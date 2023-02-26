WSBK Phillip Adası: Bautista sezona 3'te 3 ile başladı, Lowes ve Toprak kaza yaptılar

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2023 WSBK sezonu, Phillip Adası'nda dün gerçekleştirilen seanslarla start almıştı. Hafta sonunun ilk yarışına yağmur damga vurmuş ve ıslak zeminde gerçekleştirilen 1. yarışı Ducati sürücüsü Alvaro Bautista kazanmıştı, Toprak ise 3. olmuştu.

Pazar günkü pist üstü aksiyonu Superpole seansı ile başladı. 10 turluk Superpole yarışında da Bautista'nın üstünlüğü söz konusuydu ve Toprak yine 3. sırayı almıştı.

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Superpole seansının da tamamlanmasıyla birlikte gözler hafta sonunun 2. ve son yarışına çevrildi. Son yarış öncesinde Superpole'ün galibi Bautista ilk sıradaydı. Onun takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi ikinciydi.

Toprak gridde 3. sırada yer alırken, onu Andrea Locatelli ve Alex Lowes takip ettiler. Kötü bir Superpole yarışı geçiren Jonathan Rea ise 7. cepten kalkacaktı.

Isınma turunun da tamamlanmasıyla 22 turluk yarışın start verildi ve Phillip Adası'nda hafta sonunun son yarışı başladı. İlk iki cepten kalkan Ducati'ler güçlü startlarla pozisyonlarını korudular.

Start anı:

Üçüncü cepten start alan temsilcimiz Toprak, istediği gibi kalkamadı ve takım arkadaşı Andrea Locatelli'ye geçildi. 4. sıradan başlayan Alex Lowes da istediği gibi start alamadı ve 7.'liğe kadar geriledi.

Toprak, kötü startının ardından kötü bir ilk tur da geçirdi ve Axel Bassani ile Jonathan Rea'ya geçilmesinin ardından 6. sıraya kadar gerilemişti.

Böylelikle ilk tur geride kaldığında ilk 8 şu şekildeydi: Bautista, Rinaldi, Locatelli, Bassani, Rea, Toprak, Lowes, Iker Lecuona.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncü tura geldiğimizde hem Rea hem de Toprak, dördüncü sıradaki Bassani'yi geçerek birer sıra kazandılar. Ön tarafta ise Ducati sürücüleri, Locatelli'yle aralarındaki farkı 1 saniye bandına çıkarmışlardı bile.

Onların arkasında ise Rea, Toprak ve Lowes üçlü bir şekilde 4. sıra için çekişmeye başladılar. Bu üçlü mücadele etmeye devam ettikçe ve -zaman kaybettikçe- onların arkasındaki tren de büyüdü.

Böylelikle birçok sürücünün katıldığı mükemmel bir mücadele izleyebildik. Dördüncü sıradaki Rea'dan, 11. sıradaki Aegerter'e uzanan bu trende mücadele çok rekabetçiydi ve bu trenin ortasında yer alan Toprak 7. sıraya gerilemişti.

7. sıradaki Toprak, bitime 6 tur kala 6. sırayı almak için Alex Lowes'a atak yapıyordu ki Lowes, motosikletinin kontrolünü kaybederek lowside yaşadı ve düşmesinin ardından dışarı çizgideki Toprak'a da çarptı. Böylelikle iki sürücü de bir anda kendilerini yerde buldular ve yarışa veda ettiler.

4. virajda gerçekleşen bu olayda büyük bir talihsizlik yaşayan Toprak'ın kazayı önlemek için yapabileceği bir şey yoktu.

Toprak bu kazayla birlikte bitime 6 tur kala yarış veda ederken, Ducatiler ön tarafta yarışı kontrol etmeye devam ettiler.

Pole pozisyonundan başladığı yarışın her turunu lider götüren ve yarışı kontrol eden Bautista, kalan turlarda da hata yapmadı hafta sonunun son yarışını da kazanarak sezon 3'te 3 ile başladı. 35. WSBK yarış zaferine ulaşan Bautista, şampiyonluk unvanını koruduğu bu sezona bomba gibi girmiş oldu.

Diğer fabrika Ducati sürücüsü Rinaldi ise damalı bayrağı 6 saniye kadar geride ikinci sırada gördü, böylelikle Ducati duble yapmış oldu. Podyumun son basamağında ise Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli vardı.

Race winner Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Axel Bassani güçlü bir sürüşle dördüncü sırayı aldı ve bağımsız sürücülerin en hızlısı konumundaydı. Yeni sezona formda bir başlangıç yapan Philip Öttl ise ilk 5'te kendine yer buldu.

Iker Lecuona çizgiyi altıncı sırada geçti ve Honda'ya önemli puanlar getirdi, Superpole yarışında Gardner tarafından çarpılan Aegerter ise iyi bir geri dönüşe imza attı ve 7. oldu.

Jonathan Rea'nin Pazar günü oldukça kaotik geçti. Superpole yarışında olduğu gibi bu yarışta da kendisini sürekli kaosun ve diğer motosikletlerin arasında bulan Rea, sadece 8. olabildi.

Danilo Petrucci, ilk WSBK hafta sonunu 9. sırada tamamladı. Onun arkasında Xavi Vierge, Remy Gardner yer aldı.

BMW sürücüleri arka arkaya dizildiler. Michael van der Mark on ikinci, Scott Redding on üçüncüydü. Günün son iki puanı ise Garrett Gerloff ile Loris Baz'a gitti.

2023 WSBK sezonu, 3-5 Mart tarihleri arasındaki Endonezya ayağı ile devam edecek.

Yarış sonucu: