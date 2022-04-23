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World Superbike / Assen Sıralama turları raporu

WSBK Assen: Toprak yarım saniye farkla pole pozisyonunda!

Yamaha sürücüsü ve son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Assen ayağında yarım saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Assen: Toprak yarım saniye farkla pole pozisyonunda!
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Antrenman turlarında 1:34'ün altına inebilen kimse yoktu fakat sıralama turlarında dereceler, tahmin edildiği üzere epey hızlandı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansın daha henüz başında 1:33.846'lık bir tur zamanı yakalayarak, 1:34'ün altına inen ilk isim oldu.

Sonrasında Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Toprak'ın turunu geride bırakmayı başardı, ancak liderliği çok kısa sürdü çünkü Toprak 1:32.934 yaptı ve Rea'i geçerek seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Toprak, en yakın rakibinin 0.478 saniye önünde yer alırken, aynı zamanda Assen'deki WSBK tur rekorunu da eline geçirdi.

Kawasaki'nin diğer sürücüsü Alex Lowes, son zaman turunda 1:33.412 yaptı ve Toprak'ın 0.478 saniye gerisinde sürpriz şekilde ikinci sırada yer aldı.

Toprak'la aynı tempoyu tutturamayan ve Lowes'ün de gerisinde kalan Rea ise 0.678 saniye geride üçüncülükle yetindi.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın Yamaha'dan takım arkadaşı Andrea Locatelli, güçlü bir dördüncülük elde ederken, şampiyona lideri Alvaro Bautista neredeyse 1.1 saniye geride beşinci olabildi.

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, bağımsız sürücüler arasında en iyi isim oldu ve seansı altıncı sırada bitirdi.

Sonrasındaki grup ise birbirine çok yakındı. Bonovo BMW ile yarışan Loris Baz 1:34.453'lük turuyla, Iker Lecuona'nın önünde yedinci oldu.

Baz, Bonovo'nun tek temsilcisiydi çünkü Eugene Laverty, cuma günkü kazasından sonra hafta sonunun kalanı için yarışma izni alamadı.

İlk onu Motocorsa Ducati'den Axel Bassani ve Puccetti Kawasaki'den Lucas Mahias tamamladı. Her ikisi de 1.7 saniye geride kaldı.

Ducati ile zorlu bir gün geçiren Michael Ruben Rinaldi, 12. en iyi zamanı yaparken, Philipp Öettl 11. oldu.

BMW fabrika takımı sürücüsü Scott Redding kendisi için pek iyi geçmeyen seansta 13. olurken, sakatlıktan dönen takım arkadaşı Michael van der Mark 15. oldu.

Bu hafta sonu Pedercini Kawasaki ile Dünya Superbike'a dönen Leon Haslam 17. sırada yer aldı.

Assen WSBK - Sıralama turları sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'32.934  
2 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'33.412 0.478
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'33.621 0.687
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'33.888 0.954
5 Spain Alvaro Bautista Ducati 1'34.018 1.084
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'34.175 1.241
7 France Loris Baz BMW 1'34.453 1.519
8 Spain Iker Lecuona Honda 1'34.543 1.609
9 Italy Axel Bassani Ducati 1'34.666 1.732
10 France Lucas Mahias Kawasaki 1'34.702 1.768
11 Philipp Oettl Ducati 1'35.018 2.084
12 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'35.045 2.111
13 United Kingdom Scott Redding BMW 1'35.047 2.113
14 Spain Xavi Vierge Honda 1'35.199 2.265
15 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'35.206 2.272
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'35.215 2.281
17 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 1'35.590 2.656
18 Italy Gabriele Ruiu BMW 1'35.761 2.827
19 Argentina Leandro Mercado Honda 1'35.956 3.022
20 France Christophe Ponsson Yamaha 1'36.000 3.066
21 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 1'36.553 3.619
22 Italy Roberto Tamburini Yamaha 1'36.634 3.700
23 Oliver Konig Kawasaki 1'37.027 4.093
  San Marino Luca Bernardi Ducati    
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