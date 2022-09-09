WSBK Magny Cours 2. antrenman: Rea ve Kawasaki lider
Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Magny Cours'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını zirvede tamamlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 10. oldu.
Magny Cours'daki ikinci antrenman seansında şartlar, sabah olduğu kadar karışıktı ve seansın başından sonuna ıslak zemin vardı.
İlk 15 dakikanın ardından Garrett Gerloff 12. virajda sert bir kaza yaptı ve motosikleti hasar görse de, kendisinin durumu iyiydi.
Bu noktada seansın lideri, ıslak zeminde genellikle güçlü görünen Axel Bassani'ydi. İtalyan sürücünün 1:50.812'lik turu bir süre boyunca kimse tarafından geçilemedi.
Sonrasında ilk sıraya 1:50.504'lük turuyla Jonathan Rea geçti. Bitime 10 dakika kala Alvaro Bautista motosikletinin kontrolünü kaybetti ve 15. virajda sert bir kaza yaptı.
Sonrasında pite dönmeyi başardı ve tekrar pistin yolunu tuttu.
Son anlarda Rea, 1:49.379'luk bir tur yakaladı ve 1:50'nin altına inen tek sürücü olarak seansı lider tamamladı.
Diğer sürücülerin hiçbiri son dakikalarda Rea kadar zorlamadı ve Britanyalı sürücü günü lider kapattı.
Bassani'nin 1 saniye geride ikinci olduğu seansta Alex Lowes 1.6 saniye geride üçüncü ve Bautista 1.7 saniye geride beşinci oldu.
Michael Ruben Rinaldi sezansın en çok tur atan isimlerinden birisiydi ve altıncı sırada yer aldı. Onu Scott Redding, Kohta Nozane ve Michael van der Mark takip etti.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, hızlı tur denemesi yapmadı ve 3.1 saniye geride 10. sırada yer aldı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|9
|1'49.379
|2
|Axel Bassani
|Ducati
|15
|1'50.407
|1.028
|3
|Alex Lowes
|Kawasaki
|5
|1'51.018
|1.639
|4
|Alvaro Bautista
|Ducati
|12
|1'51.118
|1.739
|5
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|16
|1'51.393
|2.014
|6
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|9
|1'51.755
|2.376
|7
|Scott Redding
|BMW
|17
|1'52.206
|2.827
|8
|Kohta Nozane
|Yamaha
|15
|1'52.423
|3.044
|9
|Michael vanderMark
|BMW
|18
|1'52.487
|3.108
|10
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|12
|1'52.538
|3.159
|11
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|13
|1'52.552
|3.173
|12
|Lucas Mahias
|Kawasaki
|13
|1'52.587
|3.208
|13
|Iker Lecuona
|Honda
|17
|1'52.789
|3.410
|14
|Loris Baz
|BMW
|14
|1'52.893
|3.514
|15
|Leandro Mercado
|Honda
|16
|1'53.070
|3.691
|16
|Xavi Vierge
|Honda
|16
|1'53.100
|3.721
|17
|Hafizh Syahrin
|Honda
|15
|1'53.152
|3.773
|18
|Philipp Oettli
|Ducati
|17
|1'53.525
|4.146
|19
|Oscar Gutierrez
|Kawasaki
|15
|1'53.761
|4.382
|20
|Christophe Ponsson
|Yamaha
|16
|1'54.841
|5.462
|21
|Eugene Laverty
|BMW
|8
|1'55.025
|5.646
|22
|Roberto Tamburini
|Yamaha
|17
|1'55.404
|6.025
|23
|Oliver Konig
|Kawasaki
|20
|1'55.865
|6.486
|24
|Luca Bernardi
|Ducati
|11
|1'58.731
|9.352
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