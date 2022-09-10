WSBK Magny Cours: Pole pozisyonu Rea'in, Toprak aynı zamanla ikinci!

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Cuma antrenmanlarının en hızlısı olan Alex Lowes, 15 dakikalık seansın başlarında zaman tablosunun en tepesindeydi ve 1:36.544'lük turu, Toprak'ın üçüncü antrenmandaki derecesinden çok daha iyiydi.

Rea önce 1:36.615, sonra da 1:36.559'luk bir zaman turu yakalamasının ardından genel klasmanda Kawasaki'yi ilk iki sıraya taşıdı.

Ancak Kawasaki sürücülerinin hegemonyası, Toprak'ın 1:36.354'lük turuyla liderliği ele geçirmesi nedeniyle kısa sürdü.

Sürücüler son beş dakika için yeni lastiklere geçerken, son anlarda dereceler daha da hızlandı.

Rea, en hızlı turu 1:36.124'e çekerken, temsilcimiz Toprak da inanılmayacak şekilde aynı zaman turuna imza attı.

Sonunda Kawasaki sürücüsü, tur zamanını kaydeden ilk sürücü olduğu için pole pozisyonunu kazanırken, Toprak ikinci oldu.

Bu ikiliye 1:36.233'lük bir tur zamanı yakalayan ve bu yılki en iyi sıralama turlarını geçiren Scott Redding takip etti.

Şampiyona lideri Alvaro Bautista hiçbir zaman pole pozisyonu için mücadele etmese de dördüncü sırada yer alarak pek de kötü bir seans geçirmemiş oldu.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff 1:36.464'lük etkileyici bir derece yaparak beşinci olurken, son bölümde geriye düşen Lowes altıncı oldu.

Yedinci sırayı en iyi ikinci Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi alırken, Axel Bassani sekizinci sırada yer aldı.

Loris Baz, Bonovo BMW ile etkileyici performansını sürdürerek dokuzuncu olurken, GoEleven takımından Philipp Oettl 10. oldu.

Honda için zorlu geçen seansta Iker Lecuona ve Xavi Vierge sırasıyla 13. ve 14. oldular. Onların önünde de Andrea Locatelli yer aldı.

Sıralama turları sonucu: