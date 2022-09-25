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World Superbike / Barselona Yarış raporu

Barcelona WSBK: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak podyum dışı

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista arka arkaya ikinci yarışta da galibiyete uzandı ve şampiyonadaki puan farkını arttırdı. Toprak Razgatlıoğlu ise podyum dışında kaldı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Barcelona WSBK: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak podyum dışı
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Cumartesi gününün ardından yine kötü bir start alan pole pozisyonu sahibi Iker Lecuona, yine aynı şekilde inanılmaz bir start alan Bautista'ya engel olamadı. Momentum kaybeden Honda sürücüsü, sadece birkaç viraj sonra kendisini yerde bularak yarışa erkenden veda etti.

İlk turda yarışa veda eden bir diğer isim ise üçüncü sırada giderken arıza yaşayan Andrea Locatelli idi.

Tüm olup bitenlerin ardından Bautista liderdi, hemen arkasında ise Kawasaki sürücüleri Alex Lowes ve Jonathan Rea bulunmaktaydı.

10 turluk yarışın ilk aşamasında Lowes ve Rea epey hızlıydı ve Bautista'nın üstünde baskı kurmaya çalıştılar -ancak yarış ilerledikçe gaza basmaya başlayan Bautista 6. tura girildiğinde farkı 1 saniyeye kadar çıkartmayı başardı.

Kalan turlarda herhangi bir tehditle karşılaşmayan Bautista, damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci zaferini elde etti.

Son turun başlangıcında ikinciliğe yükselen Rea ikinci olarak hasarı nispeten azalttı, podyumu ise Lowes tamamladı.

Toprak ise sekizinci başladığı yarışın startında yavaş kaldı ve ilk 10'un dışına geriledi, bu nedenle ilk turları tırmanarak geçirmek zorunda kaldı. Yine de iyi bir tempo tutturan temsilcimiz, yarışın orta noktasına gelindiğinde Michael Ruben Rinaldi'yi geçerek dördüncülüğe kadar yükseldi

Ancak ilk üç sıra farkı açmıştı ve Toprak'ın lastikleri bitiyordu, dolayısıyla temsilcimiz yarışın kalanında zorlamadı ve dördüncü oldu. 

Bautista böylece hafta sonunun ikinci ana yarışı öncesi şampiyonadaki farkı 50 puana kadar çıkarttı, Rea de temsilcimize yavaş yavaş yaklaşıyor.

Beşinci sıradaki Rinaldi'yi iyi bir yarış geçiren Philipp Oettl takip etti. Yedinci sırada Xavi Vierge, sekizinci sırada Scott Redding, dokuzuncu sırada Loris Baz yer aldı. Puan alan son isim ise Garrett Gerloff oldu.

WSBK Barcelona Superpole: Yarış sonucu

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 19 Spain Alvaro Bautista Ducati  
2 65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1.185
3 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1.377
4 1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 5.088
5 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 9.016
6 5 Germany Philipp Oettli Ducati 10.506
7 97 Spain Xavi Vierge Honda 10.637
8 45 United Kingdom Scott Redding BMW 10.947
9 76 France Loris Baz BMW 14.575
10 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 14.601
11 44 France Lucas Mahias Kawasaki 17.326
12 29 San Marino Luca Bernardi Ducati 17.644
13 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 19.942
14 50 Ireland Eugene Laverty BMW 20.672
15 2 Italy Roberto Tamburini Yamaha 20.723
16 47 Italy Axel Bassani Ducati 20.886
17 23 France Christophe Ponsson Yamaha 23.918
18 99 Oscar Gutierrez Kawasaki 25.744
19 36 Argentina Leandro Mercado Honda 25.759
20 52 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 37.666
21 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 45.370
  60 Netherlands Michael vanderMark BMW  
  7 Spain Iker Lecuona Honda  
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