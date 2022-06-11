WSBK Misano: Bautista, Ducati'ye 2022'deki ilk pole pozisyonunu getirdi

Haberi dinle

Antrenman turlarında en hızlı zamanın sahibi olan Bautista, 15 dakikalık seansın başlangıcında 1:33.802'lik bir tur zamanı yakaladı ve zaman tablosunun tepesine çıktı.

Son dünya şampiyonu ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:33.608 yapmasının ardından liderliği eline geçirirken, kısa bir süre sonra Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea 1:33.523 yaptı ve seansın yeni lideri oldu.

Bu derece, seansın son altı dakikasına kadar zirvede kaldı fakat son üç dakikalık bölüme girerken Bautista 1:33.328 yaparak sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.

Bautista böylelikle kariyerinin beşinci pole pozisyonunu kazanırken, bu yıl ilk kez pole pozisyonunu almış oldu.

Toprak son denemesinde derecesini daha da geliştirdi fakat bu 1:33.465'lik turu pole pozisyonu için yeterli değildi. Buna rağmen Rea'i geride bıraktı ve seansı ikinci sırada tamamladı.

Rea son denemesinde derecesini geliştirememesinin ardından 0.190 saniye geride üçüncü oldu. Böylelikle üç şampiyonluk adayı ilk üçü tamamladı.

Rea'in Kawasaki'den takım arkadaşı Alex Lowes, 3. antrenman seansında geride kalsa da sıralama turlarında iyi bir adım attı ve dördüncü oldu. Onu ikinci Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi takip etti.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli altıncı olurken, en iyi Honda sürücüsü Xavi Vierge yedinci, takım arkadaşı Iker Lecuona sekizinci ve BMW sürücüsü Scott Redding dokuzuncu oldu.

İlk onu Motocorsa Ducati ile antrenman seanslarında iyi bir performans sergileyen Axel Bassani tamamladı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ancak 11. olurken, Bonovo MGM BMW sürücüsü Loris Baz 12. oldu.

Tito Rabat, sakatlanan Lucas Mahias'ın yerine Puccetti Kawasaki takımıyla piste çıktı ve ancak 19. olabildi.

WSBK Misano - sıralama turları sonucu: