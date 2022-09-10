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World Superbike / Magny-Cours Sıralama turları raporu

WSBK Magny Cours: Pole pozisyonu Rea'in, Toprak aynı zamanla ikinci!

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Magny-Cours'da gerçekleştirilen sıralama turlarında arka arkaya üçüncü üçüncü pole pozisyonunu elde ederken, Toprak Razgatlıoğlu aynı dereceyle ikinci oldu.

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WSBK Magny Cours: Pole pozisyonu Rea'in, Toprak aynı zamanla ikinci!
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Cuma antrenmanlarının en hızlısı olan Alex Lowes, 15 dakikalık seansın başlarında zaman tablosunun en tepesindeydi ve 1:36.544'lük turu, Toprak'ın üçüncü antrenmandaki derecesinden çok daha iyiydi.

Rea önce 1:36.615, sonra da 1:36.559'luk bir zaman turu yakalamasının ardından genel klasmanda Kawasaki'yi ilk iki sıraya taşıdı.

Ancak Kawasaki sürücülerinin hegemonyası, Toprak'ın 1:36.354'lük turuyla liderliği ele geçirmesi nedeniyle kısa sürdü.

Sürücüler son beş dakika için yeni lastiklere geçerken, son anlarda dereceler daha da hızlandı.

Rea, en hızlı turu 1:36.124'e çekerken, temsilcimiz Toprak da inanılmayacak şekilde aynı zaman turuna imza attı.

Sonunda Kawasaki sürücüsü, tur zamanını kaydeden ilk sürücü olduğu için pole pozisyonunu kazanırken, Toprak ikinci oldu.

Bu ikiliye 1:36.233'lük bir tur zamanı yakalayan ve bu yılki en iyi sıralama turlarını geçiren Scott Redding takip etti.

Şampiyona lideri Alvaro Bautista hiçbir zaman pole pozisyonu için mücadele etmese de dördüncü sırada yer alarak pek de kötü bir seans geçirmemiş oldu.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff 1:36.464'lük etkileyici bir derece yaparak beşinci olurken, son bölümde geriye düşen Lowes altıncı oldu.

Yedinci sırayı en iyi ikinci Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi alırken, Axel Bassani sekizinci sırada yer aldı.

Loris Baz, Bonovo BMW ile etkileyici performansını sürdürerek dokuzuncu olurken, GoEleven takımından Philipp Oettl 10. oldu.

Honda için zorlu geçen seansta Iker Lecuona ve Xavi Vierge sırasıyla 13. ve 14. oldular. Onların önünde de Andrea Locatelli yer aldı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'36.124  
2 1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'36.124 0.000
3 45 United Kingdom Scott Redding BMW 1'36.233 0.109
4 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 1'36.416 0.292
5 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'36.464 0.340
6 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'36.524 0.400
7 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'36.594 0.470
8 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'36.629 0.505
9 76 France Loris Baz BMW 1'36.630 0.506
10 5 Germany Philipp Oettli Ducati 1'36.675 0.551
11 44 France Lucas Mahias Kawasaki 1'36.678 0.554
12 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'36.741 0.617
13 7 Spain Iker Lecuona Honda 1'36.892 0.768
14 97 Spain Xavi Vierge Honda 1'37.280 1.156
15 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'37.411 1.287
16 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'37.793 1.669
17 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'37.830 1.706
18 2 Italy Roberto Tamburini Yamaha 1'37.930 1.806
19 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'38.182 2.058
20 29 San Marino Luca Bernardi Ducati 1'38.337 2.213
21 35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 1'38.635 2.511
22 36 Argentina Leandro Mercado Honda 1'38.804 2.680
23 99 Oscar Gutierrez Kawasaki 1'38.934 2.810
24 52 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 1'39.204 3.080
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