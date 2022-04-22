WSBK Assen 2. antrenman: Bautista en hızlısı, Toprak dördüncü oldu

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Ducati fabrika takımı sürücüsü Alvaro Bautista, Assen'deki Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı. İkinci antrenman seansında Bautista'nın turu 1:34.382 olurken, bu tur günün en iyi derecesiydi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk seansta 1:34.466'lık tur tur yakalamıştı. Öğleden sonra bu dereceyi sadece Bautista geçebildi.

Öğleden sonra 25 sürücüden 24'ü piste çıkarken, Bonovo sürücüsü Eugene Laverty, ilk antrenmandaki kazası nedeniyle ikinci seansta piste çıkamadı. Laverty'nin kolunda şişlik vardı ve elini pek iyi hissetmiyordu. Bundan ötürü de dinlenmek için seansa devam etmemeye karar verdi.

İkinci antrenman seansı, ilk seansa göre daha sıcaktı. Hava 18, pist ise 29 derece civarındaydı.

Seans başladıktan beş dakika sonra kırmızı bayrakla durduruldu çünkü Honda sürücüsü 3. virajda sert şekilde düştü ve biraz sersemlemiş gibiydi. Bir süre sonra kendiliğinden ayağa kalktı.

Tıbbi merkeze götürülen Lecuona'nın vücudunda herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı.

Beş dakika sonra seans tekrar başladı ve sürücüler, yarış temposuna odaklanmaya başladılar. Daha sonra BMW sürücüsü Scott Redding kaza yaptı fakat onun durumu da iyiydi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu noktada temsilcimiz Toprak, yarış temposuna odaklanmıştı ve peş peşe iyi turlar çıkarıyordu. Sahip olduğu tempo baz alındığında Assen'deki yarışların en büyük favorisi gibi görünüyor.

Son bölümde dereceler biraz daha hızlandı ve Bautista 1:34.382 yaparak en iyi dereceyi eline geçirdi. Bu, hem bu seansın hem de günün en iyi derecesi olurken, İspanyol sürücü cumartesi gününe lider gitmiş oldu.

Jonathan Rea, Kawasaki ile 0.298 saniye geride ikinci olurken, Alex Lowes 0.390 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Toprak, ikinci antrenman seansını 0.403 saniye geride dördüncü sırada bitirirken, kombine edilmiş derecelerde ikinci sırada yer aldı. Yine de temsilcimiz, yarış temposunda en hızlı isimdi.

İlk beşi Garrett Gerloff tamamlarken, Michael Ruben Rinaldi altıncı, en iyi BMW sürücüsü Loris Baz yedinci ve Andrea Locatelli sekizinci oldu.

İlk onu Iker Lecuona ve Axel Bassani tamamladı. BMW sürücüsü Redding, kazadan sonra tekrar piste çıkamadı.

İkinci antrenman sonucu: