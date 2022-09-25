Barcelona WSBK: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak podyum dışı

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Cumartesi gününün ardından yine kötü bir start alan pole pozisyonu sahibi Iker Lecuona, yine aynı şekilde inanılmaz bir start alan Bautista'ya engel olamadı. Momentum kaybeden Honda sürücüsü, sadece birkaç viraj sonra kendisini yerde bularak yarışa erkenden veda etti.

İlk turda yarışa veda eden bir diğer isim ise üçüncü sırada giderken arıza yaşayan Andrea Locatelli idi.

Tüm olup bitenlerin ardından Bautista liderdi, hemen arkasında ise Kawasaki sürücüleri Alex Lowes ve Jonathan Rea bulunmaktaydı.

10 turluk yarışın ilk aşamasında Lowes ve Rea epey hızlıydı ve Bautista'nın üstünde baskı kurmaya çalıştılar -ancak yarış ilerledikçe gaza basmaya başlayan Bautista 6. tura girildiğinde farkı 1 saniyeye kadar çıkartmayı başardı.

Kalan turlarda herhangi bir tehditle karşılaşmayan Bautista, damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci zaferini elde etti.

Son turun başlangıcında ikinciliğe yükselen Rea ikinci olarak hasarı nispeten azalttı, podyumu ise Lowes tamamladı.

Toprak ise sekizinci başladığı yarışın startında yavaş kaldı ve ilk 10'un dışına geriledi, bu nedenle ilk turları tırmanarak geçirmek zorunda kaldı. Yine de iyi bir tempo tutturan temsilcimiz, yarışın orta noktasına gelindiğinde Michael Ruben Rinaldi'yi geçerek dördüncülüğe kadar yükseldi

Ancak ilk üç sıra farkı açmıştı ve Toprak'ın lastikleri bitiyordu, dolayısıyla temsilcimiz yarışın kalanında zorlamadı ve dördüncü oldu.

Bautista böylece hafta sonunun ikinci ana yarışı öncesi şampiyonadaki farkı 50 puana kadar çıkarttı, Rea de temsilcimize yavaş yavaş yaklaşıyor.

Beşinci sıradaki Rinaldi'yi iyi bir yarış geçiren Philipp Oettl takip etti. Yedinci sırada Xavi Vierge, sekizinci sırada Scott Redding, dokuzuncu sırada Loris Baz yer aldı. Puan alan son isim ise Garrett Gerloff oldu.

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