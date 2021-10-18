Rea, Kawasaki’nin düzlük hızından memnun değil

Rea, pazar günü San Juan’da Yamaha’dan Toprak Razgatlıoğlu ve Ducati’den Scott Redding’le heyecanlı bir mücadeleye girişti ve bu pist, Kawasaki’nin zayıf ve güçlü yanlarını ortaya serdi.

Rea, 7. virajda birkaç kez Toprak’ı geride bıraktı ancak temsilcimiz düzlükte yeniden öne geçmeyi başardı.

Yarışın orta noktalarından itibaren bu ikili ile arayı açan Redding bu sezonki 7. galibiyetini alırken, Rea ilk virajda geçtiği Toprak’ın önünde ikinci olmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Rea, Kawasaki ZX-10RR’ın düzlük hızında Yamaha R1 ve Ducati Panigale V4 R kadar iyi olmadığını ancak diğer alanlarda güçlü olduğunu söyledi.

Rea, “Çok sinir bozucu. Birini geçmek için en kolay yer düzlüktür ancak biz düzlük hızına sahip değiliz. Hızlanma ve düzlük hızı konusunda çok zorlanıyoruz.”

“Ancak her turda mücadele edebilmemiz, motosikletimizin diğer alanlarda güçlü olduğunu gösteriyor. Cebimde fazladan zaman olması güzel olurdu ama yok.” dedi.

Toprak, hafta sonunun son yarışında birkaç kez liderken dışarı taştı. Rea, bu hataların, rakiplerine ayak uydurmak için Toprak’ın çok zorladığını gösterdiğini belirtti.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kuzey İrlandalı sürücü bu konuda, “Toprak bugün neredeyse 2 kez kaza yapıyordu. Benim önümdeyken 12. virajda ön tarafı iki kez kilitledi. O da limitlerde sürüyor. Yarıştayken bu aciliyet duygusunu hissedebiliyorsunuz, çünkü geçişleri çok geç yapıyordu.”

“Onunla savaşabildiğimde, zihinsel anlamda yarışı nasıl yönettiğini çok daha iyi anlayabiliyordum. Bu iyiydi çünkü kontrolün elimde olduğunu hissettim, anlayabildim.” dedi.

Hafta sonunun ilk iki yarışını kazanan Toprak Razgatlıoğlu şu anda Rea’in 30 puan önünde yer alıyor. Sezonun son ayağı olan Endonezya’da alınabilecek maksimum puan ise 62.

Rea bu konuda, “Şampiyona hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. Geçen sene Estoril’deki son ayak öncesi Scott’ın matematiksel olarak şansı vardı, ama gerçekçi olarak yoktu. Puan farkı çok fazlaydı.”

“Ancak o çok gerideyken ne düşündüğümü biliyordum. 30 puan fark ise bundan çok daha iyi.”

“Endonezya’ya gidip kendim için endişelenebilirim ancak yarışlarda her şey olabilir.”

“Yamaha’nın temiz bir hafta sonuna ihtiyacı var ve elbette Toprak benden çok daha iyi bir pozisyonda. Bu yüzden avantajlı olmak, arkada olmaktan daha iyi, özellikle de sürüş şekli anlamında.”

“Çok güçlü şekilde sürüyor, böylece elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Kendimize konsantre olup, bu sezonki zorluklardan ders alabiliriz.” ifadelerini kullandı.