Pirro: "Marc ve Valentino'nun çok fazla ortak noktası var”

MotoGP tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Marc Marquez, sadece pistteki hızıyla değil, garaj içindeki yaklaşımıyla da Ducati ekibini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. İngiltere Grand Prix’sinde rakiplerine kıyasla daha fazla lastik aşınması yaşamasına rağmen durumu kriz haline getirmeyen İspanyol sürücünün bu olgunluğu, takım içinde takdirle karşılanıyor.

Ducati test sürücüsü Michele Pirro, katıldığı podcast programında Marquez ile çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu ve sekiz kez dünya şampiyonunun takıma kattığı pozitif atmosferi anlattı.

Marc Marquez, Ducati Team Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Marquez'in kriz anlarında bile çevresindekileri sakinleştirebilme yeteneğine vurgu yapan Pirro, İspanyol sürüşücünün garajdaki tututmu hakkında şunları söyledi: "Marc ile çalışmak çok kolay. Her şeyden önce sizi rahat ettiriyor. Kendine karşı çok eleştirel, son derece analitik ve duruma her zaman o kadar hâkim ki onunla çalışmak işinizi kolaylaştırıyor.”

“Aklında veya iletişiminde hiçbir karanlık nokta bırakmıyor. En zorlu şartlarda bile son derece soğukkanlı. 'Arkadaşlar rahat olun, ben hallederim. Bakalım ne yapabiliriz, belki şunu deneriz' diyerek takımı rahatlatıyor.”

“Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki; bugüne kadar birlikte çalıştığım sürücüler arasında işimizin en kolay olduğu isim o. Büyük bir şampiyon olmasına rağmen çok mütevazi ve insanı inanılmaz derecede rahat ettiren bir yapısı var."

Marc Marquez, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marquez’in garajda yarattığı uyum ve liderlik tarzını efsane sürücü Valentino Rossi’ye benzeten Pirro, konuşmasını şu anıyla tamamladı: "Bana göre Marc ve Valentino'nun çok fazla ortak noktası var.”

“İkisi de garaj çalışanlarıyla harika bir uyum yakalıyor ve tüm ekibin sevgisini kazanmayı başarıyor. Kişisel düzeyde birlikte çalışması gerçekten çok rahat insanlar.”

“Geçen yıl Misano’daki sprint yarışında kaza yaptığı anı hatırlıyorum. Garaja gelip, 'Zor kısmı halletmiştik. Çok güçlüydüm, son iki virajda bir anlığına rahatladım ama işler kontrolden çıktı. Çocuklar motor gayet iyi, endişelenmeyin. Her şeyi olduğu gibi bırakın, gerisini ben hallederim' dedi.”

“Ardından ayağa kalkıp gitti."