WSBK Aragon: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak sezona podyumla başladı

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Geçen yıl temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğa ulaştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni sezon, bugün Aragon'da başladı.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanmıştı

Startın ardından Alvaro Bautista ve Jonathan Rea, Toprak'ın yanına gelse de, temsilcimiz ilk virajın ardından liderliğini korudu.

Rea, birkaç viraj sonra önce Bautista'yı sonra da Toprak'ı geçti ve liderliğe yükseldi. Toprak bir yandan Bautista'nın baskısıyla baş etmeye çalışırken, diğer yandan Rea'i geçmeye çalışıyordu.

Bitime 14 tur kala Toprak, Rea'i geride bıraktı ve liderliği aldı. Fakat ertesi tur, düzlüklerde hızlı görünen Bautista ve Rea, temsilcimizi geçti.

Bautista, daha sonra Rea'i de geçti ve liderliğe oturdu. Bu ikili birkaç tur boyunca yer değiştirdi fakat önde kalan isim Bautista oldu.

Temsilcimiz Toprak ise bu ikiliyi yakından takip etmeyi sürdürdü. Bu üçlü, arkadaki isimlerden yavaş yavaş koptular.

Son sekiz tura girerken Bautista, start finiş düzlüğüne çıkarken hata yaptı ve az kalsın düşüyordu. Bundan faydalanan Rea, Ducati sürücüsünü geçti ve yarışın yeni lideri oldu. Böylelikle sıralama Rea, Bautista, Toprak, Michael Ruben Rinaldi ve Andrea Locatelli şeklinde oldu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son beş tura girerken Bautista, Rea'i geride bıraktı ve liderliği Kawasaki sürücüsünden geri aldı. Kısa bir süre sonra Rea yine ilk sıraya yükseldi. Toprak ise tempo kaybetmeye başladı ve yavaş yavaş galibiyet mücadelesinden koptu.

Rea, son iki tura girerken Bautista'yla arasını yaklaşık yarım saniyeye çıkardı fakat Bautista'nın pes etmeye niyeti yoktu. Son turda farkı iyice kapattı ve Rea'in ardına geldi.

İkili son turda keyifli bir mücadele içerisine girerken, Rea son viraj öncesinde liderliğini geri aldı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

İkincilik Ducati'ye geri dönen Bautista'ya gitti. İspanyol sürücü, son tura kadar galibiyet için savaşsa da, Rea'i geride bırakamadı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Temsilcimiz Toprak, pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk turlarında iyi bir tempo yakalasa da, son bölümde gerilemeye başladı ve üçüncü sırada finiş gördü. Yine de sezona podyumla başladı.

Dördüncülük Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi'ye giderken, Andrea Locatelli beşinci ve Honda ile ilk WSBK yarışına çıkan Iker Lecuona altıncı oldu.

Xavi Vierge'in yedinci olduğu yarışta, sezon öncesinde sakatlanan Michael van der Mark'ın yerini alan Ilya Mikhalchik sekizinci oldu ve en iyi BMW sürücüsü oldu.

İlk onu Garrett Gerloff ve Eugene Laverty tamamladı. Loris Baz 12. olurken, Scott Redding BMW ile katıldığı ilk yarışta ancak 15. olabildi.

Yarış sonucu: