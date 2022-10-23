Toprak: "Arjantin'deki kazanın ardından WSBK şampiyonluk umutlarım bitti"

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Arjantin'deki ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak, ilk virajı lider dönmeyi başarsa da arka düzlükte Ducati'nin düzlük hızıyla mücadele edemedi.

Alvaro Bautista, düzlük hızı avantajıyla 8. virajdan önce öne geçti. Toprak, liderliği hemen geri almak için 9. virajda bir atak denemesi yaptı ama viraja çok fazla taşıdı ve lowside yaşayarak çakıl havuzuna uçtu.

Bu, Toprak'tan görmeye alışık olmadığımız hatalarından biriydi ve temsilcimizin şampiyonluk şansları ciddi bir darbe aldı.

Düşmesinin ardından motosiklete yeniden binen Toprak, yarışı 15. sırada tamamlayarak 1 puan alsa da artık Bautista'yla arasında 80 puanlık bir fark var.

Arjantin'de bu hafta sonu 2 yarış daha koşulacak. Arjantin'in ardından ise Endonezya ve Avustralya'da üçer yarış var. Yani bitime artık 8 yarış kaldı.

Toprak, son kazasının ardından şampiyonluk şanslarının -matematiksel olarak olmasa da- bittiğini düşündüğünden artık kişisel sonuçlarına odaklanmaktan başka şansı kalmadığına inanıyor.

Toprak, şunları söyledi: "Bautista'nın bu hafta sonu çok güçlü olacağını biliyoruz, Avustralya'da da öyle olacak. Mandalika'da bence o kadar büyük bir avantaja sahip olmayacak çünkü orada uzun düzlükler yok."

"Bugün yeniden galibiyet için savaşmayı deneyeceğim. Şampiyona hakkında düşünmüyorum çünkü benim için her şey bitti."

"Sadece yarış yarış odaklanıyorum ve bu sezon daha çok zafer almaya çalışacağım.

Paul Denning, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista, ana düzlüğe 3. sırada girmişti ama Ducati'sinin düzlükteki hız avantajı sayesinde düzlüğün sonunda Jonathan Rea ve Toprak'ı geçmeyi başarmıştı.

Toprak, liderliği bu kadar kolay bırakmak istemedi ve 9. virajda liderliği geri almak için hemen atak yapmak istedi. Sonrasında da viraja fazla hız taşıyarak motosikletinden düştü.

İnanılmaz bir şekilde, Toprak'ın Yamaha'sı hâlâ çalışıyordu ve yarışa devam edebildi. 26 yaşındaki sürücümüz, geçişler yaparak yarışı 15. sırada tamamladı ve günün son puanını hanesine yazdırdı.

Toprak, kazanın kendi hatası olduğunu söylerken; kazanın ardından motosikletinin istediği gibi çalışmadığını da ekledi.

Son dünya şampiyonu, "Benim için büyük bir hataydı. İki yılın ardından bunun yaşanması normal. Yarışta [2 yılın ardından] ilk kez hata yaptım."

"Çok sinirliyim çünkü ilk turdu. Bautista düzlükte büyük bir avantaja sahip olduğundan Bautista'yı geçmek istedim."

"Kazanın ardından geri gelmeye çalıştım ama motosiklet hasarlıydı. Bir puan aldım. Hiç yoktan iyidir. Benim için iyi bir gün değildi." dedi.