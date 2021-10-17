World Superbike / Villicum Yarış raporu
WSBK Arjantin: Çekişmeli yarışta kazanan Redding, Toprak üçüncü!
Ekleyen: Efe Kahya , Editör
Dünya Superbike Şampiyonası'nın büyük heyecana sahip olan Arjantin'deki ikinci yarışında galibiyet fabrika Ducati pilotu Scott Redding'in olurken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışı üçüncü sırada tamamladı.
İyi startla beraber temsilcimiz yerini korurken, şampiyonadaki rakibi Kawasaki pilotu Jonathan Rea ise Redding'i geride bırakarak ikinciliği aldı. İlk turda dokuzuncu virajda Toprak, frenleme hatasının ardından dışarı taştı ve liderliği Rea'ya kaptırdı.
Ancak iki viraj sonrasında Toprak, yeniden liderliği aldı. İkinci turda tekrardan dokuzuncu virajda hata yapan Toprak, liderliği yeniden kaybetse de üçüncü turda 11. virajda yeniden liderliği almayı başardı.
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WSBK Arjantin: Çekişmeli yarışta kazanan Redding, Toprak üçüncü!
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