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World Superbike / Donington Park Sıralama turları raporu

WSBK Donington Park: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak 3. oldu

Donington Park'ta gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası sıralama turlarında pole pozisyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in oldu.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Donington Park: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak 3. oldu
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Superpole öncesinde düzenlenen 3. antrenman seansında en hızlı zaman turu GRT-Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff'tan gelmişti ve 1:26.877'lik turuyla zaman tablosunun en tepesinde yer almıştı.

Ayrıca Bonovo BMW sürücüsü Loris Baz da iyi bir seans geçirmiş ve ikinci en iyi zamanı yapmıştı.  Ancak Fransız sürücü, seans başladıktan kısa bir süre sonra ilk virajda kaza yaptı ve BMW M1000RR motosikletine hasar verdi. Motosiklette önemli hasar vardı ve takım, Baz'ın tekrar piste çıkması için büyük çaba gösterdi. Sonunda bunu da başardılar ve Baz son bölümde tekrar pistin yolunu tuttu.

Zaman tablosuna bakıldığında ise Jonathan Rea, güçlü bir seans geçirdi ve ilk denemesinde 1:26.687'lik bir zaman turu yakalayarak zirveye çıktı. İkinci denemelerde Rea, 1:26.230'la tur rekoru kırdı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Kawasaki'nin güçlü göründüğü seansta Rea'in en yakın takipçisi 1:26.353'lük turuyla 0.273 saniye geride kalan Alex Lowes oldu. Kawasaki böylelikle seansı 1-2 tamamlamış oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bir kez daha en iyi Yamaha sürücüsü olarak öne çıktığı seansta, 1:26.506'lık turuyla üçüncü oldu ve en azından ilk çizgiyi almış oldu.

Kawasaki sürücüsü Rea'i takip ederek en hızlı turunda Britanyalı sürücüyü referans alan Scott Redding, seansı dördüncü sırada tamamladı.

Ducati'nin pek iyi görünmediği Donington Park'ta Alvaro Bautista 0.6 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Michael Ruben Rinaldi altıncı olurken, Iker Lecuona yedinci ve Gerloff sekizinci oldu. Amerikalı sürücü, ilginç şekilde 3. antrenman seansındaki derecesinin ardında kaldı. 

İlk onu Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ve Ducati Corse adına mücadele eden Axel Bassani tamamladı.

İlk yarış bugün TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 7 1'26.080  
2 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 7 1'26.353 0.273
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 7 1'26.506 0.426
4 United Kingdom Scott Redding BMW 7 1'26.514 0.434
5 Spain Alvaro Bautista Ducati 7 1'26.736 0.656
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 7 1'27.011 0.931
7 Spain Iker Lecuona Honda 8 1'27.038 0.958
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 7 1'27.100 1.020
9 Italy Andrea Locatelli Yamaha 7 1'27.191 1.111
10 Italy Axel Bassani Ducati 7 1'27.206 1.126
11 Germany Philipp Oettli Ducati 7 1'27.336 1.256
12 France Lucas Mahias Kawasaki 7 1'27.390 1.310
13 United Kingdom Tarran Mackenzie Yamaha 7 1'27.670 1.590
14 France Loris Baz BMW 3 1'27.711 1.631
15 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 8 1'27.806 1.726
16 Spain Xavi Vierge Honda 7 1'27.861 1.781
17 Argentina Leandro Mercado Honda 7 1'27.929 1.849
18 Illia Mykhalchyk BMW 8 1'27.957 1.877
19 Italy Roberto Tamburini Yamaha 7 1'28.025 1.945
20 Ireland Eugene Laverty BMW 7 1'28.048 1.968
21 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 7 1'28.141 2.061
22 United Kingdom Peter Hickman BMW 7 1'28.378 2.298
23 Japan Kohta Nozane Yamaha 7 1'28.617 2.537
24 France Christophe Ponsson Yamaha 7 1'28.935 2.855
25 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 6 1'29.011 2.931
26 San Marino Luca Bernardi Ducati 7 1'29.032 2.952
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