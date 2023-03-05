Önceki / WorldSBK Endonezya 1. yarış: Bautista üst üste 6. zaferini rahat kazandı, Toprak ikinci Sonraki / WSBK Endonezya 2. yarış: Bautista 10. sıradan başlayarak kazandı, Toprak podyumda
World Superbike / Mandalika Yarış raporu

WSBK Endonezya: Superpole yarışını Toprak kazandı, Bautista kaza yaptı!

WSBK Endonezya hafta sonunda kazalarla dolu Superpole yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanırken; şampiyona lideri Alvaro Bautista kaza yaptı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Endonezya: Superpole yarışını Toprak kazandı, Bautista kaza yaptı!
Haberi dinle

WSBK Endonezya hafta sonunda Pazar günkü rekabetçi aksiyon Superpole yarışı ile başladı. 2. yarışın grid dizilimini belirleyecek olan 10 turluk bu yarış, daha starttan itibaren kaotikti. 

Startta Alex Lowes, Loris Baz ve Danilo Petrucci kaza yaptılar. Onlardan bir tur sonra ise Jonathan Rea kendini yerde buldu.

Hakemler, üç sürücünün karıştığı kazayı incelediler ve herhangi bir ceza çıkmadı ancak bu kazalar, kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Temizleme çalışmalarının bitmesiyle 8 turluk yeni bir yarış başladı. Lowes, Baz, Rea ve Petrucci de bu yeni yarışa katılabildiler. 

8 tura kısaltılan yarışın 2. startında Toprak ve Bautista liderlik için mücadele ettiler ve bu mücadeleyi kazanan Toprak oldu. 

İlk turda liderliği ele geçirmesinin ardından 8 turluk yarışı kontrol eden Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2. yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı. 

 

Bautista, ilk turda liderliği kaybetmesinin ardından ikinci olacak gibi duruyordu ancak ikinci sırasını Jonathan Rea'den korumak isterken kaza yaptı. 

12. virajın çıkışında Ducati'sinin önünü kaybeden Bautista kendini yerde buldu ve yarışa devam edemedi. İspanyol sürücünün durumu iyiydi. 

Toprak'ın takım arkadaşı Locattelli, Bautista'nın düşmesiyle birlikte Rea'yı da geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Yarışı da burada tamamladı. Böylelikle Yamaha 1-2 yapmış oldu. 

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın başında kazaya karışan Alex Lowes üçüncü sırada finiş gördü. Lowes, startın ardından yarışın içerisinde de Baz ile bir kazaya karıştı. Baz, bu kazada sağ ayak bileğini kırdı ve hafta sonunun geri kalanında yarışamayacağı açıklandı. 

Jonathan Rea ise yarışı dördüncü sırada tamamladı. 

Bu da 2. yarış için ilk çizgide Toprak, Locatelli ve Lowes'un olacağı anlamına geliyor. Bautista ise 10. sıradan start alacak. 

İlk 9:

1. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

2. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +1.110s

3. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +1.372s

4. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +3.073s

5. Axel Bassani (Motocorsa Racing) +3.234s

6. Xavi Vierge (Team HRC) +4.251s

7. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +4.617s

8. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +4.792s

9. Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +5.797s

 

 

paylaşım
yorumlar

WorldSBK Endonezya 1. yarış: Bautista üst üste 6. zaferini rahat kazandı, Toprak ikinci

WSBK Endonezya 2. yarış: Bautista 10. sıradan başlayarak kazandı, Toprak podyumda
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Sainz: "Zorlamaya başladığım anda lastikler yanıyorlar, çok fazla aşınma var"

Sainz: "Zorlamaya başladığım anda lastikler yanıyorlar, çok fazla aşınma var"

Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "Zorlamaya başladığım anda lastikler yanıyorlar, çok fazla aşınma var" Sainz: "Zorlamaya başladığım anda lastikler yanıyorlar, çok fazla aşınma var"

Bahreyn GP: 2023'ün ilk yarışını Verstappen rahat kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!

Bahreyn GP: 2023'ün ilk yarışını Verstappen rahat kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!

Formula 1
Bahreyn GP

Bahreyn GP: 2023'ün ilk yarışını Verstappen rahat kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı! Bahreyn GP: 2023'ün ilk yarışını Verstappen rahat kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!

WorldSSP Endonezya 2. yarış: Caricasulo 4 yılın ardından ilk kez kazandı, Can 4. oldu

WorldSSP Endonezya 2. yarış: Caricasulo 4 yılın ardından ilk kez kazandı, Can 4. oldu

TÜRK SPORCULAR

WorldSSP Endonezya 2. yarış: Caricasulo 4 yılın ardından ilk kez kazandı, Can 4. oldu WorldSSP Endonezya 2. yarış: Caricasulo 4 yılın ardından ilk kez kazandı, Can 4. oldu

Son Haberler

Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

F1 Formula 1

Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu" Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

F1 Formula 1

Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir" Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

Bahreyn GP: Pilot performans puanları

Bahreyn GP: Pilot performans puanları

F1 Formula 1

Bahreyn GP: Pilot performans puanları Bahreyn GP: Pilot performans puanları

St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı

St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı

IndyCar

St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.