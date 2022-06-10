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World Superbike / Misano Antrenman raporu

WSBK Misano 2. antrenman: Bautista, Toprak'ın önünde en hızlısı

Misano'da gerçekleştirilen ikinci WSBK antrenman seansında Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ilk sırada yer aldı.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
WSBK Misano 2. antrenman: Bautista, Toprak'ın önünde en hızlısı
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Ducati fabrika takımı sürücüsü Alvaro Bautista, Misano'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında 1:34.008'lik bir zaman turu çıkardı ve en iyi zamanın sahibi oldu.

Onu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Kawasaki'den Jonathan Rea takip etti.

Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ydu ve 1:34.603'lük bir tur zamanı yakalamıştı.

Bu derece, asfalt sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı ikinci seansa pek çok kişi tarafından geride bırakıldı.

Kawasaki sürücüsü Rea, seansın başlangıcında 1:34.134'lük bir zaman turu yakaladı ve bu tur, uzun süre en tepede yer aldı.

Fakat seansın son bölümünde Ducati sürücüsü Bautista önce 1:34.098, sonra da 1:34.008 yaptı ve seansı ilk sırada tamamladı.

Toprak seansın sonunda derecesini 1:34.115'e çekmesinin ardından sadece 0.107 saniye geride ikinci olurken, Rea derecesini geliştiremedi ve Toprak'ın 0.019 saniye ardında üçüncü oldu. Böylelikle ilk üç sadece 0.126 saniye içerisinde dizildi.

Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi nispeten iyi bir seans geçirip 0.176 saniye geride dördüncü olurken, çaylak Philipp Öttl, Ducati'nin güçlü göründüğü seansta 0.490 saniye geride beşinci oldu.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff altıncı olurken, ilk onu Alex Lowes (Kawasaki), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW) ve Xavi Vierge (Honda) tamamladı.

Yamaha fabrika sürücüsü Andrea Locatelli, ikinci antrenmandaki derecesini geliştiremedi ve 11. olabildi.

Dokuzuncu sırada yer alan Scott Redding en iyi BMW sürücüsüydü. İngiliz sürücü, liderin 0.804 saniye gerisinde kaldı.

3. antrenman seansı cumartesi sabahı 10:00'da başlayacak.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 24 1'34.008  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 1'34.115 0.107
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 22 1'34.134 0.126
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 1'34.184 0.176
5 Germany Philipp Oettli Ducati 19 1'34.498 0.490
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 24 1'34.605 0.597
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 1'34.706 0.698
8 Spain Iker Lecuona Honda 20 1'34.793 0.785
9 United Kingdom Scott Redding BMW 20 1'34.812 0.804
10 Spain Xavi Vierge Honda 20 1'34.861 0.853
11 Italy Andrea Locatelli Yamaha 24 1'34.921 0.913
12 Italy Axel Bassani Ducati 21 1'34.931 0.923
13 France Loris Baz BMW 18 1'35.261 1.253
14 France Christophe Ponsson Yamaha 17 1'35.452 1.444
15 Ireland Eugene Laverty BMW 15 1'35.632 1.624
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 16 1'35.726 1.718
17 Italy Roberto Tamburini Yamaha 19 1'35.835 1.827
18 Italy Gabriele Ruiu BMW 12 1'35.911 1.903
19 Italy Alessandro Del Bianco Kawasaki 17 1'35.919 1.911
20 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 16 1'35.960 1.952
21 San Marino Luca Bernardi Ducati 18 1'36.007 1.999
22 Spain Tito Rabat Kawasaki 23 1'36.063 2.055
23 Illia Mykhalchyk BMW 17 1'36.668 2.660
24 Argentina Leandro Mercado Honda 19 1'36.673 2.665
25 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 18 1'37.725 3.717
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