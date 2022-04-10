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World Superbike / Aragon Yarış raporu

WSBK Aragon: Bautista, Ducati'ye dönüşünden sonra ilk zaferini kazandı

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Aragon'daki Superpole yarışında galibiyete uzanan isim oldu.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Aragon: Bautista, Ducati'ye dönüşünden sonra ilk zaferini kazandı
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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışın gridini belirleyecek olan Super Pole yarışına ilk sıradan başlarken, startta yanında Alvaro Bautista ve Jonathan Rea vardı.

10 turluk mücadeleye temsilcimiz iyi başladı ve ilk virajı lideri dönmeyi başardı. Bautista ve Toprak ilk turda birkaç kez yer değiştirirken, sonunda önde kalan Bautista oldu.

Böylelikle sıralama Bautista, Toprak, Rea ve Michael Ruben Rinaldi şeklinde oldu.

Birkaç tur boyunca bu sıralama devam etse de, bitime yaklaşık altı tur kala Rea, Toprak'ı geçerek  ikinciliği aldı. Toprak, kısa bir süre sonra rakibine yanıt verdi ve ikinciliğini geri aldı. Bu ikili birbirleriyle savaşırken, Rinaldi de mücadeleye dahil oldu.

Bu üçlü birbiriyle savaşırken, Bautista ön tarafta farkı iki saniyenin üzerine çıkardı. Son üç tura girerken Rea, Toprak'ı ilk virajda geçmeye çalıştı ve ikili birlikte dışarı doğru açıldı. Bundan faydalanan Rinaldi ikinciliği aldı.

Son tura girerken Rea, Ducati sürücünü geçerek yeniden ikinciliğe oturdu.

Bautista ön tarafta rahat şekilde galibiyete uzandı ve Ducati'ye dönüşünden sonra ilk zaferini baskı şekilde kazandı.

İlk yarışın galibi Rea ise ikincilik için verdiği savaşı kazandı ve ikinci oldu.

Üçüncülük için son virajlarda Toprak ve Rinaldi savaşırken, Toprak cesur bir atak denemesi yaptı ve rakibini geçerek üçüncü oldu.

Rinaldi dördüncü, Andrea Locatleli beşinci, Alex Lowes altıncı ve Axel Bassani yedinci sırayı aldı.

İlk onu Iker Lecuona, Xavi Vierge ve Garrett Gerloff tamamladı. En iyi BMW sürücüsü Eugene Laverty olurken, Scott Redding ve Loris Baz ilk 13'ü tamamladılar.

Aragon WSBK - Superpole yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 19 Spain Alvaro Bautista Ducati  
2 65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 5.141
3 1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 6.008
4 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 6.067
5 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 7.532
6 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 7.623
7 47 Italy Axel Bassani Ducati 8.801
8 7 Spain Iker Lecuona Honda 10.127
9 97 Spain Xavi Vierge Honda 11.414
10 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 11.476
11 50 Ireland Eugene Laverty BMW 13.795
12 45 United Kingdom Scott Redding BMW 15.408
13 76 France Loris Baz BMW 15.564
14 44 France Lucas Mahias Kawasaki 18.529
15 2 Italy Roberto Tamburini Yamaha 22.786
16 5 Philipp Oettl Ducati 22.818
17 29 San Marino Luca Bernardi Ducati 24.011
18 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 25.367
19 16 Italy Gabriele Ruiu BMW 32.598
20 36 Argentina Leandro Mercado Honda 32.661
21 23 France Christophe Ponsson Yamaha 35.858
22 35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 36.631
23 52 Oliver Konig Kawasaki 37.920
24 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 37.980
  37 Illia Mykhalchyk BMW  
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