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World Superbike / Villicum Yarış raporu

WSBK Arjantin: Hafta sonunun son yarışını Bautista kazandı, Toprak 2. oldu

World Superbike Arjantin hafta sonunun 2. yarışını Ducati sürücüsü Alvaro Bautista kazandı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 2. sırada finiş gördü ve podyuma çıktı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Arjantin: Hafta sonunun son yarışını Bautista kazandı, Toprak 2. oldu
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2022 World Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağı Arjantin'deki San Juan Pisti'nde gerçekleştirildi. 

Dün gerçekleştirilen 1. yarış Toprak için kötü geçmişti. Temsilcimiz, 9. virajda Alvaro Bautista'yı geçmeye çalışırken viraja fazla hız taşıyarak lowside yaşamış ve 15. sırada finiş görebilmişti. 

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Dünkü 1. yarışın ardından hafta sonu, bugün gerçekleştirilen Superpole yarışı ile devam etmişti ve temsilcimiz Superpole yarışını kazanmıştı. 

Superpole yarış raporu:

Toprak, bu zaferiyle birlikte hafta sonunun 2. yarışına ilk sıradan başlama hakkı kazanmıştı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte hafta sonunun son yarışı başladı. Üçüncü sıradan kalkan Jonathan Rea, iyi bir start aldı ve ilk viraja girilirken liderliği eline geçirdi. Ducati sürücüsü Micheal Ruben Rinaldi de iyi bir start aldı ve ikinci sıraya yükseldi. 

Startta liderliği kaybeden Toprak, turun geri kalanında 5. sıraya geriledi. Böylelikle Rea, Rinaldi, Alex Lowes, Alvaro Bautista, Toprak sıralaması oluştu. 

Sonraki turda Rinaldi, Rea'yi arka düzlükte geçerek ilk sıraya yükseldi. Rea, Rinaldi'ye geri atak yapmaya çalışırken üst üste 2 virajda frenlemeyi kaçırdı ve sıralar kaybederek 6. sıraya kadar geriledi. 

Rea'nin virajı kaçırıp sıralar kaybettiği an: 

 

Rea'nin hatasının ardından Alex Lowes liderlik için Rinaldi'yi zorlamaya çalıştı ancak o da başarılı olamadı. Sonrasında hem Bautista hem de Toprak, Lowes'u geçtiler. 

Bautista, Lowes'u geçerek ikinci sıraya yükselmesinin ardından takım arkadaşı Rinaldi'yi kovalamaya başladı. Toprak da Bautista'yı yakından takip ediyordu ve o da Lowes'u geçti. 

Bautista, bir tur sonra takım arkadaşını kolay bir şekilde geçti ve liderliğe yükseldi. Bundan birkaç saniye sonra Toprak da Rinaldi'yi geçti ve ikinci sıraya yükselerek Bautista'nın arkasına geldi. 

Böylelikle bitime 15 tur kala Bautista, Toprak, Rinaldi, Lowes, Rea ilk 5'i oluştu. 

Toprak'ın Rinaldi'yi geçerek ikinci sıraya gelmesi: 

 

Bautista, bitime 16 tur kala liderliği almasının ardından hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Şampiyona lideri sürücü, böylelikle bu hafta sonu 2. kez zafere ulaşmış oldu. 

Temsilcimiz Toprak, pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk turu 5. sırada tamamlasa da yeniden 2. sıraya yükselmeye başardı ve yarışı 2. sırada bitirerek podyuma çıktı. 

Bu sonuçla birlikte şampiyonadaki puan farkı 82'ye çıkmış oldu. Bautista, 2 hafta sonra Endonezya'da şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olacak. 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kawasakiler, yarışın sonunda 3. sıra için mücadele ettiler ve bu mücadeleyi kazanan isim Jonathan Rea oldu. 

Dağınık bir hafta sonu geçiren ve hatalar yapan Rea, damalı bayrağı 3. sırada görerek podyumun son basamağında kendine yer buldu. Rea'nin takım arkadaşı Lowes ise 4. sırada finiş gördü. Yarışın ilk birkaç turunu lider götüren Rinaldi ise yarışı 5. sırada tamamladı. 

Hondalar pozitif bir hafta sonunu geride bıraktı. Xavi Vierge altıncı, Iker Lecuona yedinci sırayı alarak Japon üreticiye önemli puanlar getirdi. 

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli sekizinci, BMW sürücüsü Scott Redding dokuzuncu oldu. Michael vanderMark ise ilk 10'u tamamladı. 

WSBK sezonu, 11-13 Kasım tarihlerinde Endonezya'da gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Alvaro Bautista 21 -     25
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 3.389 3.389 3.389 20
3 United Kingdom Jonathan Rea 21 9.784 9.784 6.395 16
4 United Kingdom Alex Lowes 21 11.650 11.650 1.866 13
5 Italy Michael Ruben Rinaldi 21 15.656 15.656 4.006 11
6 Spain Xavi Vierge 21 16.381 16.381 0.725 10
7 Spain Iker Lecuona 21 16.584 16.584 0.203 9
8 Italy Andrea Locatelli 21 20.401 20.401 3.817 8
9 United Kingdom Scott Redding 21 21.420 21.420 1.019 7
10 Netherlands Michael vanderMark 21 22.413 22.413 0.993 6
11 Ireland Eugene Laverty 21 30.732 30.732 8.319 5
12 United States Garrett Gerloff 21 32.655 32.655 1.923 4
13 Spain Xavi Fores 21 34.058 34.058 1.403 3
14 Germany Philipp Oettli 21 38.422 38.422 4.364 2
15 France Lucas Mahias 21 39.869 39.869 1.447 1
16 Japan Kohta Nozane 21 41.107 41.107 1.238  
17 France Loris Baz 21 44.649 44.649 3.542  
18 Czech Republic Oliver Konig 21 49.119 49.119 4.470  
19 Argentina Leandro Mercado 21 54.421 54.421 5.302  
20 Italy Axel Bassani 21        
21 Chile Maximilian Scheib 21        
22 Marco Solorza 21        
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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