Toprak ve Rea, puan durumundaki farka rağmen umutlarını kaybetmiyorlar

İyi bir hafta sonu geçirmesine rağmen hafta sonunu domine eden Bautista'yı hiçbir şekilde yakalayamayan Rea, ilk ana yarışı ve Superpole yarışını ikinci, ikinci ana yarışı ise 7. virajda bir problem yaşayıp dışa açılması sonucu dördüncü tamamladı.

Hafta sonunu yorumlayan Rea, Barcelona'da Kawasaki'nin her zaman Ducati'ye karşı zorlandığını kabul etse de son yarıştaki hatasından ötürü de hayal kırıklığına uğramış vaziyette.

WSBK internet sitesine konuşan Rea, "Eğer hafta sonu başlarken bu sonuçları önüme koysaydınız muhtemelen kabul ederdim, çünkü burası bizim için zorlayıcı bir pist. Ancak tempomuzu gördükten sonra [son yarışta dördüncü olmamız nedeniyle] ufak kayıplar yaşadığımızı düşünüyorum."

"Alvaro ile savaşabilecek durumda değildik, tam anlamıyla etkileyiciydi, bambaşka bir seviyedeydi. Yine de motosikletten mümkün olduğunca faydalanabildiğimizi düşünüyorum. Bize zaman kaybettiren bazı kilit noktalar olsa da rekabetçiydik. Takıma çabalarından ötürü minnettarım."

"Portimao son birkaç sezondur çok güçlü olduğumuz bir pist, dolayısıyla atabileceğimiz her adımı atacak ve güçlü sonuçlar elde etmeye çalışacağız." dedi.

2019 sezonuna kısa bir dönüş yaptığımızda Bautista'nın WSBK kariyerine inanılmaz bir başlangıç yaparak arka arkaya 11 zafer kazandığını, ancak Rea'nın 61 puana varan farkı kapatıp şampiyonluğa ulaştığını görüyoruz.

O sezon yaşananları unutmayan Britanyalı sürücü, Portimao, Villicum, Mandalika ve Phillip Island'daki dört hafta sonunda "%100 aynı yaklaşımla" hareket edeceğini söylüyor.

Rea, "Her hafta sonu ortada alınması mümkün 62 puan var, bu kazanacak ve kaybedecek çok şeyimiz olduğu anlamına geliyor. Her şeyin mümkün olduğuna inanmak zorundayız."

"Portekiz'de iyi işler yapabileceğimizi hissediyoruz, eğer rekabetçi olacağımızı düşünmeseydim bu denli pozitif hissetmezdim. Her şey olabilir, sadece kendime odaklanmalı ve yapabileceğimin en iyisini yapmalıyım."

"Dediğim gibi Alvaro çok güçlü bir hafta sonu geçirdi, fakat burası Barcelona. Artık sayfayı çevirecek ve Portimao'ya odaklanacağız. İple çekiyorum."

Rea'nın ikinci yarışta yaptığı hatanın en çok fayda sağladığı isim, bu hata sayesinde üçüncülüğe yükselen ve hafta sonunun tek podyumunu elde eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Sezonun en kötü hafta sonlarından birini geride bırakan Yamaha ile elinden geleni yapan Toprak, yine de şampiyonada 59 puan geri düşmekten kurtulamadı.

WSBK internet sitesine konuşan Toprak, "Şampiyonluğa odaklanmıyorum, her yarışı ayrı ayrı ele alıyorum. Portimao en iyi olduğum pistlerden birisi, yeniden mücadeleye girişebileceğimizi düşünüyorum."

"Arjantin uzun düzlükler nedeniyle biraz daha zorlayıcı olacak, Ducati için daha ideal bir pist. Endonezya'yı çok seviyorum, galibiyet mücadelesi verebileceğimizi düşünüyorum, fakat Avustralya için kararsızım."

"Önümüzde birkaç yarış daha var ve şampiyona henüz sona ermedi. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz."

Son olarak Bautista ise şampiyonluğa odaklanmadığını ve sadece Panigale V4 R'ın keyfini çıkarmaya çalıştığını söylüyor -yine de kendisi 2011'den bu yana Ducati'ye ilk şampiyonluğu getirmeye pek uzak olmadığının farkında.

Bautista, "Günün sonunda şampiyonluğu çok sık düşünmüyorum. Sezon başında da düşünmüyordum, şimdi de düşünmüyorum."

"Benim için en önemlisi motosikletin keyfini çıkarabilmem. Her antrenman seansı, her tur, her yarış bana bir hayli zevk veriyor. Bu yaklaşımı korumam ve neler olacağını görmem gerek."

"Şampiyonluk umrumda değil. Umrumda olan tek şey anı yaşamak, zaferleri kutlamak ve işler kötü gittiğinde kendimi yenileyebilmek." dedi.