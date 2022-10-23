WSBK Arjantin: Superpole yarışındaki kıyasıya mücadeleyi Toprak kazandı, Bautista 2. oldu!

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2022 World Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağı Arjantin'deki San Juan Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Hafta sonunun ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen Superpole seansında en hızlı isim Toprak olmuştu.

Dün gerçekleştirilen 1. yarış ise Toprak için kötü geçmişti. Temsilcimiz, 9. virajda Alvaro Bautista'yı geçmeye çalışırken viraja fazla hız taşıyarak lowside yaşamış ve 15. sırada finiş görebilmişti.

Dünkü 1. yarışın ardından hafta sonu, bugün gerçekleştirilen Superpole yarışı ile devam etti. Temsilcimiz Toprak, bu yarışa da pole pozisyonundan başladı. Onun arkasında ise Jonathan Rea ile Alvaro Bautista ilk çizgiyi tamamlıyorlardı.

Toprak, iyi bir start alarak liderliğini korudu. Nispeten olaysız bir ilk turun ardından Toprak, Rea Vautista, Rinaldi, Iker Lecuona ilk 5'ini gördük.

Temsilcimiz startın ardından 2 tur boyunca lider kalmayı başardı. Sonrasında, 8. turda liderlik el değiştirdi ve Rea ilk sıraya çıktı.

Son 5 tura girerken, Rea, ilk virajda frenlemeyi kaçırarak dışarı uçtu. Toprak, rakibinin bu davetiyesini geri çevirmedi ve liderliği aldı.

Rea bu hatasının ardından 3. sıraya geriledi ve Toprak, Bautista, Rea, Rinaldi, Lecuona ilk 5'i ile yarışa devam ettik.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea, hatasının ardından geriledi ve Bautista ile Toprak ön tarafta yalnız kaldılar. Bautista, temsilcimizle arasındaki farkı kapadı ve bitime 3 tur kala geçiş yapabilecek mesafeye geldi.

1 kilometrelik arka düzlüğe geldiğimizde Bautista, Ducati'sinin düzlük hızı avantajını kullanarak düzlüğün sonunda öne geçti ancak Toprak 9. viraja gelirken rakibini geçmeyi başardı ve yeniden liderliği eline geçirdi.

Bir sonraki turda arka düzlüğe geldiğimizde Bautista yeniden öne geçti ve bu sefer 9. virajda liderliğini korumayı başardı.

Son tura girilirken Toprak, ilk virajda motosikletini içeri attı ve mükemmel bir geçişle liderliği aldı. Ancak hâlâ 1 kilometrelik düzlük vardı. Bautista, 1 kilometrelik düzlükte temsilcimizin yanına son kez geldi ve ikili 9. viraja yan yana geldiler.

Toprak, agresif bir şekilde pozisyonunu korudu ve son sektörde de hata yapmayarak, Superpole yarışını kazanmayı başardı.

Bu, Toprak'ın Arjantin'deki 3. zaferi oldu. Temsilcimiz ayrıca bu zaferle birlikte hafta sonunun son yarışına pole pozisyonundan başlamaya hak kazandı.

Bu zaferle birlikte Toprak'la Bautista arasındaki puan farkı 77'ye indi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK takes pole position Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista ikinci sırada finiş görürken, ilk virajda hata yapan Rea podyumu tamamladı. Bautista'nın takım arkadaşı Rinaldi dördüncü sırada finiş gördü. Honda sürücüsü Iker Lecuona ise ilk 5'i tamamladı.

Hafta sonunun son yarışı TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Sport Yıldız'dan canlı yayınlanacak.