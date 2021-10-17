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World Superbike / Villicum Yarış raporu

SSP Arjantin: Cluzel kazandı, Can ikinci oldu, Aegerter şampiyonluğunu ilan etti!

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Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin'deki ikinci yarışında kazanan GMT94 Yamaha pilotu Jules Cluzel olurken, temsilcimiz Kawasaki Puccetti Racing pilotu Can Öncü ikinci oldu. Üçüncü sırada yarışı tamamlayan Ten Kate Racing Yamaha pilotu Dominique Aegerter ise şampiyonluğunu ilan etti.

SSP Arjantin: Cluzel kazandı, Can ikinci oldu, Aegerter şampiyonluğunu ilan etti!

Startta Can, iyi bir startla beraber lider Cluzel'in arkasına kadar gelirken şampiyonada ikinci ve üçüncü sırada yer alan Steven Odendaal ve Manuel Gonzalez temas ederek yere düştüler. İki pilot birden yarışa geri dönmeyi başardılar. 

Şampiyona lideri Dominique Aegerter ise, özellikle şampiyonada büyük fark açmış olmasına rağmen iki rakibinin birden kaza yapmasının ardından, Arjantin'de şampiyonluğunu ilan etmesi için büyük bir fırsat elde etti.

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