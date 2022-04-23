WSBK Assen: Toprak yarım saniye farkla pole pozisyonunda!

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Antrenman turlarında 1:34'ün altına inebilen kimse yoktu fakat sıralama turlarında dereceler, tahmin edildiği üzere epey hızlandı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansın daha henüz başında 1:33.846'lık bir tur zamanı yakalayarak, 1:34'ün altına inen ilk isim oldu.

Sonrasında Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Toprak'ın turunu geride bırakmayı başardı, ancak liderliği çok kısa sürdü çünkü Toprak 1:32.934 yaptı ve Rea'i geçerek seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Toprak, en yakın rakibinin 0.478 saniye önünde yer alırken, aynı zamanda Assen'deki WSBK tur rekorunu da eline geçirdi.

Kawasaki'nin diğer sürücüsü Alex Lowes, son zaman turunda 1:33.412 yaptı ve Toprak'ın 0.478 saniye gerisinde sürpriz şekilde ikinci sırada yer aldı.

Toprak'la aynı tempoyu tutturamayan ve Lowes'ün de gerisinde kalan Rea ise 0.678 saniye geride üçüncülükle yetindi.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın Yamaha'dan takım arkadaşı Andrea Locatelli, güçlü bir dördüncülük elde ederken, şampiyona lideri Alvaro Bautista neredeyse 1.1 saniye geride beşinci olabildi.

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, bağımsız sürücüler arasında en iyi isim oldu ve seansı altıncı sırada bitirdi.

Sonrasındaki grup ise birbirine çok yakındı. Bonovo BMW ile yarışan Loris Baz 1:34.453'lük turuyla, Iker Lecuona'nın önünde yedinci oldu.

Baz, Bonovo'nun tek temsilcisiydi çünkü Eugene Laverty, cuma günkü kazasından sonra hafta sonunun kalanı için yarışma izni alamadı.

İlk onu Motocorsa Ducati'den Axel Bassani ve Puccetti Kawasaki'den Lucas Mahias tamamladı. Her ikisi de 1.7 saniye geride kaldı.

Ducati ile zorlu bir gün geçiren Michael Ruben Rinaldi, 12. en iyi zamanı yaparken, Philipp Öettl 11. oldu.

BMW fabrika takımı sürücüsü Scott Redding kendisi için pek iyi geçmeyen seansta 13. olurken, sakatlıktan dönen takım arkadaşı Michael van der Mark 15. oldu.

Bu hafta sonu Pedercini Kawasaki ile Dünya Superbike'a dönen Leon Haslam 17. sırada yer aldı.

Assen WSBK - Sıralama turları sonuçları: