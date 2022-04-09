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World Superbike / Aragon Haberler

WSBK Aragon: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak sezona podyumla başladı

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Aragon'da gerçekleştirilen birinci yarışı Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Aragon: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak sezona podyumla başladı
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Geçen yıl temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğa ulaştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni sezon, bugün Aragon'da başladı.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu temsilcimiz  Toprak Razgatlıoğlu kazanmıştı

Startın ardından Alvaro Bautista ve Jonathan Rea, Toprak'ın yanına gelse de, temsilcimiz ilk virajın ardından liderliğini korudu.

Rea, birkaç viraj sonra önce Bautista'yı sonra da Toprak'ı geçti ve liderliğe yükseldi. Toprak bir yandan Bautista'nın baskısıyla baş etmeye çalışırken, diğer yandan Rea'i geçmeye çalışıyordu.

Bitime 14 tur kala Toprak, Rea'i geride bıraktı ve liderliği aldı. Fakat ertesi tur, düzlüklerde hızlı görünen Bautista ve Rea, temsilcimizi geçti.

Bautista, daha sonra Rea'i de geçti ve liderliğe oturdu. Bu ikili birkaç tur boyunca yer değiştirdi fakat önde kalan isim Bautista oldu.

Temsilcimiz Toprak ise bu ikiliyi yakından takip etmeyi sürdürdü. Bu üçlü, arkadaki isimlerden yavaş yavaş koptular.

Son sekiz tura girerken Bautista, start finiş düzlüğüne çıkarken hata yaptı ve az kalsın düşüyordu. Bundan faydalanan Rea, Ducati sürücüsünü geçti ve yarışın yeni lideri oldu. Böylelikle sıralama Rea, Bautista, Toprak, Michael Ruben Rinaldi ve Andrea Locatelli şeklinde oldu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son beş tura girerken Bautista, Rea'i geride bıraktı ve liderliği Kawasaki sürücüsünden geri aldı. Kısa bir süre sonra Rea yine ilk sıraya yükseldi. Toprak ise tempo kaybetmeye başladı ve yavaş yavaş galibiyet mücadelesinden koptu.

Rea, son iki tura girerken Bautista'yla arasını yaklaşık yarım saniyeye çıkardı fakat Bautista'nın pes etmeye niyeti yoktu. Son turda farkı iyice kapattı ve Rea'in ardına geldi.

İkili son turda keyifli bir mücadele içerisine girerken, Rea son viraj öncesinde liderliğini geri aldı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

İkincilik Ducati'ye geri dönen Bautista'ya gitti. İspanyol sürücü, son tura kadar galibiyet için savaşsa da, Rea'i geride bırakamadı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Temsilcimiz Toprak, pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk turlarında iyi bir tempo yakalasa da, son bölümde gerilemeye başladı ve üçüncü sırada finiş gördü. Yine de sezona podyumla başladı.

Dördüncülük Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi'ye giderken, Andrea Locatelli beşinci ve Honda ile ilk WSBK yarışına çıkan Iker Lecuona altıncı oldu.

Xavi Vierge'in yedinci olduğu yarışta, sezon öncesinde sakatlanan Michael van der Mark'ın yerini alan Ilya Mikhalchik sekizinci oldu ve en iyi BMW sürücüsü oldu.

İlk onu Garrett Gerloff ve Eugene Laverty tamamladı. Loris Baz 12. olurken, Scott Redding BMW ile katıldığı ilk yarışta ancak 15. olabildi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 18    
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 18 0.090  
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 18 5.416  
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 10.272  
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 18 15.767  
6 Spain Iker Lecuona Honda 18 18.760  
7 Spain Xavi Vierge Honda 18 21.521  
8 Illia Mykhalchyk BMW 18 21.605  
9 United States Garrett Gerloff Yamaha 18 21.946  
10 Ireland Eugene Laverty BMW 18 25.346  
11 France Loris Baz BMW 18 25.927  
12 San Marino Luca Bernardi Ducati 18 28.460  
13 Philipp Oettl Ducati 18 28.728  
14 France Lucas Mahias Kawasaki 18 29.117  
15 United Kingdom Scott Redding BMW 18 29.637  
16 Italy Axel Bassani Ducati 18 30.861  
17 Italy Roberto Tamburini Yamaha 18 31.463  
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 18 33.158  
19 France Christophe Ponsson Yamaha 18 53.223  
20 Argentina Leandro Mercado Honda 18 56.013  
21 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 18 58.036  
22 Oliver Konig Kawasaki 18 > 1'  
23 Belgium Loris Cresson Kawasaki 18 > 1'  
  United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 0    
  Italy Gabriele Ruiu BMW 0    
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