WSBK Magny Cours 1. antrenman: Yağmur altında Lowes lider

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Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon bu hafta sonu Fransa'nın Magny Cours pistinde devam edecek ve ilk antrenman seansında yoğun yağmur etkisini gösterdi.

İlk dört dakikanın ardından pistin tamamını yağmur vururken, sürücüler pite dönerek yağmur lastiklerine geçmek zorunda kaldılar. Ducati fabrika sürücüsü Michael Ruben Rinaldi bu şartlarda kendisini yerde buldu ancak motosikleti çalıştırıp pite dönmeyi başardı.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes 1:39.107'lik zaman turuyla liderliği eline geçirdi ve yağmurlu pistte en hızlı zamanın sahibi oldu.

Rinaldi, kazaya rağmen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Alvaro Bautista'nın dördüncü olduğu seansta, Andrea Locatelli beşinci ve Axel Bassani altıncı oldu.

Philipp Oettl, Xavi Vierge, Scott Redding ve Luca Bernardi ilk onu tamamladı.

Sakatlıktan dönen Michael van der Mark 13. olurken, Jonathan Rea temsili tur atmadı ve 19. oldu.

Seans sonucu: