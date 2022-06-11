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World Superbike / Misano Sıralama turları raporu

WSBK Misano: Bautista, Ducati'ye 2022'deki ilk pole pozisyonunu getirdi

Alvaro Bautista, Misano'da gerçekleştirilen WSBK sıralama turlarında Ducati'ye geri dönüşünden bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Misano: Bautista, Ducati'ye 2022'deki ilk pole pozisyonunu getirdi
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Antrenman turlarında en hızlı zamanın sahibi olan Bautista, 15 dakikalık seansın başlangıcında 1:33.802'lik bir tur zamanı yakaladı ve zaman tablosunun tepesine çıktı.

Son dünya şampiyonu ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:33.608 yapmasının ardından liderliği eline geçirirken, kısa bir süre sonra Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea 1:33.523 yaptı ve seansın yeni lideri oldu.

Bu derece, seansın son altı dakikasına kadar zirvede kaldı fakat son üç dakikalık bölüme girerken Bautista 1:33.328 yaparak sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.

Bautista böylelikle kariyerinin beşinci pole pozisyonunu kazanırken, bu yıl ilk kez pole pozisyonunu almış oldu.

Toprak son denemesinde derecesini daha da geliştirdi fakat bu 1:33.465'lik turu pole pozisyonu için yeterli değildi. Buna rağmen Rea'i geride bıraktı ve seansı ikinci sırada tamamladı.

Rea son denemesinde derecesini geliştirememesinin ardından 0.190 saniye geride üçüncü oldu. Böylelikle üç şampiyonluk adayı ilk üçü tamamladı.

Rea'in Kawasaki'den takım arkadaşı Alex Lowes, 3. antrenman seansında geride kalsa da sıralama turlarında iyi bir adım attı ve dördüncü oldu. Onu ikinci Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi takip etti.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli altıncı olurken, en iyi Honda sürücüsü Xavi Vierge yedinci, takım arkadaşı Iker Lecuona sekizinci ve BMW sürücüsü Scott Redding dokuzuncu oldu.

İlk onu Motocorsa Ducati ile antrenman seanslarında iyi bir performans sergileyen Axel Bassani tamamladı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ancak 11. olurken, Bonovo MGM BMW sürücüsü Loris Baz 12. oldu.

Tito Rabat, sakatlanan Lucas Mahias'ın yerine Puccetti Kawasaki takımıyla piste çıktı ve ancak 19. olabildi.

WSBK Misano - sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark km/s
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 1'33.328   163.012
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'33.465 0.137 162.773
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'33.518 0.190 162.680
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'33.669 0.341 162.418
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'33.674 0.346 162.410
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'33.949 0.621 161.934
7 Spain Xavi Vierge Honda 1'33.991 0.663 161.862
8 Spain Iker Lecuona Honda 1'33.999 0.671 161.848
9 United Kingdom Scott Redding BMW 1'34.039 0.711 161.779
10 Italy Axel Bassani Ducati 1'34.117 0.789 161.645
11 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'34.514 1.186 160.966
12 France Loris Baz BMW 1'34.520 1.192 160.956
13 Germany Philipp Oettli Ducati 1'34.530 1.202 160.939
14 Italy Roberto Tamburini Yamaha 1'34.654 1.326 160.728
15 Ireland Eugene Laverty BMW 1'34.723 1.395 160.611
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'34.939 1.611 160.246
17 France Christophe Ponsson Yamaha 1'34.994 1.666 160.153
18 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 1'35.315 1.987 159.613
19 Spain Tito Rabat Kawasaki 1'35.420 2.092 159.438
20 Italy Gabriele Ruiu BMW 1'35.462 2.134 159.368
21 San Marino Luca Bernardi Ducati 1'35.614 2.286 159.114
22 Argentina Leandro Mercado Honda 1'35.746 2.418 158.895
23 Illia Mykhalchyk BMW 1'35.813 2.485 158.784
24 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 1'36.209 2.881 158.130
25 Italy Alessandro Del Bianco Kawasaki 1'36.494 3.166 157.663
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