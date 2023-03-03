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WSBK Endonezya: Cuma antrenmanlarında lider Rinaldi ve Ducati!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ilk sırada yer aldı.

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WSBK Endonezya: Cuma antrenmanlarında lider Rinaldi ve Ducati!
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İlk seansın başında 22 WSBK sürücüsnden sadece 10'u piste çıktı. Sürücülerin yarısından fazlası beklemeyi seçti çünkü pistin durumu ideal değildi.

Yol tutuş problemi olan pistte, zemin çok kaygandı ve bu da tur zamanlarının kötüleşmesine yol açtı.

Bonovo-BMW sürücüsü Loris Baz'ın düşüşü, ideal çizginin dışının ne kadar kaygın olduğunu gösteriyordu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bu zorlu şartlarda en hızlı turu 1:34.669'a çekerken, kısa süre sonra Michael Ruben Rinaldi 1:34.613 yaptı ve liderliğe oturdu.

İtalyan sürücü daha sonra 10. virajda düştü fakat seansın kalan kısmında zirvede kalmayı başardı.

Böylelikle ilk seansın lideri Rinaldi olurken, Toprak 0.056 saniye geride ikinci oldu.

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın 0.170 saniye geride üçüncü olduğu seansta, sadece altı tur atan Jonathan Rea 0.188 saniye geride dördüncü oldu.

Xavi Vierge, en iyi Honda sürücüsü olarak beşinci, Remy Gardner altıncı ve Avustralya'da güçlü bir hafta sonu geçiren Andrea Locatelli yedinci oldu.

İlk onu Alex Lowes, Philipp Oettl ve Michael van der Mark tamamaldı.

İlk seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 9 1'34.613  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 14 1'34.669 0.056
3 Spain Alvaro Bautista Ducati 16 1'34.783 0.170
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 6 1'34.801 0.188
5 Spain Xavi Vierge Honda 16 1'34.838 0.225
6 Australia Remy Gardner Yamaha 12 1'35.192 0.579
7 Italy Andrea Locatelli Yamaha 14 1'35.320 0.707
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 9 1'35.533 0.920
9 Germany Philipp Oettli Ducati 13 1'35.571 0.958
10 Netherlands Michael vanderMark BMW 5 1'36.142 1.529
11 United Kingdom Scott Redding BMW 6 1'36.215 1.602
12 United States Garrett Gerloff BMW 15 1'36.274 1.661
13 Italy Axel Bassani Ducati 11 1'36.504 1.891
14 Switzerland Dominique Aegerter Yamaha 14 1'36.511 1.898
15 France Loris Baz BMW 12 1'36.884 2.271
16 Italy Danilo Petrucci Ducati 17 1'36.930 2.317
17 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 13 1'37.087 2.474
18 United Kingdom Tom Sykes Kawasaki 9 1'37.726 3.113
19 Italy Lorenzo Baldassari Yamaha 6 1'38.001 3.388
20 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 13 1'38.608 3.995
21 Brazil Eric Granado Honda 18 1'39.518 4.905
22 Spain Iker Lecuona Honda 0    
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İkinci seansta dereceler çok daha iyiydi ve sürücüler seansın başından itibaren daha hızlı turlar attılar.

Ruben Rinaldi'nin ilk seanstaki en hızlı turu, kısa süre içerisinde rakipleri tarafından geride bırakıldı.

Seansın henüz başında Ducati sürücüsü Alvaro Bautista motosikletten düştü ve ilk virajda kaza yaptı.

Ancak motosikleti pite getirmeyi başardı. Kısa bir aradan sonra da yeniden piste çıktı. Bautista piste çıktıktan kısa bir süre sonra 1:33.131'lik turuyla liderliği ele geçirdi.

Temsilcimiz Toprak, 1:32.625 ile ilk sırayı alırken, Bautista 1:32.498 ile en hızlı turu daha da geliştirdi.

Saniyeler sonra Rinaldi 1:32.468 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Bautista 0.030 saniye geride ikinci olurken, Ducati böylelikle seansı 1-2 şeklinde tamamlamış oldu.

Toprak'ın 0.157 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Rea en hızlı turunu 1:33'ün altına indiremedi ve 1:33.203 ile dördüncü oldu.

Michael Van der Mark'ın beşinci olduğu seansta, Remy Gardner, Alex Lowes ve Andrea Locatelli ilk sekizi tamamladı.

İkinci seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 1'32.468  
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 18 1'32.498 0.030
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 1'32.625 0.157
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 16 1'33.203 0.735
5 Netherlands Michael vanderMark BMW 18 1'33.213 0.745
6 Australia Remy Gardner Yamaha 17 1'33.374 0.906
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 1'33.460 0.992
8 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 1'33.545 1.077
9 Italy Axel Bassani Ducati 17 1'33.711 1.243
10 United Kingdom Scott Redding BMW 20 1'33.745 1.277
11 Spain Xavi Vierge Honda 20 1'33.793 1.325
12 Switzerland Dominique Aegerter Yamaha 20 1'33.837 1.369
13 France Loris Baz BMW 16 1'33.843 1.375
14 United States Garrett Gerloff BMW 13 1'34.119 1.651
15 Italy Danilo Petrucci Ducati 17 1'34.124 1.656
16 Germany Philipp Oettli Ducati 18 1'34.360 1.892
17 Spain Iker Lecuona Honda 16 1'34.452 1.984
18 Italy Lorenzo Baldassari Yamaha 17 1'35.201 2.733
19 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 16 1'36.031 3.563
20 United Kingdom Tom Sykes Kawasaki 7 1'36.248 3.780
21 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 12 1'36.308 3.840
22 Brazil Eric Granado Honda 18 1'36.373 3.905
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