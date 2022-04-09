World Supersport Aragon: Baldassari kazandı, Can podyumda!

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Temsilcimiz Can Öncü, iyi bir start alarak 15 tur sürecek mücadelenin ilk turlarında hemen arkasında bulunan Lorenzo Baldassari ve Dominique Aegerter ikilisiyle arasında bir saniyelik fark oluşturdu.

Aegerter ve Baldassari sonraki turlarda Can'a yetiştiler ve temsilcimizi geçmeyi başardılar. Bu ikili, üçüncü sıraya gerileyen Can ile aralarındaki farkı düzenli olarak açmalarına rağmen birbirlerinden de kopmadılar.

10. turda liderliği ele geçiren Aegerter, 14. turda Baldassari'nin lideriği geri alma girişimine karşılık vererek yerini korudu. Fakat Aegerter, son turun son sektöründe yaptığı bir hata sonucu liderliği kaybetti. Son viraja lider giren Baldassari ise liderliği aldığı sırada motosikletin ön tarafını kaybetti, fakat İtalyan pilot mucizevi bir şekilde motosikletini kaldırıp yoluna devam etti.

Baldassari, kurtarışı sonrası mücadeleden galip ayrılarak ilk World Supersport yarışında zafere ulaşan 7. pilot oldu. Aegerter ikinci, güçlü temposunu korumayı başaran Can Öncü ise üçüncü oldu.

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Glenn van Straalen dördüncü olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. Güçlü temposunu sürdüren van Straalen, yarışı beşinci sırada tamamlayan Nicolo Bulega'nın 2 saniye önünde yer aldı.

Niki Tuuli yeni MV Agusta F3 800 RR'si ile Bulega'nın bir saniye gerisinde altıncı oldu. Stefano Manzi yedinci, Federico Caricasulo sadece 0.1 saniye geride sekizinci oldu.

2021 World SSP300 şampiyonu Adrian Huertas seriye güçlü bir başlangıç yaparak dokuzuncu oldu. İlk on sırayı Patrick Hobelsberger tamamladı. Hobelsberger, yarışı Huertas'ın tam yedi saniye gerisinde tamamladı.

Hannes Soomer, günün son puanları için girdiği nefes kesen mücadeleyi 11. tamamlarken, bu yıl World Supersport'a geçiş yapan diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu 25. sırada başladığı mücadeleyi çok iyi bir yükselişle 12. sırada tamamladı. Bahattin, 13. sıradaki Tom Booth-Amos'un tam 1 saniye önünde yer aldı.

Günün son puanlarını ise Peter Sebestyen ve Andy Verdoia elde ettiler. Damalı bayrak sallanırken 11. sıra ve 18. sıra arasındaki sekiz pilotu yalnızca üç saniye ayırmaktaydı.