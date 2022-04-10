WSBK Aragon: Bautista, Ducati'ye dönüşünden sonra ilk zaferini kazandı

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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışın gridini belirleyecek olan Super Pole yarışına ilk sıradan başlarken, startta yanında Alvaro Bautista ve Jonathan Rea vardı.

10 turluk mücadeleye temsilcimiz iyi başladı ve ilk virajı lideri dönmeyi başardı. Bautista ve Toprak ilk turda birkaç kez yer değiştirirken, sonunda önde kalan Bautista oldu.

Böylelikle sıralama Bautista, Toprak, Rea ve Michael Ruben Rinaldi şeklinde oldu.

Birkaç tur boyunca bu sıralama devam etse de, bitime yaklaşık altı tur kala Rea, Toprak'ı geçerek ikinciliği aldı. Toprak, kısa bir süre sonra rakibine yanıt verdi ve ikinciliğini geri aldı. Bu ikili birbirleriyle savaşırken, Rinaldi de mücadeleye dahil oldu.

Bu üçlü birbiriyle savaşırken, Bautista ön tarafta farkı iki saniyenin üzerine çıkardı. Son üç tura girerken Rea, Toprak'ı ilk virajda geçmeye çalıştı ve ikili birlikte dışarı doğru açıldı. Bundan faydalanan Rinaldi ikinciliği aldı.

Son tura girerken Rea, Ducati sürücünü geçerek yeniden ikinciliğe oturdu.

Bautista ön tarafta rahat şekilde galibiyete uzandı ve Ducati'ye dönüşünden sonra ilk zaferini baskı şekilde kazandı.

İlk yarışın galibi Rea ise ikincilik için verdiği savaşı kazandı ve ikinci oldu.

Üçüncülük için son virajlarda Toprak ve Rinaldi savaşırken, Toprak cesur bir atak denemesi yaptı ve rakibini geçerek üçüncü oldu.

Rinaldi dördüncü, Andrea Locatleli beşinci, Alex Lowes altıncı ve Axel Bassani yedinci sırayı aldı.

İlk onu Iker Lecuona, Xavi Vierge ve Garrett Gerloff tamamladı. En iyi BMW sürücüsü Eugene Laverty olurken, Scott Redding ve Loris Baz ilk 13'ü tamamladılar.

Aragon WSBK - Superpole yarış sonucu: