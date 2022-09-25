WSBK Barselona: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak üçüncü oldu

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Barselona'da gerçekleşen yarışa Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ilk sıradan başlarken, startın ardından yerini korumayı sürdürdü.

Michael Ruben Rinaldi yine iyi start alanlardan biriydi ve ikinciliğe çıktı. Jonathan Rea üçüncü, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise dördüncü sıradaydı. İlk turun ardından Alex Lowes ve Scott Redding kaza yaparak yarış dışı kaldılar.

Ön tarafta Bautista farkı açarken, Rinaldi ise hem Rea hem de Toprak'ı arkasında tutmaya başladı.

Sonrasında bu gruba Axel Bassani de dahil oldu ve hem Toprak hem de Rea'i geride bıraktı. Bassani daha iyi tempoya sahip olan taraftı ve sonunda Rinaldi'nin ardına gelerek İtalyan sürücüyü de geçti.

Böylelikle yarış bitimine 12 tur kala yeni sıralama Bautista, Bassani, Rinaldi, Rea ve Toprak şeklinde oldu. İki tur sonra Rea bir hata yaptı ve İngiliz sürücü beşinciliğe geriledi.

Bassani, Rinaldi'yi geçmesinin ardından farkı açmayı başaramadı ve önce Rinaldi, sonra da hem Toprak hem de Rea'e geçildi.

Bautista ise ön tarafta çok rahattı ve her geçen tur farkı daha da açtı. İspanyol sürücünün ardındaki podyum mücadelesi ise yakın geçti.

Rea, Rinaldi'ye yetişmeye çalışırken yaptığı hatanın ardından beşinci sıraya kadar geriledi. Toprak ise son turlarda ikincilik için Rinaldi'yle arayı kapatmaya çalıştı fakat yeterli zamanı kalmamıştı.

Bautista, damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunun üç yarışını da kazanmış oldu. Rinaldi son turlardaki baskıya rağmen ikinci olup, takıma dubleyi getirirken, Toprak üçüncü oldu ve bu hafta sonu şimdiye kadarki en iyi sonucunu aldı.

Rea yaptığı hata sonrası podyum dışına düşüp dördüncü olurken, Bassani beşinci ve Xavi Vierge altıncı oldu.

İlk on sırayı Philipp Oettl, Iker Lecuona, Loris Baz ve Roberto Tamburini tamamladı.