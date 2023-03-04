WorldSBK Endonezya 1. yarış: Bautista üst üste 6. zaferini rahat kazandı, Toprak ikinci

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2023 WSBK sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Phillip Adası'nda gerçekleştirilen seanslarla start almıştı. Temsilcimiz Toprak, geçtiğimiz hafta sonu son yarışta talihsiz bir kazaya karışmış ve sezona istediği başlangıcı yapmamıştı. Son şampiyon Alvaro Bautista ise 3'te 3 yaparak sezona hızlı girmişti.

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Avustralya'daki ilk raundun ardından WSBK padoğu Endonezya'da geldi. Toprak'ın favori pistlerinden biri olan ve daha önce 3 kez kazandığı Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilen Superpole seansında pole Toprak'a gitmişti ve Yamaha 1-2 almıştı.

Mandalika'daki WSBK Superpole seansı, 2023'ün en önemli Superpole seanslarından biri olarak kabul görüyordu çünkü pistte geçiş yapmak hiç de kolay değildi.

Yarış öncesinde gridde Toprak ilk sıradaydı, onun takım arkadaşı Andrea Locatelli ikinciydi. Alvaro Bautista ise ilk çizgiyi tamamlıyordu.

Michael Ruben Rinaldi dördüncü sırada yer alıyordu, Superpole'de yavaş gittiği gerekçesiyle üç sıra ceza alan Jonathan Rea ise 8. sıradaydı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle hafta sonunun 21 turluk ilk yarışı başladı ve ilk cepten kalkan Toprak, iyi bir startla liderliğini korudu. Bautista da iyi kalktı ve kendini ikinci sıraya attı.

Diğer Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ise ilk virajda Axel Bassani ile temas yaşayarak düştü ve yarışa 1. virajda veda etti.

Toprak, sonraki turlarda ikinci sıradaki Bautista'nın baskısı altında kaldı ama hem kendisinin güçlü savunması hem de pistin yapısı sayesinde pozisyonunu koruyabilecek gibi duruyordu.

Toprak iyi mücadele etse de Bautista, 6. turda liderliği almayı başardı ve bu noktadan sonra bir daha arkasına bakmadı. Lastik seçimiyle fark yaratan Ducati sürücüsü, özellikle yarışın sonunda doğru rakiplerinden 0.6-0.7 saniye kadar daha hızlı turluyordu.

6. turda liderliği almasının ardından yarışı kontrol eden Bautista, damalı bayrağı ilk sırada görerek 2023'te 4'te 4 yaptı ve Ducati'ye Endonezya'daki ilk zaferini getirdi. Normalde Yamaha'nın daha güçü olmasını beklediğimiz bir pistte Bautista'nın bu denli rahat kazanması, Ducati ve Bautista'nın -en azından sezonun bu noktasındaki- dominasyonunu gözler önüne seriyor.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Lastik aşınması konusunda zorlanan Toprak, özellikle yarışın son bölümünde lastiklerinin bitmesiyle yavaş turlar atmak zorunda kalsa da çizgiyi 2. sırada geçti ve daha önce 3 kez kazandığı bu pistte bir kez daha podyuma çıkmayı başardı.

Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli ise podyumun son basamağında kendine yer buldu. Böylelikle Yamaha iki sürücüsüyle birden podyuma çıkmış oldu.

İlk virajda Rinaldi ile temas yaşayan Bassani dördüncü sıradaydı ve yine bağımsız sürücülerin en hızlısı oldu. Danilo Petrucci güçlü bir yarış çıkardı ve 5. sırayı aldı.

Fabrika BMW sürücüsü Michael van der Mark, yarış içerisinde Jonathan Rea ile agresif mücadeleler ortaya koysa da altıncı olmayı başardı ve takımına önemli puanlar getirdi. Diğer fabrika BMW sürücüsü Scott Redding, teknik bir sorun nedeniyle pite gelerek yarışa veda etmişti. Redding, bu sorunun ardından oldukça sinirliydi.

Xavi Vierge yedinci olurken, Aegerter sekizinciydi. Oldukça fazla lastik aşınması yaşayan ve yarış boyunca savunma pozisyonunda kalan Jonathan Rea, 9. sırayı alabildi. Alex Lowes ise 10. sıradaydı. Rea ve Kawasaki, yeni sezona kesinlikle iyi bir başlangıç yapamadı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Loris Baz 11. sırayı alırken; onu Iker Lecuona, Phillip Oettl, Garrett Gerloff takip ettiler. Günün son puanı ise Lorenzo Baldassari'ye gitti.

Yarış sonucu: