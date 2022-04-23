WSBK Assen 3. antrenman: Toprak yine lider, Öttl üçüncü

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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cuma günü ortaya koyduğu güçlü performansı, cumartesi gününe de taşıdı ve cumartesi sabahı yapılan son antrenman seansında zirvede yer aldı.

Bugünkü koşullar cuma günü ile benzerdi. Hava sıcaklığı 12 derece civarında olurken, pist sıcaklığı 16 dereceydi.

Seans boyunca kimse Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın cuma günkü 1:34.382'lk derecesini geçemedi. Buna karşılık Toprak, üçüncü antrenman seansında 1:34.540 yaparak seansın en hızlı zamanına imza attı.

Onun en yakın takipçisi, Honda fabrika takımı ile yine güçlü bir seans geçiren Iker Lecuona oldu. İspanyol sürücü, 0.206 saniye geride kaldığı seansta, bir de kaza yaptı. Neyse ki durumu iyiydi ancak sert bir kaza olduğu için biraz sarsılmış göründü.

Bir başka şaşırtıcı sonuca çaylak Philipp Öettl imza attı. Go Eleven ile yarışan Öettl, 1:34.892'lik turuyla 0.352 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Bautista, 1:34.922'lik turuyla kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Kawasaki'den Jonathan Rea 1:34.959'la beşinci oldu. Sadece bu beş isim 1:35'in altına inebildi.

Andrea Locatelli, en iyi ikinci Yamaha sürücüsü olarak altıncı sırada yer alırken, Alex Lowes yedinci, Garrett Gerloff sekizinci ve Scott Redding dokuzuncu oldu.

İlk onu Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Superpole sıralama turları bugün TSi 12:10'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: