 Spain Iker Lecuona Honda 16 1'33.795 0.074
3 Germany Philipp Oettli Ducati 14 1'33.971 0.250
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 15 1'33.977 0.256
5 Italy Axel Bassani Ducati 14 1'34.137 0.416
6 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 13 1'34.270 0.549
7 Italy Andrea Locatelli Yamaha 13 1'34.378 0.657
8 Spain Xavi Vierge Honda 12 1'34.419 0.698
9 United States Garrett Gerloff Yamaha 16 1'34.447 0.726
10 United Kingdom Scott Redding BMW 14 1'34.449 0.728
11 France Loris Baz BMW 12 1'34.471 0.750
12 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 13 1'34.608 0.887
13 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 15 1'34.783 1.062
14 Italy Gabriele Ruiu BMW 12 1'35.310 1.589
15 Italy Roberto Tamburini Yamaha 13 1'35.394 1.673
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 15 1'35.408 1.687
17 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 12 1'35.482 1.761
18 Ireland Eugene Laverty BMW 12 1'35.606 1.885
19 Spain Tito Rabat Kawasaki 16 1'35.630 1.909
20 France Christophe Ponsson Yamaha 14 1'35.652 1.931
21 Argentina Leandro Mercado Honda 12 1'35.777 2.056
22 San Marino Luca Bernardi Ducati 12 1'36.112 2.391
23 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 12 1'36.267 2.546
24 Illia Mykhalchyk BMW 14 1'36.770 3.049
25 Italy Alessandro Del Bianco Kawasaki 12 1'36.947 3.226
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