WSBK Arjantin: Hafta sonunun son yarışını Bautista kazandı, Toprak 2. oldu

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2022 World Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağı Arjantin'deki San Juan Pisti'nde gerçekleştirildi.

Dün gerçekleştirilen 1. yarış Toprak için kötü geçmişti. Temsilcimiz, 9. virajda Alvaro Bautista'yı geçmeye çalışırken viraja fazla hız taşıyarak lowside yaşamış ve 15. sırada finiş görebilmişti.

Dünkü 1. yarışın ardından hafta sonu, bugün gerçekleştirilen Superpole yarışı ile devam etmişti ve temsilcimiz Superpole yarışını kazanmıştı.

Toprak, bu zaferiyle birlikte hafta sonunun 2. yarışına ilk sıradan başlama hakkı kazanmıştı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte hafta sonunun son yarışı başladı. Üçüncü sıradan kalkan Jonathan Rea, iyi bir start aldı ve ilk viraja girilirken liderliği eline geçirdi. Ducati sürücüsü Micheal Ruben Rinaldi de iyi bir start aldı ve ikinci sıraya yükseldi.

Startta liderliği kaybeden Toprak, turun geri kalanında 5. sıraya geriledi. Böylelikle Rea, Rinaldi, Alex Lowes, Alvaro Bautista, Toprak sıralaması oluştu.

Sonraki turda Rinaldi, Rea'yi arka düzlükte geçerek ilk sıraya yükseldi. Rea, Rinaldi'ye geri atak yapmaya çalışırken üst üste 2 virajda frenlemeyi kaçırdı ve sıralar kaybederek 6. sıraya kadar geriledi.

Rea'nin virajı kaçırıp sıralar kaybettiği an:

Rea'nin hatasının ardından Alex Lowes liderlik için Rinaldi'yi zorlamaya çalıştı ancak o da başarılı olamadı. Sonrasında hem Bautista hem de Toprak, Lowes'u geçtiler.

Bautista, Lowes'u geçerek ikinci sıraya yükselmesinin ardından takım arkadaşı Rinaldi'yi kovalamaya başladı. Toprak da Bautista'yı yakından takip ediyordu ve o da Lowes'u geçti.

Bautista, bir tur sonra takım arkadaşını kolay bir şekilde geçti ve liderliğe yükseldi. Bundan birkaç saniye sonra Toprak da Rinaldi'yi geçti ve ikinci sıraya yükselerek Bautista'nın arkasına geldi.

Böylelikle bitime 15 tur kala Bautista, Toprak, Rinaldi, Lowes, Rea ilk 5'i oluştu.

Toprak'ın Rinaldi'yi geçerek ikinci sıraya gelmesi:

Bautista, bitime 16 tur kala liderliği almasının ardından hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Şampiyona lideri sürücü, böylelikle bu hafta sonu 2. kez zafere ulaşmış oldu.

Temsilcimiz Toprak, pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk turu 5. sırada tamamlasa da yeniden 2. sıraya yükselmeye başardı ve yarışı 2. sırada bitirerek podyuma çıktı.

Bu sonuçla birlikte şampiyonadaki puan farkı 82'ye çıkmış oldu. Bautista, 2 hafta sonra Endonezya'da şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olacak.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kawasakiler, yarışın sonunda 3. sıra için mücadele ettiler ve bu mücadeleyi kazanan isim Jonathan Rea oldu.

Dağınık bir hafta sonu geçiren ve hatalar yapan Rea, damalı bayrağı 3. sırada görerek podyumun son basamağında kendine yer buldu. Rea'nin takım arkadaşı Lowes ise 4. sırada finiş gördü. Yarışın ilk birkaç turunu lider götüren Rinaldi ise yarışı 5. sırada tamamladı.

Hondalar pozitif bir hafta sonunu geride bıraktı. Xavi Vierge altıncı, Iker Lecuona yedinci sırayı alarak Japon üreticiye önemli puanlar getirdi.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli sekizinci, BMW sürücüsü Scott Redding dokuzuncu oldu. Michael vanderMark ise ilk 10'u tamamladı.

WSBK sezonu, 11-13 Kasım tarihlerinde Endonezya'da gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.

Yarış sonucu:

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images