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World Superbike / Donington Park Yarış raporu

WSBK Donington Park: Toprak rahat şekilde kazandı, Bautista kaza yaptı!

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Donington Park'ta gerçekleştirilen ilk yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Donington Park: Toprak rahat şekilde kazandı, Bautista kaza yaptı!
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Donington Park'ta gerçekleştirilen yarışa Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlasa da, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu çok iyi bir start aldı ve ilk virajda liderliği eline geçirdi.

Alvaro Bautista da yarışa çok iyi başladı ve ikinciliğe kadar yükseldi. Böylelikle ilk turun ardından sıralama Toprak, Bautista, Alex Lowes ve Jonathan Rea şeklinde oldu.

Lowes ikinci turda Bautista'yı geçip ikinciliği alsa da, sonrasında İspanyol sürücü kendisine yanıt verdi ve tekrar ikinciliği aldı. Kısa bir süre sonra Lowes'u Rea de geçti. Bu, şampiyonluğun ana favorilerinin ilk üç sıraya çıktığı anlamına geliyordu.

Toprak ön tarafta kendisine ayak uyduramayan Bautista ile farkı açarken, Rea de Bautista ile olan farkı kapatmaya başladı.

Rea, Bautista'yı yakalamasının ardından İspanyol sürücüyü bir an önce geçmeye çalışsa da, şampiyona lideri tüm bu atakları savuşturmayı başardı ve yerini korudu. Bu ikili çekişirken, Toprak ön tarafta farkı 2 saniyenin üzerine çıkardı.

Rea, bitime 15 tur kala nihayet Bautista'yı geçti fakat öne geçse dahi Bautista aranın açılmasına izin vermedi. Bu, ikilinin ilerleyen turlarda birbirleriyle çekişmeye devam ettiği anlamına geliyordu.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista son 12 tura girerken Rea'den yerini geri almaya çalıştı ancak Rea kendisine yanıt vererek ikinciliğini korudu. Üç tur sonra Rea'i geride bırakan Bautista,  ikinciliği gerçek manada eline geçirdi fakat bundan saniyeler sonra motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düştü.

İspanyol sürücü yarışa dönme çalışsa da, en geriye düşmüştü ve sonrasında pite gelerek yarışı bıraktı.

Yarışın kalan bölümünde ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve temsilcimiz Toprak, bu yılki ilk ana yarış zaferini Donington Park'ta kazanmış oldu.

Toprak bu sonuçla şampiyonadaki puanını 166'ya çıkardı ve Bautista ile puan farkını 54'e indirdi.

Rea, pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk turunda beşinci sıraya kadar düşmesinin ardından galibiyet savaşından koptu ve Bautista kaza yapana kadar ikincilik savaşı verdi. İspanyol sürücünün yarış dışı kalmasıyla ikinciliğini garantileyen Rea, kalan bölümde hata yapmadı ve kendi evindeki ilk yarışı ikinci bitirdi.

Üçüncülük savaşı ise BMW ile ilk podyumunu almaya çalışan Scott Redding ile Kawasaki ile bu yılki ilk podyumunu almaya çalışan Alex Lowes arasında geçti.

İkili son tura kadar kıyasıya rekabet ederken, sonunda Lowes öne geçmeyi başardı ve üçüncü olarak bu yılki ilk podyumunu elde etti.

Redding podyumu kaçırmasına rağmen, dördüncü olarak bu yılki en iyi sonucunu alırken, Axel Bassani arkadaki beşincilik savaşını kazandı ve ilk beşi tamamladı.

Michael Ruben Rinaldi altıncı olurken, son turda Iker Lecuona'yı geçen Garrett Gerloff yedinci, Lecuona sekizinci ve Loris Baz dokuzuncu oldu.

İlk onu Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli tamamladı. 

Yarış sonucu:

Sıra   # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1   1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 23 -  
2   65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 23 6.397 6.397
3   22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 23 9.499 9.499
4   45 United Kingdom Scott Redding BMW 23 11.515 11.515
5   47 Italy Axel Bassani Ducati 23 12.820 12.820
6   21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 23 14.482 14.482
7   31 United States Garrett Gerloff Yamaha 23 17.127 17.127
8   7 Spain Iker Lecuona Honda 23 17.438 17.438
9   76 France Loris Baz BMW 23 24.903 24.903
10   55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 23 28.498 28.498
11   5 Germany Philipp Oettli Ducati 23 31.467 31.467
12   44 France Lucas Mahias Kawasaki 23 33.514 33.514
13   97 Spain Xavi Vierge Honda 23 33.647 33.647
14   95 United Kingdom Tarran Mackenzie Yamaha 23 34.870 34.870
15   91 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 23 44.961 44.961
16   37 Illia Mykhalchyk BMW 23 45.205 45.205
17   35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 23 52.808 52.808
18   29 San Marino Luca Bernardi Ducati 23 53.315 53.315
19   3 Japan Kohta Nozane Yamaha 23 54.779 54.779
20   50 Ireland Eugene Laverty BMW 23 55.987 55.987
21   2 Italy Roberto Tamburini Yamaha 23 56.072 56.072
22   10 United Kingdom Peter Hickman BMW 23 > 1'  
23   52 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 23 > 1'  
  dnf 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 0    
  dnf 23 France Christophe Ponsson Yamaha 0    
  dnf 36 Argentina Leandro Mercado Honda 0    
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