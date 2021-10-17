WSBK Arjantin: Çekişmeli yarışta kazanan Redding, Toprak üçüncü!

İyi startla beraber temsilcimiz yerini korurken, şampiyonadaki rakibi Kawasaki pilotu Jonathan Rea ise Redding'i geride bırakarak ikinciliği aldı. İlk turda dokuzuncu virajda Toprak, frenleme hatasının ardından dışarı taştı ve liderliği Rea'ya kaptırdı.

Ancak iki viraj sonrasında Toprak, yeniden liderliği aldı. İkinci turda tekrardan dokuzuncu virajda hata yapan Toprak, liderliği yeniden kaybetse de üçüncü turda 11. virajda yeniden liderliği almayı başardı.

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