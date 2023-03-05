WSBK Endonezya: Superpole yarışını Toprak kazandı, Bautista kaza yaptı!

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WSBK Endonezya hafta sonunda Pazar günkü rekabetçi aksiyon Superpole yarışı ile başladı. 2. yarışın grid dizilimini belirleyecek olan 10 turluk bu yarış, daha starttan itibaren kaotikti.

Startta Alex Lowes, Loris Baz ve Danilo Petrucci kaza yaptılar. Onlardan bir tur sonra ise Jonathan Rea kendini yerde buldu.

Hakemler, üç sürücünün karıştığı kazayı incelediler ve herhangi bir ceza çıkmadı ancak bu kazalar, kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Temizleme çalışmalarının bitmesiyle 8 turluk yeni bir yarış başladı. Lowes, Baz, Rea ve Petrucci de bu yeni yarışa katılabildiler.

8 tura kısaltılan yarışın 2. startında Toprak ve Bautista liderlik için mücadele ettiler ve bu mücadeleyi kazanan Toprak oldu.

İlk turda liderliği ele geçirmesinin ardından 8 turluk yarışı kontrol eden Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2. yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Bautista, ilk turda liderliği kaybetmesinin ardından ikinci olacak gibi duruyordu ancak ikinci sırasını Jonathan Rea'den korumak isterken kaza yaptı.

12. virajın çıkışında Ducati'sinin önünü kaybeden Bautista kendini yerde buldu ve yarışa devam edemedi. İspanyol sürücünün durumu iyiydi.

Toprak'ın takım arkadaşı Locattelli, Bautista'nın düşmesiyle birlikte Rea'yı da geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Yarışı da burada tamamladı. Böylelikle Yamaha 1-2 yapmış oldu.

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın başında kazaya karışan Alex Lowes üçüncü sırada finiş gördü. Lowes, startın ardından yarışın içerisinde de Baz ile bir kazaya karıştı. Baz, bu kazada sağ ayak bileğini kırdı ve hafta sonunun geri kalanında yarışamayacağı açıklandı.

Jonathan Rea ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Bu da 2. yarış için ilk çizgide Toprak, Locatelli ve Lowes'un olacağı anlamına geliyor. Bautista ise 10. sıradan start alacak.

İlk 9:

1. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

2. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +1.110s

3. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +1.372s

4. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +3.073s

5. Axel Bassani (Motocorsa Racing) +3.234s

6. Xavi Vierge (Team HRC) +4.251s

7. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +4.617s

8. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +4.792s

9. Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +5.797s