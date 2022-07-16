WSBK Donington Park: Toprak rahat şekilde kazandı, Bautista kaza yaptı!

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Donington Park'ta gerçekleştirilen yarışa Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlasa da, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu çok iyi bir start aldı ve ilk virajda liderliği eline geçirdi.

Alvaro Bautista da yarışa çok iyi başladı ve ikinciliğe kadar yükseldi. Böylelikle ilk turun ardından sıralama Toprak, Bautista, Alex Lowes ve Jonathan Rea şeklinde oldu.

Lowes ikinci turda Bautista'yı geçip ikinciliği alsa da, sonrasında İspanyol sürücü kendisine yanıt verdi ve tekrar ikinciliği aldı. Kısa bir süre sonra Lowes'u Rea de geçti. Bu, şampiyonluğun ana favorilerinin ilk üç sıraya çıktığı anlamına geliyordu.

Toprak ön tarafta kendisine ayak uyduramayan Bautista ile farkı açarken, Rea de Bautista ile olan farkı kapatmaya başladı.

Rea, Bautista'yı yakalamasının ardından İspanyol sürücüyü bir an önce geçmeye çalışsa da, şampiyona lideri tüm bu atakları savuşturmayı başardı ve yerini korudu. Bu ikili çekişirken, Toprak ön tarafta farkı 2 saniyenin üzerine çıkardı.

Rea, bitime 15 tur kala nihayet Bautista'yı geçti fakat öne geçse dahi Bautista aranın açılmasına izin vermedi. Bu, ikilinin ilerleyen turlarda birbirleriyle çekişmeye devam ettiği anlamına geliyordu.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista son 12 tura girerken Rea'den yerini geri almaya çalıştı ancak Rea kendisine yanıt vererek ikinciliğini korudu. Üç tur sonra Rea'i geride bırakan Bautista, ikinciliği gerçek manada eline geçirdi fakat bundan saniyeler sonra motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düştü.

İspanyol sürücü yarışa dönme çalışsa da, en geriye düşmüştü ve sonrasında pite gelerek yarışı bıraktı.

Yarışın kalan bölümünde ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve temsilcimiz Toprak, bu yılki ilk ana yarış zaferini Donington Park'ta kazanmış oldu.

Toprak bu sonuçla şampiyonadaki puanını 166'ya çıkardı ve Bautista ile puan farkını 54'e indirdi.

Rea, pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk turunda beşinci sıraya kadar düşmesinin ardından galibiyet savaşından koptu ve Bautista kaza yapana kadar ikincilik savaşı verdi. İspanyol sürücünün yarış dışı kalmasıyla ikinciliğini garantileyen Rea, kalan bölümde hata yapmadı ve kendi evindeki ilk yarışı ikinci bitirdi.

Üçüncülük savaşı ise BMW ile ilk podyumunu almaya çalışan Scott Redding ile Kawasaki ile bu yılki ilk podyumunu almaya çalışan Alex Lowes arasında geçti.

İkili son tura kadar kıyasıya rekabet ederken, sonunda Lowes öne geçmeyi başardı ve üçüncü olarak bu yılki ilk podyumunu elde etti.

Redding podyumu kaçırmasına rağmen, dördüncü olarak bu yılki en iyi sonucunu alırken, Axel Bassani arkadaki beşincilik savaşını kazandı ve ilk beşi tamamladı.

Michael Ruben Rinaldi altıncı olurken, son turda Iker Lecuona'yı geçen Garrett Gerloff yedinci, Lecuona sekizinci ve Loris Baz dokuzuncu oldu.

İlk onu Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli tamamladı.

Yarış sonucu: