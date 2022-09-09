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WSBK Magny Cours 2. antrenman: Rea ve Kawasaki lider

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Magny Cours'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını zirvede tamamlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 10. oldu.

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WSBK Magny Cours 2. antrenman: Rea ve Kawasaki lider
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Magny Cours'daki ikinci antrenman seansında şartlar, sabah olduğu kadar karışıktı ve seansın başından sonuna ıslak zemin vardı.

İlk 15 dakikanın ardından Garrett Gerloff 12. virajda sert bir kaza yaptı ve motosikleti hasar görse de, kendisinin durumu iyiydi.

Bu noktada seansın lideri, ıslak zeminde genellikle güçlü görünen Axel Bassani'ydi. İtalyan sürücünün 1:50.812'lik turu bir süre boyunca kimse tarafından geçilemedi.

Sonrasında ilk sıraya 1:50.504'lük turuyla Jonathan Rea geçti. Bitime 10 dakika kala Alvaro Bautista motosikletinin kontrolünü kaybetti ve 15. virajda sert bir kaza yaptı.

Sonrasında pite dönmeyi başardı ve tekrar pistin yolunu tuttu.

Son anlarda Rea, 1:49.379'luk bir tur yakaladı ve 1:50'nin altına inen tek sürücü olarak seansı lider tamamladı.

Diğer sürücülerin hiçbiri son dakikalarda Rea kadar zorlamadı ve Britanyalı sürücü günü lider kapattı.

Bassani'nin 1 saniye geride ikinci olduğu seansta Alex Lowes 1.6 saniye geride üçüncü ve Bautista 1.7 saniye geride beşinci oldu.

Michael Ruben Rinaldi sezansın en çok tur atan isimlerinden birisiydi ve altıncı sırada yer aldı. Onu Scott Redding, Kohta Nozane ve Michael van der Mark takip etti.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, hızlı tur denemesi yapmadı ve 3.1 saniye geride 10. sırada yer aldı. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 9 1'49.379  
2 Italy Axel Bassani Ducati 15 1'50.407 1.028
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 5 1'51.018 1.639
4 Spain Alvaro Bautista Ducati 12 1'51.118 1.739
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'51.393 2.014
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 9 1'51.755 2.376
7 United Kingdom Scott Redding BMW 17 1'52.206 2.827
8 Japan Kohta Nozane Yamaha 15 1'52.423 3.044
9 Netherlands Michael vanderMark BMW 18 1'52.487 3.108
10 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 12 1'52.538 3.159
11 Italy Andrea Locatelli Yamaha 13 1'52.552 3.173
12 France Lucas Mahias Kawasaki 13 1'52.587 3.208
13 Spain Iker Lecuona Honda 17 1'52.789 3.410
14 France Loris Baz BMW 14 1'52.893 3.514
15 Argentina Leandro Mercado Honda 16 1'53.070 3.691
16 Spain Xavi Vierge Honda 16 1'53.100 3.721
17 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 15 1'53.152 3.773
18 Germany Philipp Oettli Ducati 17 1'53.525 4.146
19 Oscar Gutierrez Kawasaki 15 1'53.761 4.382
20 France Christophe Ponsson Yamaha 16 1'54.841 5.462
21 Ireland Eugene Laverty BMW 8 1'55.025 5.646
22 Italy Roberto Tamburini Yamaha 17 1'55.404 6.025
23 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 20 1'55.865 6.486
24 San Marino Luca Bernardi Ducati 11 1'58.731 9.352
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