WSBK Misano 2. antrenman: Bautista, Toprak'ın önünde en hızlısı

Haberi dinle

Ducati fabrika takımı sürücüsü Alvaro Bautista, Misano'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında 1:34.008'lik bir zaman turu çıkardı ve en iyi zamanın sahibi oldu.

Onu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Kawasaki'den Jonathan Rea takip etti.

Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ydu ve 1:34.603'lük bir tur zamanı yakalamıştı.

Bu derece, asfalt sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı ikinci seansa pek çok kişi tarafından geride bırakıldı.

Kawasaki sürücüsü Rea, seansın başlangıcında 1:34.134'lük bir zaman turu yakaladı ve bu tur, uzun süre en tepede yer aldı.

Fakat seansın son bölümünde Ducati sürücüsü Bautista önce 1:34.098, sonra da 1:34.008 yaptı ve seansı ilk sırada tamamladı.

Toprak seansın sonunda derecesini 1:34.115'e çekmesinin ardından sadece 0.107 saniye geride ikinci olurken, Rea derecesini geliştiremedi ve Toprak'ın 0.019 saniye ardında üçüncü oldu. Böylelikle ilk üç sadece 0.126 saniye içerisinde dizildi.

Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi nispeten iyi bir seans geçirip 0.176 saniye geride dördüncü olurken, çaylak Philipp Öttl, Ducati'nin güçlü göründüğü seansta 0.490 saniye geride beşinci oldu.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff altıncı olurken, ilk onu Alex Lowes (Kawasaki), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW) ve Xavi Vierge (Honda) tamamladı.

Yamaha fabrika sürücüsü Andrea Locatelli, ikinci antrenmandaki derecesini geliştiremedi ve 11. olabildi.

Dokuzuncu sırada yer alan Scott Redding en iyi BMW sürücüsüydü. İngiliz sürücü, liderin 0.804 saniye gerisinde kaldı.

3. antrenman seansı cumartesi sabahı 10:00'da başlayacak.

İkinci antrenman sonucu: