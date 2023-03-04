WSBK Mandalika Superpole: Toprak pole pozisyonunu kazandı, Yamaha 1-2!

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Mandalika'daki WSBK Superpole seansı, 2023'ün en önemli Superpole seanslarından biri olarak kabul görüyordu çünkü yapısı itibariyle pistte geçiş yapmak hiç de kolay değildi.

Remy Gardner'ın mide-bağırsak enfeksiyonu nedeniyle sürüş yapamadığı seansta, 21 sürücü yer aldı.

Superpole'deki ilk denemelerin ardından liderlik 1:32.202 yapan Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın elindeydi.

Sonrasında Toprak bu dereceyi 1:32.037'ye çekti ve liderliğe oturdu. Andrea Locatelli ise sadece 0.069 saniye geride ikinci sıraya çıktı.

Michael Ruben Rinaldi, yaptığı hatanın ardından pist dışına uçarken, derecelerde değişiklik olmadı ve böylelikle pole pozisyonu Toprak'a gitmiş oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli'nin ikinci olduğu seansta Bautista üçüncü oldu. Bu üç isim sadece 0.1 saniye içerisinde dizildi.

Michael Ruben Rinaldi, güçlü göründüğü hafta sonunda dördüncü en iyi zamanı yaparken, Jonathan Rea beşinci oldu. Kawasaki sürücüsü, Superpole'de yavaş gittiği gerekçesiyle üç sıra ceza aldı ve yarışa sekizinci başlayacak.

Superpole'ü Loris Baz altıncı, Axel Bassani yedinci ve Danilo Petrucci sekizinci bitirdi. Bu üç isim birer sıra yukarı çıkacak.

İlk onu Alex Lowes ve Michael van der Mark tamamladı.