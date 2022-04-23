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World Superbike / Assen Antrenman raporu

WSBK Assen 3. antrenman: Toprak yine lider, Öttl üçüncü

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Assen'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

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Çeviren:
Kemal Şengül
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WSBK Assen 3. antrenman: Toprak yine lider, Öttl üçüncü
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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cuma günü ortaya koyduğu güçlü performansı, cumartesi gününe de taşıdı ve cumartesi sabahı yapılan son antrenman seansında zirvede yer aldı.

Bugünkü koşullar cuma günü ile benzerdi. Hava sıcaklığı  12 derece civarında olurken, pist sıcaklığı 16 dereceydi.

Seans boyunca kimse Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın cuma günkü 1:34.382'lk derecesini geçemedi. Buna karşılık Toprak, üçüncü antrenman seansında 1:34.540 yaparak seansın en hızlı zamanına imza attı.

Onun en yakın takipçisi, Honda fabrika takımı ile yine güçlü bir seans geçiren Iker Lecuona oldu. İspanyol sürücü, 0.206 saniye geride kaldığı seansta, bir de kaza yaptı. Neyse ki durumu iyiydi ancak sert bir kaza olduğu için biraz sarsılmış göründü.

Bir başka şaşırtıcı sonuca çaylak Philipp Öettl imza attı. Go Eleven ile yarışan Öettl, 1:34.892'lik turuyla 0.352 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Bautista, 1:34.922'lik turuyla kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Kawasaki'den Jonathan Rea 1:34.959'la beşinci oldu. Sadece bu beş isim 1:35'in altına inebildi.

Andrea Locatelli, en iyi ikinci Yamaha sürücüsü olarak altıncı sırada yer alırken, Alex Lowes yedinci, Garrett Gerloff sekizinci ve Scott Redding dokuzuncu oldu.

İlk onu Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Superpole sıralama turları bugün TSi 12:10'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 13 1'34.540  
2 Spain Iker Lecuona Honda 11 1'34.746 0.206
3 Philipp Oettl Ducati 14 1'34.892 0.352
4 Spain Alvaro Bautista Ducati 15 1'34.922 0.382
5 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 9 1'34.959 0.419
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 13 1'35.067 0.527
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 14 1'35.069 0.529
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 11 1'35.157 0.617
9 United Kingdom Scott Redding BMW 15 1'35.182 0.642
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 6 1'35.212 0.672
11 Spain Xavi Vierge Honda 13 1'35.650 1.110
12 France Loris Baz BMW 5 1'35.904 1.364
13 Italy Axel Bassani Ducati 12 1'36.052 1.512
14 France Lucas Mahias Kawasaki 14 1'36.104 1.564
15 Italy Gabriele Ruiu BMW 13 1'36.619 2.079
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 12 1'36.623 2.083
17 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 14 1'36.832 2.292
18 France Christophe Ponsson Yamaha 14 1'37.171 2.631
19 Netherlands Michael vanderMark BMW 12 1'37.196 2.656
20 Italy Roberto Tamburini Yamaha 8 1'37.268 2.728
21 San Marino Luca Bernardi Ducati 12 1'37.467 2.927
22 Argentina Leandro Mercado Honda 13 1'37.480 2.940
23 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 9 1'37.513 2.973
24 Oliver Konig Kawasaki 13 1'38.300 3.760
25 Ireland Eugene Laverty BMW 9 1'38.733 4.193
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