SSP Arjantin: Cluzel kazandı, Can ikinci oldu, Aegerter şampiyonluğunu ilan etti!

Startta Can, iyi bir startla beraber lider Cluzel'in arkasına kadar gelirken şampiyonada ikinci ve üçüncü sırada yer alan Steven Odendaal ve Manuel Gonzalez temas ederek yere düştüler. İki pilot birden yarışa geri dönmeyi başardılar.

Şampiyona lideri Dominique Aegerter ise, özellikle şampiyonada büyük fark açmış olmasına rağmen iki rakibinin birden kaza yapmasının ardından, Arjantin'de şampiyonluğunu ilan etmesi için büyük bir fırsat elde etti.

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