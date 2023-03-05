WSBK Endonezya 2. yarış: Bautista 10. sıradan başlayarak kazandı, Toprak podyumda

Haberi dinle

2023 WSBK sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Phillip Adası'nda gerçekleştirilen seanslarla start almıştı. Temsilcimiz Toprak, geçtiğimiz hafta sonu son yarışta talihsiz bir kazaya karışmış ve sezona istediği başlangıcı yapmamıştı. Son şampiyon Alvaro Bautista ise 3'te 3 yaparak sezona hızlı girmişti.

Bu seansları kaçırdıysanız, raporlarımıza göz atabilirsiniz.

Avustralya'daki ilk raundun ardından WSBK padoğu Endonezya'ya geldi. Toprak'ın favori pistlerinden biri olan ve daha önce 3 kez kazandığı Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışı Alvaro Bautista kazanmıştı.

Superpole yarışında ise zafer Toprak'ın olmuştu. Bu da Toprak'ın 2. yarışa ilk cepten start alacağı anlamına geliyordu. Onun arkasında Andrea Locatelli, Alex Lowes ve Jonathan Rea yer alıyordu. Superpole yarışında kaza yapan Alvaro Bautista ise 10. sıradan start alıyordu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kırmızı ışıkların sönmesiyle Endonezya'da hafta sonunun son yarışı başladı. Toprak, startta hata yapmadı ve 21 turluk yarışın ilk turunu lider tamamladı. Locatelli, Lowes ve Rea da sıralarını korudular. Bautista ise 8. sıraya çıkmıştı.

İkinci tura geldiğimizde Locatelli, lider Toprak'a atak yapmak istedi ama ikili arasında ufak bir temas yaşandı. Bu temasla momentum kaybeden Toprak 5. sıraya kadar geriledi. Locattelli ise riskli atağıyla ilk sıraya çıktı ancak o da bir sonraki virajda Axel Bassani tarafından dışarı itildi ve 8. sıraya geriledi. Bassani, bu tehlikeli atağından dolayı yarış sonunda 1 sıra düşme cezası aldı.

Bassani yine de pist üstünde liderliğe çıkmış oldu ancak zirvede uzun süre kalamadı ve Michael Ruben Rinaldi liderliği ondan aldı.

Tüm bu kaosun ardından ilk 8 şu şekilde oluştu: Rinaldi, Bassani, Lowes, Rea, Toprak, Xavi Vierge, Bautista, Locatelli

Bu noktada pistte ciddi anlamda kaos vardı. Pistin her bölümünde temaslar ve kazalar oluyordu. Rinaldi ön tarafta nispeten rahattı ve 2 saniyelik bir avantaja sahipti ama onun arkasında herkes dirsek dirseğe mücadele ediyordu.

Toprak, yakın mücadeleler ve temaslar yaşadığı geçişlerle kendini 2. sıraya kadar atabilmişti. Bitime 15 tur kala ise olaylar silsilesi başladı.

İlk olarak Kawasaki sürücüsü Alex Lowes frenlemeyi kaçırarak pistten uçtu. Sonrasında Michael van der Mark ile Phillip Ötll arasında temas yaşandı ve iki pilot da büyük highside'lar yaşayarak piste uçtular. Bu kazadan birkaç saniye sonra da Scott Redding'i yerde gördük. Redding, düşmesinin ardından Locatelli'ye de çarptı ancak Locatelli motosikletinin üzerinde kalmayı başardı.

Tüm bu kazaların ardından kırmızı bayraklar çıktı ve bitime 14 tur kala yarış durduruldu.

Neyse ki tüm sürücülerin durumu iyiydi.

Pistteki temizleme çalışmalarının ardından sürücüler ısınma turlarını tamamladılar ve gride dizildiler. Rinaldi, Toprak, Vierge, Bautista ilk 4'ü vardı.

Kırmızı ışıkların sönmesiyle 14 turluk yeni yarış başladı ve Toprak, iyi bir startla ikinci sıraya çıktı. Rinaldi liderliğini korudu, Bautista ise üçüncüydü.

Ducati'lerin temposu, yine durdurulamaz bir seviyedeydi ve Bautista, Toprak'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

İspanyol sürücü, sonrasında da takım arkadaşını kovalamaya başladı. Bitime 5 tur kala Bautista artık takım arkadaşına çok yakındı.

Bu noktada Jonathan Rea'nin de kaza yaptığı gördük. İngiliz sürücü, Superpole seansının ardından 2. yarışta da kaza yaptı. Rea, kazanın ardından medikal merkeze gitti.

Bautista, bitime 2 tur kala temiz bir atakla takım arkadaşını arkasında bıraktı ve hafta sonunun final yarışını kazandı. 10. sıradan başladığı yarışı kazanarak bu sezon 6. yarıştaki 5. zaferini aldı.

Bautista, bu zaferle şampiyonadaki avantajını daha artırdı.

Toprak ise son turda Rinaldi'nin hata yapmasını fırsata çevirerek ikinci sıraya yükseldi ve podyuma çıktı. Temsilcimiz böylelikle bu sezon bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıkma serisini sürdürmüş oldu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rinaldi'nin son turdaki hatasından yararlanan bir diğer isim ise Xavi Vierge'ydi. Honda sürücüsü, son turda 3. sıraya yükseldi ve kariyerinde ilk kez podyuma çıktı.

Son turda hata yapan Rinaldi ise dördüncü sıraya geriledi. Ducati sürücüsü yarışın ardından oldukça üzgündü.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ilk 5'i tamamlarken, Danilo Petrucci altıncıydı. Mide-bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Cuma günü Superpole seansını kaçıran Remy Gardner ise hafta sonunu 7. sırada tamamlayarak güçlü bir sonuca imza attı.

Bir noktada yarış liderliğine yükselen Axel Bassani damalı bayrağı sekizinci sırada gördü; onu Iker Lecuona, Scott Redding, Gerrott Gerloff, Dominique Aegerter ve Alex Lowes takip etti.

2023 WSBK sezonu, 21-23 Nisan tarihlerinde Assen TT'de gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images