WSBK Endonezya: Cuma antrenmanlarında lider Rinaldi ve Ducati!
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ilk sırada yer aldı.
İlk seansın başında 22 WSBK sürücüsnden sadece 10'u piste çıktı. Sürücülerin yarısından fazlası beklemeyi seçti çünkü pistin durumu ideal değildi.
Yol tutuş problemi olan pistte, zemin çok kaygandı ve bu da tur zamanlarının kötüleşmesine yol açtı.
Bonovo-BMW sürücüsü Loris Baz'ın düşüşü, ideal çizginin dışının ne kadar kaygın olduğunu gösteriyordu.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bu zorlu şartlarda en hızlı turu 1:34.669'a çekerken, kısa süre sonra Michael Ruben Rinaldi 1:34.613 yaptı ve liderliğe oturdu.
İtalyan sürücü daha sonra 10. virajda düştü fakat seansın kalan kısmında zirvede kalmayı başardı.
Böylelikle ilk seansın lideri Rinaldi olurken, Toprak 0.056 saniye geride ikinci oldu.
Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın 0.170 saniye geride üçüncü olduğu seansta, sadece altı tur atan Jonathan Rea 0.188 saniye geride dördüncü oldu.
Xavi Vierge, en iyi Honda sürücüsü olarak beşinci, Remy Gardner altıncı ve Avustralya'da güçlü bir hafta sonu geçiren Andrea Locatelli yedinci oldu.
İlk onu Alex Lowes, Philipp Oettl ve Michael van der Mark tamamaldı.
İlk seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|9
|1'34.613
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|14
|1'34.669
|0.056
|3
|Alvaro Bautista
|Ducati
|16
|1'34.783
|0.170
|4
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|6
|1'34.801
|0.188
|5
|Xavi Vierge
|Honda
|16
|1'34.838
|0.225
|6
|Remy Gardner
|Yamaha
|12
|1'35.192
|0.579
|7
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|14
|1'35.320
|0.707
|8
|Alex Lowes
|Kawasaki
|9
|1'35.533
|0.920
|9
|Philipp Oettli
|Ducati
|13
|1'35.571
|0.958
|10
|Michael vanderMark
|BMW
|5
|1'36.142
|1.529
|11
|Scott Redding
|BMW
|6
|1'36.215
|1.602
|12
|Garrett Gerloff
|BMW
|15
|1'36.274
|1.661
|13
|Axel Bassani
|Ducati
|11
|1'36.504
|1.891
|14
|Dominique Aegerter
|Yamaha
|14
|1'36.511
|1.898
|15
|Loris Baz
|BMW
|12
|1'36.884
|2.271
|16
|Danilo Petrucci
|Ducati
|17
|1'36.930
|2.317
|17
|Hafizh Syahrin
|Honda
|13
|1'37.087
|2.474
|18
|Tom Sykes
|Kawasaki
|9
|1'37.726
|3.113
|19
|Lorenzo Baldassari
|Yamaha
|6
|1'38.001
|3.388
|20
|Oliver Konig
|Kawasaki
|13
|1'38.608
|3.995
|21
|Eric Granado
|Honda
|18
|1'39.518
|4.905
|22
|Iker Lecuona
|Honda
|0
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İkinci seansta dereceler çok daha iyiydi ve sürücüler seansın başından itibaren daha hızlı turlar attılar.
Ruben Rinaldi'nin ilk seanstaki en hızlı turu, kısa süre içerisinde rakipleri tarafından geride bırakıldı.
Seansın henüz başında Ducati sürücüsü Alvaro Bautista motosikletten düştü ve ilk virajda kaza yaptı.
Ancak motosikleti pite getirmeyi başardı. Kısa bir aradan sonra da yeniden piste çıktı. Bautista piste çıktıktan kısa bir süre sonra 1:33.131'lik turuyla liderliği ele geçirdi.
Temsilcimiz Toprak, 1:32.625 ile ilk sırayı alırken, Bautista 1:32.498 ile en hızlı turu daha da geliştirdi.
Saniyeler sonra Rinaldi 1:32.468 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.
Bautista 0.030 saniye geride ikinci olurken, Ducati böylelikle seansı 1-2 şeklinde tamamlamış oldu.
Toprak'ın 0.157 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Rea en hızlı turunu 1:33'ün altına indiremedi ve 1:33.203 ile dördüncü oldu.
Michael Van der Mark'ın beşinci olduğu seansta, Remy Gardner, Alex Lowes ve Andrea Locatelli ilk sekizi tamamladı.
İkinci seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|17
|1'32.468
|2
|Alvaro Bautista
|Ducati
|18
|1'32.498
|0.030
|3
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|20
|1'32.625
|0.157
|4
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|16
|1'33.203
|0.735
|5
|Michael vanderMark
|BMW
|18
|1'33.213
|0.745
|6
|Remy Gardner
|Yamaha
|17
|1'33.374
|0.906
|7
|Alex Lowes
|Kawasaki
|21
|1'33.460
|0.992
|8
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|22
|1'33.545
|1.077
|9
|Axel Bassani
|Ducati
|17
|1'33.711
|1.243
|10
|Scott Redding
|BMW
|20
|1'33.745
|1.277
|11
|Xavi Vierge
|Honda
|20
|1'33.793
|1.325
|12
|Dominique Aegerter
|Yamaha
|20
|1'33.837
|1.369
|13
|Loris Baz
|BMW
|16
|1'33.843
|1.375
|14
|Garrett Gerloff
|BMW
|13
|1'34.119
|1.651
|15
|Danilo Petrucci
|Ducati
|17
|1'34.124
|1.656
|16
|Philipp Oettli
|Ducati
|18
|1'34.360
|1.892
|17
|Iker Lecuona
|Honda
|16
|1'34.452
|1.984
|18
|Lorenzo Baldassari
|Yamaha
|17
|1'35.201
|2.733
|19
|Hafizh Syahrin
|Honda
|16
|1'36.031
|3.563
|20
|Tom Sykes
|Kawasaki
|7
|1'36.248
|3.780
|21
|Oliver Konig
|Kawasaki
|12
|1'36.308
|3.840
|22
|Eric Granado
|Honda
|18
|1'36.373
|3.905
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