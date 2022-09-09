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World Superbike / Magny-Cours Haberler

WSBK Magny Cours 1. antrenman: Yağmur altında Lowes lider

Kawasaki fabrika sürücüsü Alex Lowes, Fransa'daki Dünya Superbike Şampiyonası ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
WSBK Magny Cours 1. antrenman: Yağmur altında Lowes lider
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon bu hafta sonu Fransa'nın Magny Cours pistinde devam edecek ve ilk antrenman seansında yoğun yağmur etkisini gösterdi.

İlk dört dakikanın ardından pistin tamamını yağmur vururken, sürücüler pite dönerek yağmur lastiklerine geçmek zorunda kaldılar. Ducati fabrika sürücüsü Michael Ruben Rinaldi bu şartlarda kendisini yerde buldu ancak motosikleti çalıştırıp pite dönmeyi başardı.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes 1:39.107'lik zaman turuyla liderliği eline geçirdi ve yağmurlu pistte en hızlı zamanın sahibi oldu.

Rinaldi, kazaya rağmen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Alvaro Bautista'nın dördüncü olduğu seansta, Andrea Locatelli beşinci ve Axel Bassani altıncı oldu.

Philipp Oettl, Xavi Vierge, Scott Redding ve Luca Bernardi ilk onu tamamladı.

Sakatlıktan dönen Michael van der Mark 13. olurken, Jonathan Rea temsili tur atmadı ve 19. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 11 1'39.107  
2 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 14 1'39.377 0.270
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 11 1'39.433 0.326
4 Spain Alvaro Bautista Ducati 13 1'40.106 0.999
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 9 1'40.425 1.318
6 Italy Axel Bassani Ducati 8 1'40.745 1.638
7 Germany Philipp Oettli Ducati 7 1'41.220 2.113
8 Spain Xavi Vierge Honda 11 1'41.254 2.147
9 United Kingdom Scott Redding BMW 9 1'41.432 2.325
10 San Marino Luca Bernardi Ducati 10 1'42.056 2.949
11 Spain Iker Lecuona Honda 10 1'42.605 3.498
12 Japan Kohta Nozane Yamaha 10 1'42.930 3.823
13 Netherlands Michael vanderMark BMW 3 1'43.305 4.198
14 Oscar Gutierrez Kawasaki 10 1'44.107 5.000
15 Argentina Leandro Mercado Honda 9 1'44.687 5.580
16 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 12 1'45.761 6.654
17 France Christophe Ponsson Yamaha 2 1'47.216 8.109
18 Italy Roberto Tamburini Yamaha 12 1'48.658 9.551
19 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 1'50.854 11.747
20 France Lucas Mahias Kawasaki 6 1'55.974 16.867
21 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 11 1'56.204 17.097
22 Ireland Eugene Laverty BMW 0    
23 France Loris Baz BMW 0    
24 United States Garrett Gerloff Yamaha 1    
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