WSBK Donington Park: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak 3. oldu

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Superpole öncesinde düzenlenen 3. antrenman seansında en hızlı zaman turu GRT-Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff'tan gelmişti ve 1:26.877'lik turuyla zaman tablosunun en tepesinde yer almıştı.

Ayrıca Bonovo BMW sürücüsü Loris Baz da iyi bir seans geçirmiş ve ikinci en iyi zamanı yapmıştı. Ancak Fransız sürücü, seans başladıktan kısa bir süre sonra ilk virajda kaza yaptı ve BMW M1000RR motosikletine hasar verdi. Motosiklette önemli hasar vardı ve takım, Baz'ın tekrar piste çıkması için büyük çaba gösterdi. Sonunda bunu da başardılar ve Baz son bölümde tekrar pistin yolunu tuttu.

Zaman tablosuna bakıldığında ise Jonathan Rea, güçlü bir seans geçirdi ve ilk denemesinde 1:26.687'lik bir zaman turu yakalayarak zirveye çıktı. İkinci denemelerde Rea, 1:26.230'la tur rekoru kırdı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Kawasaki'nin güçlü göründüğü seansta Rea'in en yakın takipçisi 1:26.353'lük turuyla 0.273 saniye geride kalan Alex Lowes oldu. Kawasaki böylelikle seansı 1-2 tamamlamış oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bir kez daha en iyi Yamaha sürücüsü olarak öne çıktığı seansta, 1:26.506'lık turuyla üçüncü oldu ve en azından ilk çizgiyi almış oldu.

Kawasaki sürücüsü Rea'i takip ederek en hızlı turunda Britanyalı sürücüyü referans alan Scott Redding, seansı dördüncü sırada tamamladı.

Ducati'nin pek iyi görünmediği Donington Park'ta Alvaro Bautista 0.6 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Michael Ruben Rinaldi altıncı olurken, Iker Lecuona yedinci ve Gerloff sekizinci oldu. Amerikalı sürücü, ilginç şekilde 3. antrenman seansındaki derecesinin ardında kaldı.

İlk onu Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ve Ducati Corse adına mücadele eden Axel Bassani tamamladı.

İlk yarış bugün TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: